Mi lesz a sokak által gyűlölt szimbólum sorsa? - Karácsony Gergely társadalmi párbeszédet indít

Karácsony Gergely a térről bejelentkezve azt mondta, a "végtelenül ízléstelen és végtelenül hazug" német megszállási emlékmű
több mint 12 éve mérgezi a közterületet és a közéletet.
Szerinte az emlékművel "két nagy baj van":
- az egyik az, hogy egy olyan vizuális környezetszennyezés, amit komoly szakmai szereplő csak mély megvetéssel illethet, de
- ennél is nagyobb baj, hogy a "velejéig hazug".
"Azt a történelemképet próbálja sugalmazni, hogy Magyarországon a német megszállás előtt minden rendben volt, miközben a történelmi valóság az, hogy a zsidótörvényeket Magyarországon már jóval korábban elfogadták. A zsidó honfitársaink jogtiprása évtizedekkel azelőtt elkezdődött, és a magyar állam rendkívül aktívan közreműködött a magyar zsidóság elpusztításában is" - fogalmazott a főpolgármester.
Hozzátette: az, hogy a holokausztot a németek csinálták a zsidókkal,
"egy olyan hazugság, amit végképp ki kell törölnünk a nemzeti emlékezetből",
mert a holokausztot sajnos nagyon nagy mértékben a magyar állam, a magyar állampolgárok csinálták a magyar honfitársainkkal.
Karácsony Gergely azt mondta, ez a szobor éppen ezért teljes joggal váltotta ki minden érdemi társadalmi szereplő tiltakozását.
Azóta eltelt 12 év, és a politikai változások után újra fel kell tennünk a kérdést, "van-e helye ennek a borzalomnak a Szabadság téren?" - emelte ki.
"Az én személyes véleményem, hogy nincs" - jelentette ki, megjegyezve ugyanakkor, hogy az emlékmű révén létrejött Budapest egyik legszebb másik emlékműve, az Eleven Emlékmű projekt: különböző magyar állampolgárok a saját családtörténetüket helyezték szembe "ezzel a borzasztó és hazug szoborral", emlékeiket ott elhelyezve elmesélték a magyarországi holokauszt valódi történelmét.
Karácsony Gergely jogos kérdésnek nevezte azonban, hogy ha egy "ugyanolyan politikai random szándék", ami ezt a szobrot odavitte, elviszi, akkor nem adnak-e lehetőséget a magyar szélsőjobbnak, "hogy egyfajta sérelmi politikát csináljanak a szobor eltávolításából".
Éppen ezért bármi is legyen a politikai döntés, egy szakmai, társadalmi vitát kell lefolytatni -
hangsúlyozta, jelezve, arra kérte a főváros intézményének, a Budapest Galériának a Köztéri Művészeti Szakmai Tanácsát, hogy indítson társadalmi párbeszédet és alakítsa ki álláspontját arról, hogyan lehetne jól kezelni ezt a helyzetet.
"Menjen vagy maradjon, vagy legyen valamilyen kreatív megoldás, ami egyfajta zárójelbe teszi ezt a borzalmat"? - vázolta a lehetséges megoldásokat. A főpolgármester hozzátette, az egyeztetés után végül a főváros és a kormány közösen döntse el, mi legyen az emlékművel.
Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio
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