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Hatalmas irodaház készült el Magyarországon: ide költözik az ismert biztosítótársaság
Ingatlan

Hatalmas irodaház készült el Magyarországon: ide költözik az ismert biztosítótársaság

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Az ingatlanfejlesztő GTC megkapta a Centerpoint 3 irodaház használatbavételi engedélyét, ezzel elkészült Budapest utóbbi éveinek egyik legnagyobb irodafejlesztése a Váci úti irodafolyosón. Az irodafejlesztések és -piac is témánk lesz a Portfolio Property Investment Forum konferencián, jöjjön el ön is!
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Információ és jelentkezés

A Centerpoint 3 összesen 36 600 négyzetméternyi iroda-, kereskedelmi és szolgáltatói területet kínál. A LEED Gold környezetvédelmi minősítés követelményeinek megfelelően megvalósult épületben tetőteraszokat, valamint a környéken ritkának számító belső kertet alakítottak ki a bérlők számára.

A Centerpoint 3 hamarosan

az UNIQA Magyarország új székházaként működik majd, a biztosítótársaság ugyanis több mint 6000 négyzetméternyi irodaterületet bérelt az épületben,

és a tervek szerint még idén be is költözik. A fennmaradó szabad területekről jelenleg is tárgyalások folynak a további potenciális bérlőkkel.

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A Centerpoint 3 átadásával teljessé vált a Centerpoint komplexum, amely így már több mint 77 000 négyzetméternyi iroda-, kereskedelmi és szabadidős területet foglal magába a tizenharmadik kerületben.

A GTC magyarországi portfóliója iroda- és kereskedelmi ingatlanokból áll, amelyek összesen csaknem 240 000 négyzetméter bruttó bérbe adható területet tesznek ki. A vállalatról többek között annak kapcsán írtunk korábban, hogy az érintett volt a magyar jegybanki alapítványok körül kialakult botrányban.

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