Hiába a történelmi lakáshiány, abszurd indokokkal fújják le a hatalmas építkezéseket a brit fővárosban

A statisztikai adatok rendkívül aggasztóak: bár London hivatalos célkitűzése szerint évente 88 ezer új lakásnak kellene felépülnie, a 2024-2025-ös időszakban mindössze 4170 lakóegység kivitelezése kezdődött meg, miközben a város lakossága nagyjából 100 ezer fővel gyarapodott. A brit fővárost még a szintén túlzsúfolt, történelmi iparvárosokhoz képest is jelentős lemaradás jellemzi, hiszen a nála jóval kisebb Bécsben például tavaly háromszor annyi lakást adtak át, mint Londonban. Az építőipari foglalkoztatottság 2017 óta 21 százalékkal esett vissza, 2025 utolsó negyedévében pedig mintegy 50 fejlesztési területen több mint 5000 lakás építése szakadt félbe, sok esetben a kivitelező cégek csődje miatt.
A lakhatási válság a mindennapokat is alapjaiban formálja át. Az első lakásukat vásárlók átlagosan félmillió fontot fizetnek egy ingatlanért, ami
az éves átlagkereset tízszeresének felel meg,
miközben 2010-ben ez az arány még csupán 7,5-szeres volt. A bérlők jövedelmük átlagosan 42 százalékát fordítják lakhatásra, szemben az 1950-es és 1960-as években tapasztalt 15 százalékkal. Emiatt egyre több fiatal költözik olcsóbb, a beruházásokat jobban támogató városokba, például Manchesterbe, miközben a szociális bérlakásra várakozók száma egy évtizede nem látott csúcsra, 336 ezer háztartásra emelkedett.
A stagnálás alapvető oka a városterjeszkedés megfékezésére még az 1940-es években kidolgozott szabályozási rendszer. A világ jelentős részén alkalmazott övezeti besorolási modellel szemben Londonban egyedi elbírálás alapján döntenek a projektekről. A 32 kerület és a City hivatalnokai olyan szempontokat mérlegelnek, mint hogy a tervezett épület illeszkedik-e a környezetébe, nem takarja-e el a természetes fényt, vagy nem zavarja-e a történelmi látképet. Ennek következtében a lakóingatlan-fejlesztések elutasítási aránya országos szinten a 2000-ben mért 20 százalékról 2024-re 30 százalék fölé emelkedett.
A bürokrácia abszurditását jól szemlélteti a kelet-londoni Shoreditch Works fejlesztés esete. A beruházók négy éven át, több mint 9000 oldalas dokumentációval próbálták engedélyeztetni a mintegy 80 lakást, üzlethelyiségeket és egy zöld technológiai inkubátort magában foglaló projektet. A helyi hatóság idén mégis elutasította a kérelmet, többek között azzal az indoklással, hogy két jellegtelen irodaépület lebontása eltörölne egy érdekes korszakot az ipartörténetből.
A Grenfell-torony katasztrófája után bevezetett szigorú tűzvédelmi előírások szintén hátráltatják a beruházásokat, hiszen a tervezett projektek hetven százaléka fennakadt ezeken. Egy új szabályozás ráadásul a 18 méternél magasabb épületeknél két független lépcsőház kialakítását írja elő, bár a kormány saját költség-haszon elemzése szerint ennek megvalósítása 294-szer több kiadással jár, mint amennyi biztonsági előnyt jelent.
Sikeres példák is vannak
Világszerte léteznek azonban sikeres példák is, hiszen Auckland 2016-os szabályozási enyhítése megduplázta az építkezések számát és mérsékelte a bérleti díjakat, Vancouver tavaly 54 százalékkal teljesítette túl a lakásépítési céljait, a texasi Austinban pedig évente mintegy 32 ezer új otthon épül.
A brit miniszterelnök, Andy Burnham kormánya márciusban vészhelyzeti tervet hirdetett, amely
gyorsított engedélyezési eljárást biztosít a legalább 20 százalékban megfizethető lakásokat kínáló projekteknek.
Bár a legnagyobb londoni lakásépítő vállalat, a Berkeley Group üdvözölte az intézkedéseket, egy hónappal később egy délkelet-londoni, közel 900 lakásos fejlesztési tervüket mégis másodszor is elutasították, ezúttal a helyi műemlékek védelmére hivatkozva.
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