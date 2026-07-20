Kongatják az európai vészharangot: leuralták a spekulánsok a lakáspiacot, azonnali beavatkozás kell

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A tanulmány, amely Lakásspekuláció az EU-ban címmel jelent meg, élesen elkülöníti a spekuláció és a financializáció fogalmát. Míg a spekuláció konkrét piaci magatartásokat és az árak emelkedésére építő üzleti modelleket ír le, addig a financializáció egy tágabb folyamatot jelöl, amelynek során a lakóingatlanokra egyre inkább pénzügyi eszközként tekintenek, és eszerint is kezelik, valamint értékelik azokat. Ez a trend több szinten is érvényesül:

a háztartások jelzáloghitel-függőségétől kezdve

a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok (SZIT-ek) és

magántőkealapok terjeszkedésén át

egészen a határokon átnyúló tőkeáramlásokig.

A jelentés rámutat, hogy történelmileg a jelzáloghitelezés jelentette a fő kapcsot a pénzügyi szektor és a lakásszektor között. Az 1980-as évektől a bővülő jelzáloghitel-kihelyezés és az értékpapírosítás hajtotta felfelé az ingatlanárakat az Európai Unióban. A 2008-as gazdasági világválság után azonban új szakasz kezdődött, hiszen az árak akkor is tovább emelkedtek, amikor a háztartások jelzáloghitel-állománya stagnált vagy éppen csökkent.

Ez a változás a hitelvezérelt logikáról a vagyonvezérelt pénzügyiesedésre való átmenetet jelzi, amelyben a felhalmozott ingatlanvagyon, az intézményi tőke és a hozamvadászat mozgatja a piacot.

Bár az intézményi tulajdon aránya a teljes lakásállományhoz képest továbbra is csekély, a válság óta gyors növekedésnek indult, és egyre inkább meghatározott városokra, kerületekre, valamint piaci szegmensekre összpontosul.

A tanulmány a tőkepiaciasodás három egymást követő hullámát különíti el.

Az első szakaszban a magántőke- és a fedezeti alapok jelentek meg a piacon, amelyek gyakran korábban közösségi vagy szabályozott bérlakásállományokat vásároltak fel, majd bérletidíj-emelésre és gyors továbbértékesítésre épülő, tőkekivonó stratégiákat alkalmaztak. A második korszakot az olyan intézményi befektetők térnyerése jellemezte, mint a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok és a nyugdíjalapok, amelyek a hosszú távú hozamokra, valamint a lakóingatlan mint eszközosztály szabványosítására összpontosítottak. A harmadik, legújabb fázis pedig már az újabb szegmensekre, például a diáklakhatásra is kiterjesztette ezt a pénzügyi logikát.

A kutatás középpontjában az olyan intézményi szereplők állnak, mint a nyugdíjalapok, a biztosítók, az állami vagyonalapok, valamint a vállalati bérbeadók. Ez utóbbiakat a tanulmány olyan professzionális, profitorientált szereplőkként határozza meg, amelyek jelentős méretű lakásportfóliókat birtokolnak és kezelnek tőzsdén jegyzett vagy zárt körű ingatlanalapokon keresztül. Bár ezek a szereplők bizonyos részpiacokon meghatározó befolyást gyakorolnak az árakra és a bérleti díjakra,

üzleti modelljük az Európai Unióban sehol sem tudott hosszú távon megfizethető lakhatási lehetőségeket biztosítani.

A módszertan három alappillérre támaszkodik.

A kvantitatív elemzés a vállalati bérbeadók tevékenységét méri fel pénzügyi adatok, éves jelentések, valamint az iparági szövetségek, például az EPRA és az INREV statisztikái alapján, amelynek legfőbb újdonsága, hogy mérhetővé teszi az ingatlanok értéknövekedésére épülő spekulációt. A kvalitatív vizsgálat esettanulmányokon és 24 ország 62 elismert lakáspiaci szakértőjének válaszain alapul. Végül a szakpolitikai áttekintés az uniós szintű kezdeményezéseket veszi górcső alá, köztük az Európai Bizottság 2025-ös megfizethető lakhatási tervét, a Lakhatási Tanácsadó Testület ajánlásait, valamint az Európai Központi Bank idevágó munkaanyagát.

A tanulmány négyféle spekulációs típust különböztet meg:

Az első kategóriába a meglévő lakásállományba irányuló befektetések tartoznak, szemben az új építésekkel. Ezekben az esetekben jellemzően csak tulajdonosváltás történik, így a kínálat érdemben nem bővül. Megfelelő felújítás hiányában az ilyen tranzakciók nem növelik az ingatlanállomány értékét, ehelyett idővel indokolatlan átértékeléshez és áremelkedéshez vezetnek. Míg az új építésbe fektetett tőke ténylegesen növeli a kínálatot, ez a forma csupán a meglévő ingatlanok felvásárlását és újraárazását jelenti. A második csoport a rövid távú, tőkearányos nyereségre épülő befektetési stratégiákat foglalja magában. A befektetők azzal a kifejezett céllal vásárolnak ingatlant, hogy azt viszonylag rövid időn, jellemzően öt éven belül, az árak emelkedését kihasználva továbbadják. Ehhez a formához kötődik az úgynevezett flipping, vagyis a felújítás utáni gyors adásvétel, amely rendkívül érzékeny a piaci ciklusokra. A harmadik típus középpontjában a tőkenövekedés áll, azaz az ingatlanok feltételezett piaci árának emelkedéséből származó, akár realizált, akár nem realizált nyereség. Az eszközárak egyszerre tükrözik a várható jövedelmet és a jövőbeli eladási árral kapcsolatos várakozásokat. A spekulatív jelleg akkor erősödik fel, ha a hozam szempontjából a várt áremelkedés fontosabbá válik, mint az ingatlanból származó tényleges folyó bevétel, például a bérleti díj. Tapasztalati úton azok a jelentős értéknövekedések utalnak spekulációra, amelyeket a lakosság jövedelmének növekedése vagy más fundamentális tényezők nem indokolnak. Ez a megközelítés azért is hasznos, mert objektíven mérhető adatokra támaszkodik a nehezen feltárható tulajdonosi szándékok helyett. A negyedik típus a bérbeadók azon visszaélésszerű gyakorlatait foglalja magában, amelyek aláássák a bérlők jogait és lakhatási biztonságát. Ide tartoznak a kényszerkilakoltatások, a bérlő hibáján kívüli szerződésbontások, az ingatlanok szándékos elhanyagolása, valamint a bérlők kiszorítására irányuló egyéb lépések, amelyek végső célja a bérleti díjak drasztikus emelése. Külön kategóriát képviselnek az úgynevezett felújítás miatti kilakoltatások, amikor a rekonstrukció elsősorban nem a lakhatási körülmények javítását, hanem a bérlők eltávolítását és az ingatlan magasabb árszinten történő bérbeadását szolgálja.

Bár ezek a gyakorlatok jogilag az ingatlanbefektetés és a vagyonkezelés körébe tartozhatnak, spekulatívnak mégis akkor tekinthetők,

ha elsődleges céljuk a hozam növelése a bérlők kiszorításán, a bérleti díjak mesterséges felhajtásán vagy az eszközök átértékelésén keresztül.

Az elemzés a lakhatás biztonságának elvét is hangsúlyozza, amelyet a Shift elnevezésű kezdeményezés – a lakhatási jogok korábbi ENSZ-különmegbízottja, Leilani Farha vezetésével – a kilakoltatással, a zaklatással, a megfizethetetlen díjemelésekkel és a kiszorítással szembeni védelemként határoz meg.

Ezek a folyamatok mind hozzájárulnak a

megfizethetőségi nyomáshoz,

a kilakoltatásokhoz és

a növekvő területi egyenlőtlenségekhez.

Tagállamonként eltérő kép

Az intézményi befektetők jelenléte országonként eltérő képet mutat. A döntő tényező az, hogy a lakásvagyon területileg mennyire koncentrált, tömegesen megvásárolható-e, majd egyetlen portfólióként értékesíthető-e.

A befektetők három fő úton léptek be a lakáspiacokra:

privatizáció,

válságkezelés, vagy

olyan speciális eszközosztályok révén, mint a diákszállók, az idősotthonok, a közösségi lakhatási formák és a turisztikai szálláshelyek.

A kutatás üdvözli, hogy az Európai Bizottság a megfizethető lakhatásról szóló uniós tervben elismerte a pénzügyiesedés és a spekuláció problémáját, de úgy értékeli, hogy az intézkedéscsomag nem elég ambiciózus a strukturális okok kezelésében. A program elsősorban a nyomon követésre, az átláthatóságra és a további befektetések ösztönzésére összpontosít, a tapasztalatok szerint azonban a finanszírozáshoz való könnyebb hozzáférés önmagában nem teremt megfizethető lakhatást. Az intézményi befektetők ugyanis nem a megfizethetőségre fókuszálnak, és túlnyomórészt meglévő lakásokat vásárolnak fel ahelyett, hogy újakat építenének.

Ahol a tőke rugalmasan áramlik, de a kínálat korlátozott marad, ott a többletforrás inkább csak az árakat hajtja fel.

A dániai, berlini és barcelonai esettanulmányok ugyanakkor azt mutatják, hogy a kormányzatok képesek hatékonyan beavatkozni a spekulatív gyakorlatok visszaszorítása érdekében. Mivel azonban a lakásbefektetések integrált uniós és globális tőkepiacokon zajlanak, a tőke a szabályozási különbségekre reagálva könnyen átcsoportosítható az országhatárokon keresztül.

Tőkepiacok és lakhatás: a jelzáloghitel-csatorna és az intézményi befektetők térnyerése

A tőke alapvetően két csatornán keresztül áramlik a lakáspiacra.

A történelmileg is meghatározó és lényegesen nagyobb volumenű jelzáloghitel-csatornát a bankok háztartásoknak nyújtott lakáshitelei jelentik, amelyek a pénzügyi szektor és a lakhatás kapcsolatának gerincét adják. Az 1990-es évektől kezdve ezt a kapcsolatot tovább mélyítette az értékpapírosítás, vagyis a jelzáloghitelek csomagba rendezése és tőkepiaci eszközként való értékesítése. Ez a folyamat állt a 2007 és 2009 közötti globális pénzügyi válság középpontjában is. A második, újabb csatornát az intézményi befektetők alkotják, akik hitelezés helyett közvetlenül a tőkepiacokról, például részvény- és kötvénykibocsátással vonnak be forrást, hogy abból lakóingatlanokat vásároljanak, majd azokat befektetési eszközként kezeljék.

A jelzáloghitelezés az elmúlt négy évtizedben a banki tevékenység egykori szerény szeletéből a legnagyobb magánadósság-kategóriává nőtt. Tizennégy fejlett gazdaság adatai alapján a jelzáloghitelek aránya az összes banki hitelen belül a XX. század közepén mért mintegy egyharmadról 2010-re csaknem kétharmadra emelkedett. Az Európai Unióban 2024-ben

a fennálló jelzáloghitel-állomány a magánszemélyeknek nyújtott összes hitel 76,5 százalékát tette ki.

A háztartások hitelállománya a bruttó hazai termékhez viszonyítva a 2000-ben jegyzett 45 százékról 2010-re több mint 71 százalékra emelkedett, majd 2024-re 56 százalékra mérséklődött, bár a tagállamok között jelentős különbségek mutatkoznak.

A válság után a lakásárak emelkedése egyre inkább elszakadt a lakossági hitelezés bővülésétől. 2015 után több uniós országban úgy nőttek jelentősen az ingatlanárak, hogy közben a jelzáloghitel-állomány stagnált vagy csökkent. Ez arra utal, hogy a lakáspiac működését egyre kevésbé a háztartási hitelfelvétel, és egyre inkább a felhalmozott lakásvagyon, az intézményi tőke és a kínálati korlátok határozzák meg.

Az intézményi befektetők szerepe a globális pénzügyi válság után erősödött meg, amikor több országban - például Spanyolországban és Írországban - nagy lakás- és hitelportfóliók kerültek nemzetközi alapokhoz. Bár ezek a szereplők az EU teljes lakásvagyonához képest továbbra is kis arányt képviselnek, hatásuk bizonyos városokban és piaci szegmensekben jelentős. Jelenlétük hozzájárul ahhoz, hogy a lakásárak kevésbé a helyi jövedelmekhez, és inkább a tőkepiacokhoz, a monetáris politikához és a globális tőkeáramlásokhoz igazodjanak.

Az uniós lakhatási válság tehát nem pusztán kínálati probléma.

Az új lakások építése önmagában nem feltétlenül javítja a megfizethetőséget, ha azokat elsősorban befektetők vásárolják meg.

A lakhatás pénzügyi eszközzé válása miatt a megfizethetőség javításához a kínálat bővítése mellett az intézményi befektetők szerepének és a spekulatív tőke hatásainak szabályozása is szükséges.

Az intézményi befektetők az EU-ban

Az Európai Parlament szakbizottságának elemzése alapján az Európai Unió az elmúlt két évtizedben a lakóingatlanokba fektető intézményi tőke egyik legfontosabb központjává vált. A tanulmány legfőbb megállapítása szerint a nagyvállalati bérbeadók üzleti modelljét egyre kevésbé a bérleti díjakból származó bevételek, sokkal inkább az ingatlanok értéknövekedése hajtja, ami jellegzetesen spekulatív logikára utal.

Az intézményi befektetők két fő struktúrán keresztül képviseltetik magukat a piacon.

Az egyik csoportot a tőzsdén jegyzett ingatlanalapok alkotják, amelyek közül sok hivatalosan is szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) működik, míg más nagy bérbeadók – főként Németországban és Svédországban – e formális státusz nélkül, de hasonló elvek szerint üzemelnek. A másik csoportot a tőzsdén kívüli intézményi befektetők sokszínű köre alkotja, ahová a magánalapok, a nyugdíjpénztárak és a biztosítók mellett olyan magántőke-társaságok is tartoznak, mint a Blackstone vagy a Cerberus. Az elemzés elsősorban a tőzsdén jegyzett alapokra összpontosít, mivel ezekről állnak rendelkezésre egységes pénzügyi adatok.

A növekedés rendkívül látványos, hiszen az Európai Unióban jegyzett lakóingatlan-alapok tárgyi eszközeinek értéke 2004 és 2024 között 4,8 milliárd euróról 198,7 milliárd euróra emelkedett, miközben az uniós részesedés a globális jegyzett lakóingatlan-vagyonból 19 százalékról 28 százalékra nőtt. Ez azt jelzi, hogy a jegyzett lakóingatlan-bérbeadók terjeszkedése aránytalanul nagy mértékben az EU-ban zajlott, és különösen Németországra, valamint Svédországra koncentrálódott.

Az EU-27 tőzsdén jegyzett lakóingatlan-alapjainak teljes eszközállománya, 2004-2024 között (milliárd euróban). Forrás: Lakásspekuláció az EU-ban tanulmány

A legfontosabb folyamat az ingatlanok értéke és a bérleti bevételek közötti olló kinyílása. Húsz év alatt a tárgyi eszközök értéke a negyvenkétszeresére, míg a bérleti és díjbevétel mindössze a tizenkilencszeresére nőtt. Az ezt kifejező eszközintenzitási mutató – vagyis a tárgyi eszközök és a bérleti bevételek hányadosa – 5,1-ről 11,1-re emelkedett. Ez azt jelenti, hogy minden egyes eurónyi bérleti bevételre több mint 11 eurónyi ingatlanvagyon jut. Összehasonlításként a többi tőzsdei szektorban ez a mutató jellemzően 1 körül mozog, míg az Egyesült Államokban mindössze 0,5-öt tesz ki.

Ez a magas és folyamatosan emelkedő arány arra utal, hogy az érintett társaságok nyeresége nem elsősorban a bérleti díjakból, hanem az ingatlanportfólió felértékelődéséből származik. Ezt a feltételezést az adatok is alátámasztják, ugyanis az EU-ban jegyzett 53 lakóingatlan-bérbeadó közül 24 cég, vagyis csaknem a portfólió fele a vizsgált időszak egészében nulla vagy elhanyagolható mértékű osztalékot fizetett a részvényeseinek. Ebben a modellben

a bérbeadók alapvető pénzügyi érdeke a lakhatási költségek növekedése,

ami közvetlenül ellentétes a megfizethető lakhatás társadalmi célkitűzéseivel.

A tőzsdén jegyzett lakóingatlan-alapok teljes eszközállományának nominális értéke világszerte, milliárd euróban. Forrás: Lakásspekuláció az EU-ban tanulmány

A szektor mélyen beágyazódott a tőkepiacokba, terjeszkedését ugyanis jelentős részben hitelekből finanszírozta, így a hosszú lejáratú adósságállomány 2,7 milliárdról 74,3 milliárd euróra duzzadt. A működési modell sérülékenységére a 2022 óta emelkedő kamatkörnyezet mutatott rá, amelynek hatására az eszközértékek zuhanni kezdtek, a vállalatok pedig kénytelenek voltak adósságleépítésbe kezdeni. A tőzsdén kívüli alapok esetében ez a spekulatív dinamika még erőteljesebb, náluk ugyanis az eszközintenzitási mutató 2024-ben elérte a 17-es szintet a tőzsdén jegyzett alapok 11,1-es értékével szemben, ami az ingatlanárak folyamatos emelkedésétől való még erősebb függőséget mutatja.

Miért egyenetlen a vállalati bérbeadók földrajzi eloszlása az EU-ban?

A vállalati bérbeadók uniós jelenléte rendkívül egyenlőtlenül oszlik meg, amit nem elsősorban a pénzügyi szabályozás, hanem a nemzeti lakhatási rendszerek szerkezete magyaráz. Az intézményi befektetők

főként ott tudnak gyorsan megjelenni, ahol már eleve léteznek nagy, koncentrált lakásportfóliók, amelyeket egyben vagy nagy csomagokban fel lehet vásárolni.

Az elemzés három fő piacralépési útvonalat azonosít.

Az első a nagyszabású privatizáció, amelynek legfontosabb példája Németország: az önkormányzati és tartományi lakásállomány tömeges eladása megteremtette a mai nagy tőzsdei bérbeadók alapját. Hasonló folyamat zajlott Ausztriában és Svédországban is. A második út a jelzálog- és bankválságokhoz kapcsolódik: Spanyolországban, Írországban és Görögországban a válság után létrehozott állami eszközkezelők és „rossz bankok” jelentős ingatlanportfóliókat adtak át magánbefektetőknek. Ezzel szemben Magyarországon a Nemzeti Eszközkezelő inkább megakadályozta a lakások piaci befektetőkhöz kerülését. A harmadik út a réspiacok kihasználása, például diákszállások, idősotthonok, közösségi lakhatási formák és rövid távú bérbeadás révén, különösen ott, ahol a hagyományos lakáspiac túl széttagolt a tömeges felvásárláshoz.

Az adatok alapján a SZIT-szabályozás önmagában nem magyarázza a vállalati bérbeadók terjedését. Németországban és Svédországban például a legnagyobb tőzsdei bérbeadói szektorok jöttek létre anélkül, hogy a lakóingatlan-SZIT-ek meghatározó szerepet játszanának. A döntő tényező tehát nem a befektetési jogi forma, hanem az, hogy a lakhatási rendszer kínál-e nagy volumenben megszerezhető lakásállományt.

A vállalati bérbeadók térnyerése az EU-ban tehát nem egy egységes pénzügyi szabályozási logikát követ, hanem az egyes országok lakáspolitikai múltjából, privatizációs döntéseiből, válságkezelési modelljeiből és piacszerkezetéből fakad. Ahol az állam vagy az önkormányzatok nagy lakáscsomagokat tettek piacképessé, ott az intézményi befektetők gyorsan megerősödtek. Ez ugyanakkor társadalmi és politikai ellenreakciókat is kiváltott, például

lakbérkorlátozások,

szigorúbb bérleti szabályok vagy

a nagy bérbeadók köztulajdonba vételét követelő kezdeményezések formájában.

Elpénzügyiesedett bérlakhatás: értékelés, kiszorítás és szabályozási arbitrázs

Az elpénzügyiesedett bérlakáspiacon az értékbecslés vált a működés központi logikájává. Az intézményi befektetők nemcsak a bérleti díjakból, hanem az ingatlanportfóliók felértékelődéséből és az erre épülő újabb pénzügyi tranzakciókból is hasznot szereznek. A várható jövőbeli bevételek alapján történő újraértékelés könyv szerinti nyereséget hoz létre, ami további hitelfelvételt és felvásárlást tesz lehetővé.

Ebben a modellben a felújítások gyakran nem elsősorban lakhatási vagy karbantartási célokat szolgálnak, hanem a bérleti díjak és az ingatlanok becsült értékének növelését. Ennek következménye a bérlők terheinek növekedése, a lakbérek emelkedése, a szerződéses bizonytalanság, valamint a kiszorítás.

A folyamatot gyakran a szabályozási arbitrázs teszi lehetővé: a vállalati bérbeadók kihasználják

a bérletidíj-szabályozás,

a felújítási szabályok,

az adózás és

a bérleti jogviszonyok közötti kiskapukat.

Így formálisan betartják a szabályokat, miközben növelik a hozamukat. A lakhatásból származó bevételek végül a tőkepiacokra áramlanak, ami a vagyon átcsoportosítását eredményezi az alacsonyabb jövedelmű bérlőktől a vagyonosabb befektetők felé.

Következtetésként elmondható, hogy az elpénzügyiesedett bérlakáspiac egyrészt megdrágítja a lakhatást, másrészt kiszorítja a sérülékenyebb bérlőket és növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket.

A probléma kezeléséhez nem elegendő az új lakások építése: szükség van erősebb bérlővédelemre, a felújításokra hivatkozó lakbéremelések korlátozására, a szabályozási kiskapuk bezárására és a megfizethető lakhatási célú közpolitikák megerősítésére.

Annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhető legyen a bérlakáspiac teljes elüzletiesedése, a tanulmány 15 ajánlást fogalmaz meg:

Tegyünk különbséget aközött a finanszírozás között, amely segíti az embereket abban, hogy lakóotthonhoz jussanak, és aközött, amely a lakhatást befektetési eszközként kezeli. Ezt a különbségtételt következetesen kell alkalmazni az egész EU-ban, nem pedig az egyes tagállamokra hagyni. Újra be kell vezetni a hitelirányítást, vagyis olyan intézkedéseket, amelyek a banki hitelezést a megfizethető lakások építése felé terelik. A hitelezést az EU versenyképességi menetrendjével összhangban a termelő beruházások felé kell irányítani. A közpénzből nyújtott támogatáshoz való hozzáférést olyan tőkéhez kell kötni, amely hosszú távú, és elfogadja a nem spekulatív hozamokat. Gondosan kell értékelni a lakásfinanszírozást: támogatni kell az új, megfizethető lakások építését, ugyanakkor kerülni kell azokat az intézkedéseket, amelyek megemelik a meglévő lakások árait. Erősíteni kell az átláthatóságot azzal kapcsolatban, hogy kik birtokolnak ingatlanokat, hogyan cserélnek gazdát az ingatlanok, valamint hogyan határozzák meg a bérleti díjakat és az értékbecsléseket. Fel kell lépni a határokon átnyúló bérbeadók adóelkerülési struktúráival szemben. Meg kell erősíteni a lakbérszabályozási kereteket a túlzott lakbéremelések korlátozása érdekében. Meg kell akadályozni a felújítás miatti kilakoltatásokat, és korlátozni kell a felújításokra hivatkozó lakbéremeléseket. Javítani kell a bérleti jogviszony biztonságát a bérlővédelmi szabályok megerősítésével. Bővíteni kell a szociális lakásállományt, és újra be kell fektetni abba ott, ahol már erős szociális lakás-szektorok működnek. Nonprofit és tartósan megfizethető lakhatási szektorokat kell kialakítani ott, ahol a szociális lakhatás korlátozott. A közterületeket stratégiai módon kell használni: elővásárlási jogokkal és közcélú felvásárlási jogosítványokkal kell biztosítani a földterületeket és lakásokat társadalmi célokra. Uniós szinten össze kell hangolni az intézkedéseket a szabályozási arbitrázs megelőzése érdekében.

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