Léptek a vevők, mielőtt túl késő lenne: megrohanták a bankokat a szigetországban

A brit lakáspiacon a megfizethetőségi nehézségek és a geopolitikai bizonytalanság közepette érezhetően hűl az adásvételi aktivitás, továbbra is szívósnak bizonyul a Landmark Information Group friss adatai alapján, ám. A társaság szerint az ágazat stabil, de visszafogott képet mutat, ami még inkább rávilágít a kormány által nemrég bejelentett, a lakáspiaci tranzakciók reformját célzó ütemterv megvalósításának szükségességére.

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A Landmark 2026 második negyedévére vonatkozó lakáspiaci jelentése alapján ebben az időszakban a gazdasági, politikai és geopolitikai bizonytalanságok ellenére a szektor viszonylag stabil maradt. A kínálat kiegyensúlyozott volt, így

az Angliában és Walesben meghirdetett ingatlanok száma mindössze 1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől.

A vevői kereslet a negyedév előrehaladtával erősödött,

júniusban pedig 2026 legerősebb hónapját regisztrálták az új tulajdonátruházási megbízások terén,

amely mindössze 4 százalékkal maradt el a 2025. júniusi szinttől.

Simon Brown, a Landmark Information Group vezérigazgatója kifejtette, hogy az egészséges kínálat és az erősödő tranzakciós aktivitás jól mutatja a lakásváltási szándékot, ám a megfizethetőségi nyomás és a bizonytalanság befolyásolja az adásvételek ütemét. Hozzátette, hogy bár a tágabb gazdasági körülményeket sem a kormány, sem az ágazat nem képes befolyásolni, az adásvételi folyamat során felmerülő nehézségek és bizonytalanságok kezelhetők.

A jelzáloghitel-piac aktivitását elsősorban az alakította, hogy a hitelfelvevők előrehozták döntéseiket, nem pedig az alapkereslet érdemi változása. A hitelajánlatok száma áprilisban jelentősen megugrott, amikor a pénzintézetek feldolgozták a márciusban benyújtott kérelmeket.

Márciusban ugyanis az élesedő geopolitikai feszültségek miatt sokan a kamatok emelkedésétől tartottak, ezért igyekeztek gyorsabban lépni.

Az aktivitás májusban és júniusban mérséklődött, ahogy a korábbi keresleti hullám lecsengett. Bár a swapkamatok a negyedév végére némileg csökkentek, továbbra is a konfliktus előtti szintek felett maradtak, így

a lakáshitelkamatok is magasabbak, mint az év elején.

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