Léptek a vevők, mielőtt túl késő lenne: megrohanták a bankokat a szigetországban

A Landmark 2026 második negyedévére vonatkozó lakáspiaci jelentése alapján ebben az időszakban a gazdasági, politikai és geopolitikai bizonytalanságok ellenére a szektor viszonylag stabil maradt. A kínálat kiegyensúlyozott volt, így
az Angliában és Walesben meghirdetett ingatlanok száma mindössze 1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől.
A vevői kereslet a negyedév előrehaladtával erősödött,
júniusban pedig 2026 legerősebb hónapját regisztrálták az új tulajdonátruházási megbízások terén,
amely mindössze 4 százalékkal maradt el a 2025. júniusi szinttől.
Simon Brown, a Landmark Information Group vezérigazgatója kifejtette, hogy az egészséges kínálat és az erősödő tranzakciós aktivitás jól mutatja a lakásváltási szándékot, ám a megfizethetőségi nyomás és a bizonytalanság befolyásolja az adásvételek ütemét. Hozzátette, hogy bár a tágabb gazdasági körülményeket sem a kormány, sem az ágazat nem képes befolyásolni, az adásvételi folyamat során felmerülő nehézségek és bizonytalanságok kezelhetők.
A jelzáloghitel-piac aktivitását elsősorban az alakította, hogy a hitelfelvevők előrehozták döntéseiket, nem pedig az alapkereslet érdemi változása. A hitelajánlatok száma áprilisban jelentősen megugrott, amikor a pénzintézetek feldolgozták a márciusban benyújtott kérelmeket.
Márciusban ugyanis az élesedő geopolitikai feszültségek miatt sokan a kamatok emelkedésétől tartottak, ezért igyekeztek gyorsabban lépni.
Az aktivitás májusban és júniusban mérséklődött, ahogy a korábbi keresleti hullám lecsengett. Bár a swapkamatok a negyedév végére némileg csökkentek, továbbra is a konfliktus előtti szintek felett maradtak, így
a lakáshitelkamatok is magasabbak, mint az év elején.
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