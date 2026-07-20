Sokan fellélegezhetnek: újabb kerületben kaphatnak ingyen tervezést és komoly támogatást a régebbi panelházak

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

A Budapest Főváros Önkormányzata és a részt vevő kerületi önkormányzatok közös finanszírozásában megvalósuló program lebonyolításáért a Budapesti Közművek felel. A pályázaton 1946 és 1995 között épült, legalább tízlakásos panel- és egyéb blokkrendszerű épületek vehetnek részt.

A program jelenleg is zajló első fázisában a lakóközösségek még nem közvetlen pénzügyi támogatásra, hanem a döntés-előkészítő dokumentáció ingyenes elkészítésére pályázhatnak. Ezt a komplex jogi, műszaki és pénzügyi tervet a Budapesti Közművek állítja össze a nyertesek számára, így mentesítve a lakókat a tervezési költségek megfizetése alól. A tervek alapján Zuglóban nyolc társasház vagy lakásszövetkezet részesülhet ebben az ingyenes segítségben a projekt előkészítése során. A második, vagyis a kivitelezési szakaszba azok a közösségek léphetnek tovább, amelyek már rendelkeznek az elfogadott előkészítő dokumentummal. Ekkor kezdődhet meg a tényleges munka, amely elsősorban

homlokzat- és tetőszigetelést,

nyílászárócserét, valamint

a fűtési és gépészeti rendszerek korszerűsítését foglalja magában.

A beruházás elszámolható költségeinek legalább 30 százalékát – a kerületi keretösszegtől függően akár nagyobb arányát is – vissza nem térítendő támogatás formájában biztosítják, amelyet a lakóközösségek két részletben, előlegként kapnak meg.

A támogatás elnyerésének legfontosabb szakmai feltétele, hogy

a felújítás bizonyíthatóan legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítást eredményezzen.

A beruházás fennmaradó részét a közösségeknek saját forrásból – amelynek el kell érnie a költségek legalább 10 százalékát –, valamint kedvezményes banki hitelből kell biztosítaniuk.

A sikeres pályázathoz lakóközösségi összefogásra és átlátható gazdálkodásra van szükség. A társasházaknak és lakásszövetkezeteknek

igazolniuk kell köztartozás-mentességüket, valamint

be kell nyújtaniuk a jelentkezést megelőző 36 hónap közüzemi számláit.

A részvételhez elengedhetetlen a lakóközösség határozott támogatása, így a közgyűlésen a tulajdoni hányadok legalább kétharmadának jóváhagyása szükséges a programban való induláshoz.

Ezzel egy időben a nemmel szavazók aránya nem haladhatja meg a leadott voksok 10 százalékát, és az is fontos feltétel, hogy a közös költséggel tartósan elmaradó lakók aránya szintén tíz százalék alatt maradjon.

További információt itt találhatnak az érdeklődők.

Címlapkép forrása: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images