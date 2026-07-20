Teljes átrendeződés az albérleteknél – Erre kell most nagyon vigyázniuk az egyetemistáknak

Idén július 23-án teszik közzé a felvételi ponthatárokat, ami után minden évben előtérbe kerül a kérdés, hol lehet még időben jó albérletet találni. A kollégiumi férőhelyek száma ugyanis a legtöbb egyetemvárosban közel sem elegendő, ezért a frissen felvételt nyert hallgatók egy része a kiadó lakások piacán találja meg új otthonát. A zenga.hu elemzése megvizsgálta, hol a legnagyobb most az albérletkínálat, hogy változtak tavaly óta a bérleti díjak, és mire figyeljenek a leendő egyetemisták, mielőtt aláírják a bérleti szerződést.

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Érdekesen alakult a kiadó lakások piaca az elmúlt egy évben Budapesten. A legtöbb kerületben nőtt a kiadó lakások száma, és ebben szerepet játszott az Otthon Start program is. A programnak köszönhetően sok bérlő saját lakást vásárolt, így az általuk korábban bérelt lakások ismét piacra kerültek. Budapest belvárosában az V. és a VI. kerületben közel 25 százalékkal, a XIII. kerületben pedig 14 százalékkal bővült a kínálat – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A legtöbb vidéki egyetemvárosban is hasonlók a trendek, Győrben 44 százalékkal, Pécsen 25 százalékkal több kiadó lakást hirdetnek most 2025-höz képest a zenga.hu-n. Az egyik kivétel viszont Szeged, ahol a megemelkedett kereslet hatására egyharmaddal kevesebb kiadó lakás érhető el idén, mint tavaly.

A kiadó lakások kínálatának bővülése jó hír az egyetemistáknak,

ugyanis a diákok számához képest sok helyen - különösen Budapesten - szűkös a kollégiumi férőhelyek száma, így sokan albérletben tudják megoldani a lakhatásukat.

Néhány városban viszont még a növekvő kínálat ellenére is kevés a megfelelő lakás. Hiába nőtt arányaiban nagyot a kiadó lakások kínálata Győrben, az egyetemisták számához képest így is kicsi a választék, akárcsak Veszprémben, ahol mindössze néhány tucat kiadó lakás érhető el. Ez pedig az ottani árazásokban is megmutatkozik. Míg Budapesten egy év alatt 3 százalékkal emelkedett a zenga.hu-n hirdetett kiadó lakások átlag bérleti díja, addig Veszprémben 26%-os, Szegeden 16%-os, Győrben pedig – a kínálat növekedése ellenére – 14%-os bérletidíj-növekedés történt.

Mennyiért bérelhetünk most egy 2-3 szobás lakást?

Budapesten átlagosan 284 ezer forintot kérnek a tulajdonosok havonta egy 2-3 szobás ingatlanért, így a diákoknak a közös bérlés továbbra is az egyik legjobb spórolási opció. A legdrágább kerület az V., ahol a hasonló méretű lakásoknál 320 ezer forint, míg a közeli VI. kerületben 300 ezer forint az átlagos bérleti díj. A népszerű XI. kerületben jelenleg körülbelül 270 ezer, a XIII.-ban 290 ezer, a XIV.-ben pedig 240 ezer forinttal érdemes kalkulálni.

A vidéki egyetemvárosok közül Debrecen a legdrágább, átlagosan 250 ezer forintos albérletárakkal.

Győrben és Szegeden a drágulás hatására 210 ezer forint felett járnak az átlagok, míg Pécsen 200 ezer forint alatt is jelentős a kínálat. A legkedvezőbb árakkal továbbra is Miskolcon találkozhatnak a diákok, ahol már 140 ezer forint körüli havi bérleti díjért is széles kínálatból lehet válogatni.

Mire figyelj a szerződés aláírása előtt?

Albérletkereséskor azonban nem csak az ár számít. Érdemes mindig előre tisztázni a teljes havi költséget – beleértve a rezsit és a közös költséget –, alaposan átnézni a szerződést, ellenőrizni, hogy valóban a tulajdonossal vagy a megbízottjával kötünk-e megállapodást, valamint megnézni a lakás műszaki állapotát és a környéket is. Beköltözés előtt célszerű fotókat készíteni az ingatlanról, és egyértelműen tisztázni, hogy milyen bútorok maradnak a lakásban. Fontos, hogy soha ne utaljunk kauciót vagy foglalót aláírt szerződés nélkül. Végül az sem árt, ha a helyszínen a mobilinternetet és a térerőt is kipróbáljuk, egy online vizsga során ez is könnyen döntő szempont lehet – hívta fel a figyelmet Futó Péter.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 16. Változott a helyzet a magyar albérletpiacon – most ezeket a lakásokat kapkodják el gyorsan az egyetemisták

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