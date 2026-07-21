Az idei év eddigi legnagyobb irodapiaci üzlete köttetett meg Magyarországon: új székházba költözik a tanácsadócég

A KPMG magyarországi operációjának új otthonául szolgáló épület Budapest egyik legfontosabb irodanegyedében, a Váci úti irodafolyosón épül, a jelenlegi központ közelében. A közel 1100 munkatárs számára kialakításra kerülő hétszintes székház tervezett átadása 2029. Munkájukat egy 300 fős konferenciaterem, nagy méretű belső kert és tárgyalószint is segíti majd, a két és fél szintes mélygarázsban pedig 140 parkolóhelyet alakítanak ki.
Tatár Tibor, a Wing magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágának vezetője szerint a built-to-suit fejlesztések különösen nagy bizalmat feltételeznek, hiszen a teljes projekt a bérlő egyedi működésére épül: ezt az épületet például a tervezéstől kezdve a KPMG működési, munkaszervezési és hosszú távú üzleti igényeihez igazítják.
Egy vállalati székház jóval több egy átlagos irodaháznál: egyszerre tükrözi egy szervezet kultúráját, értékeit és jövőképét
– idézi a közlemény a szakembert.
Az új székház helyének kiválasztásakor meghatározó szempont volt számunkra, hogy az általunk megszokott kiváló lokációban tudunk hosszú távon is működni egy olyan épületben, ahol a KPMG kizárólagos bérlő lesz – mondta Rózsai Rezső, a KPMG vezérigazgatója.
Emellett kiemelten fontos volt, hogy az épület a fenntarthatósági és energiahatékonysági elvárásainknak is megfeleljen, és olyan környezetet teremtsen, amely támogatja a KPMG hosszú távú működési modelljét
– tette hozzá.
Az elmúlt két évtizedben a WING számos egyedi igényekre szabott központi irodaházat valósított meg, többek között olyan megbízóknak, mint a Magyar Telekom, az RTL Magyarország, az Ericsson, az E.ON, az evosoft, a Lightware, az Allianz, a General Electric vagy a Philip Morris.
A bérlőt a bérleti szerződés megkötéséig az iO Partners Hungary képviseli, míg a Wing jogi tanácsadói feladatait a DLA Piper Hungary látta el.
Címlapkép forrása: WING
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