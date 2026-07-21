Hatalmas átalakítás kezdődik a legfontosabb magyar autópályán

A főváros felé vezető pályaoldalon egyre több szakaszon készül el a kiszélesített töltésre kerülő ideiglenes aszfaltburkolat. A szakemberek már megkezdték a beton terelőelemek kihelyezését, amelyet az ideiglenes burkolati jelek felfestése követ majd. Ezek az időigényes előkészítő munkálatok – amelyek az elmúlt napokban többek között Szárliget térségében zajlottak – jelenleg nem befolyásolják az autópálya forgalmát.

A tervek szerint 2026 őszén a Budapest felé tartó, addigra megfelelően kiszélesített oldalra terelik át a teljes forgalmat úgy, hogy mindkét irány számára két-két sávot biztosítanak fizikai elválasztással.

Amint ez az átterelés megtörténik, megkezdődhet a Hegyeshalom felé vezető pályaoldal teljes, 100–120 centiméter mélységű visszabontása, majd az új útszakasz megépítése.

A kivitelező hangsúlyozza, hogy a kapacitásbővítés teljes időtartama alatt garantálják a kétszer két sávot mind a személy-, mind a tehergépjárművek számára. Az átterelt és a normál sávok között több átjárási és fonódási lehetőséget is kialakítanak, emellett további forgalomtechnikai módosításokat is előkészítenek a zökkenőmentesebb haladás érdekében.

A gyors és hiteles tájékoztatás érdekében az utazók az aktuális forgalmi rendről, az építési fázisokról, valamint az esetleges csomóponti és pihenőhelyi korlátozásokról a beruházás saját, tizenhárom nyelven elérhető weboldalán tájékozódhatnak. Az oldalon interaktív térkép és a terelések folyamatát bemutató animáció is segíti a közlekedőket, a friss híreket pedig egy külön erre a célra létrehozott üzenetküldő csatornán is megosztják az érdeklődőkkel.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán