  • Megjelenítés
Hatalmas átalakítás kezdődik a legfontosabb magyar autópályán
Ingatlan

Hatalmas átalakítás kezdődik a legfontosabb magyar autópályán

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megkezdődtek az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó új forgalmi rend előkészítő munkálatai a Budapest felé vezető oldalon. A cél az, hogy 2026 őszén a teljes forgalmat erre a kiszélesített pályatestre tereljék át, miközben a munkálatok ideje alatt végig biztosított marad az irányonkénti kétsávos közlekedés - tudósított az MKIF Zrt. a Facebook-oldalán.

A főváros felé vezető pályaoldalon egyre több szakaszon készül el a kiszélesített töltésre kerülő ideiglenes aszfaltburkolat. A szakemberek már megkezdték a beton terelőelemek kihelyezését, amelyet az ideiglenes burkolati jelek felfestése követ majd. Ezek az időigényes előkészítő munkálatok – amelyek az elmúlt napokban többek között Szárliget térségében zajlottak – jelenleg nem befolyásolják az autópálya forgalmát.

A tervek szerint 2026 őszén a Budapest felé tartó, addigra megfelelően kiszélesített oldalra terelik át a teljes forgalmat úgy, hogy mindkét irány számára két-két sávot biztosítanak fizikai elválasztással.

Amint ez az átterelés megtörténik, megkezdődhet a Hegyeshalom felé vezető pályaoldal teljes, 100–120 centiméter mélységű visszabontása, majd az új útszakasz megépítése.

A kivitelező hangsúlyozza, hogy a kapacitásbővítés teljes időtartama alatt garantálják a kétszer két sávot mind a személy-, mind a tehergépjárművek számára. Az átterelt és a normál sávok között több átjárási és fonódási lehetőséget is kialakítanak, emellett további forgalomtechnikai módosításokat is előkészítenek a zökkenőmentesebb haladás érdekében.

Még több Ingatlan

Az idei év eddigi legnagyobb irodapiaci üzlete köttetett meg Magyarországon: új székházba költözik a tanácsadócég

Parkolóból belvárosi oázis: zöld utat kapott a főváros klímaváltozás-tudatos beruházása

Új vezető, változatlan irány: továbbra is a zöld fejlesztésekre és a prémium szegmensre fókuszál a Metrodom

A gyors és hiteles tájékoztatás érdekében az utazók az aktuális forgalmi rendről, az építési fázisokról, valamint az esetleges csomóponti és pihenőhelyi korlátozásokról a beruházás saját, tizenhárom nyelven elérhető weboldalán tájékozódhatnak. Az oldalon interaktív térkép és a terelések folyamatát bemutató animáció is segíti a közlekedőket, a friss híreket pedig egy külön erre a célra létrehozott üzenetküldő csatornán is megosztják az érdeklődőkkel.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A pénz története 2.

David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f

Holdblog

Koreában is mivan!

Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az... The post Koreában is mivan! appeare

Kasza Elliott-tal

AI használat

Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva ezt visszanézem, akkor a.) büszke legyek rá, hogy milyen ügyes voltam már akkor is; b.) elké

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nyíltan bejelentette a világ egyik legerősebb katonai hatalma: igen, mi Oroszországot támogatjuk
Tisza-kormány: Magyar Péter megígérte, ha hibázni fog, be fogja vallani és elnézést kér
Sokan fellélegezhetnek: újabb kerületben kaphatnak ingyen tervezést és komoly támogatást a régebbi panelházak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility