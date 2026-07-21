Két villamos ütközött össze Budapesten, sérültek is vannak

A műszaki mentést a fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók végzik. A helyszínre a mentők is kiérkeztek.
A baleset akadályozza a közösségi közlekedés forgalmát – áll a közleményben.
Az MTI helyszínről származó információi szerint
a balesetben ketten könnyebben megsérültek.
A Budapesti Közlekedési Központ a honlapján azt írta, hogy az 56A és a 61-es villamos a Budagyöngye megálló és Hűvösvölgy között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbuszok járnak.
A legutóbb vasárnapra virradó éjjel ütközött össze két villamos Budapesten, mindkettő a kocsiszínbe tartott a IX. kerületi Könyves Kálmán körúton; az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett.
A címlapkép illusztráció, nem az esetről készült. A kép forrása: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
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