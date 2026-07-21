  • Megjelenítés
Két villamos ütközött össze Budapesten, sérültek is vannak
Ingatlan

Két villamos ütközött össze Budapesten, sérültek is vannak

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Összeütközött két villamos Budapest II. kerületében, a Hűvösvölgyi úton kedden – közölte a katasztrófavédelem.

A műszaki mentést a fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók végzik. A helyszínre a mentők is kiérkeztek.

A baleset akadályozza a közösségi közlekedés forgalmát – áll a közleményben.

Az MTI helyszínről származó információi szerint

a balesetben ketten könnyebben megsérültek.

Még több Ingatlan

Lépett az önkormányzat, megkezdődött az azbesztes utcák locsolása Sopronban

A magyar lakáspolitika új logikája: nem az építés, hanem a működtetés lesz a kulcskérdés

Hatalmas átalakítás kezdődik a legfontosabb magyar autópályán

A Budapesti Közlekedési Központ a honlapján azt írta, hogy az 56A és a 61-es villamos a Budagyöngye megálló és Hűvösvölgy között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbuszok járnak.

A legutóbb vasárnapra virradó éjjel ütközött össze két villamos Budapesten, mindkettő a kocsiszínbe tartott a IX. kerületi Könyves Kálmán körúton; az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett.

Kapcsolódó cikkünk

Baleset történt Budapest egyik legforgalmasabb csomópontjában

A címlapkép illusztráció, nem az esetről készült. A kép forrása: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

Ricardo

A pénz története 2.

David McWilliams könyve nem mentes a belső ellentmondásoktól. Anélkül, hogy ezeket a fogalmakat használná, McWilliams a könyv egy helyén megkülönbözteti a pénzkínálat exogén és endogén f

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nyíltan bejelentette a világ egyik legerősebb katonai hatalma: igen, mi Oroszországot támogatjuk
Tisza-kormány: folytatódik az új államfő keresése, a Fidesz közben megválasztotta frakcióvezetőjét
Hatalmas átalakítás kezdődik a legfontosabb magyar autópályán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility