Két villamos ütközött össze Budapesten, sérültek is vannak

Összeütközött két villamos Budapest II. kerületében, a Hűvösvölgyi úton kedden – közölte a katasztrófavédelem.

A műszaki mentést a fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók végzik. A helyszínre a mentők is kiérkeztek.

A baleset akadályozza a közösségi közlekedés forgalmát – áll a közleményben.

Az MTI helyszínről származó információi szerint

a balesetben ketten könnyebben megsérültek.

A Budapesti Közlekedési Központ a honlapján azt írta, hogy az 56A és a 61-es villamos a Budagyöngye megálló és Hűvösvölgy között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbuszok járnak.

A legutóbb vasárnapra virradó éjjel ütközött össze két villamos Budapesten, mindkettő a kocsiszínbe tartott a IX. kerületi Könyves Kálmán körúton; az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett.

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