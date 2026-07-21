Lépett az önkormányzat, megkezdődött az azbesztes utcák locsolása Sopronban

Második üteméhez érkezett a soproni közterület-karbantartási program, amelynek keretében megkezdődött a soron következő azbeszttel fedett utcák pormentesítése, a táblák kihelyezése után. A polgármester azt is jelezte, egyelőre ennyit tehetnek: a végső megoldás a kőzet felszedése lenne, azonban ahhoz szükség van egy állami mentesítési tervre.

Csak saját erőből egyetlen önkormányzat sem tudja megoldani ezt, különösen úgy, hogy zömében magánterületek, valamint közúttal érintkező kocsibeállók, parkolók szennyezettek

- írta a bejegyzés alatt kommentben a polgármester.

Forrás: Farkas Ciprián Facebook-oldala.

A munkálatok során

kalcium-kloridos kezelést alkalmaznak, amely rendkívül hatékony eljárás a szálló por megkötésére.

Forrás: Farkas Ciprián Facebook-oldala.

Ezzel párhuzamosan a település számára továbbra is kiemelt prioritás az osztrák azbesztszennyezés ügyének kezelése. A városvezetés hangsúlyozta, hogy mindent megtesz a probléma megoldásáért, és dolgozik a helyzet által megkívánt, gyors és hatékony intézkedések haladéktalan végrehajtásán.

Címlapkép forrása: Farkas Ciprián Facebook-oldala