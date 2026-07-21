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Parkolóból belvárosi oázis: zöld utat kapott a főváros klímaváltozás-tudatos beruházása
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Parkolóból belvárosi oázis: zöld utat kapott a főváros klímaváltozás-tudatos beruházása

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Megkapta a szükséges örökségvédelmi engedélyt, így megkezdődhet a budapesti Városháza Park kivitelezésének tervezése, amelynek köszönhetően a korábban elzárt belvárosi hivatali parkoló helyén egy modern, klímabarát zöldfelület és a főváros új, nyitott közösségi tere jön létre - írta Facebook-bejegyzésében Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely. Városfejlesztésről is szó esik majd a Portfolio Property Investment Forum konferenciáján szeptemberben, érdemes regisztrálni!
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Információ és jelentkezés

Karácsony Gergely tájékoztatása szerint a fővárosi kormányhivatal határozatával lezárult a hosszas engedélyeztetési eljárás. Az elmúlt évtizedekben zöldfelület nélküli hivatali parkolóként működő területen mintegy hét év után kezdődhet meg a tényleges megvalósítás fázisa.

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Forrás: Budapest Városháza

A projekt elhúzódását az összetett tervezési, egyeztetési és közbeszerzési folyamatok, az állami bürokrácia, valamint a kormányzattal folytatott pénzügyi viták és engedélyeztetési akadályok magyarázzák.

A parképítést megelőzően ráadásul elkerülhetetlenné vált a Városháza rossz állapotú homlokzatának, valamint a sokáig bezárt Merlin Színház épületének a felújítása is.

Karácsony Gergely
Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester
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A végleges közpark kialakításánál modern, innovatív megoldásokat alkalmaznak.

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A szivacsváros-koncepció jegyében a 7730 négyzetméternyi zöldfelületet 6966 négyzetméternyi csapadékvíz-gyűjtő és 850 négyzetméternyi vízáteresztő burkolat egészíti ki.

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Forrás: Budapest Városháza

A klímaváltozás kihívásaihoz alkalmazkodó, hosszú távon is fenntartható terület árnyékolásáról 80 darab, az úgynevezett Stockholm-módszerrel elültetett fa, valamint számos évelő növény gondoskodik majd.

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Forrás: Budapest Városháza

A fejlesztés szorosan kapcsolódik a Nyitott Városháza koncepcióhoz, amelynek célja az épület földszinti helyiségeinek átalakítása, megnyitása és átjárhatóvá tétele.

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Ratskeller. Forrás: Budapest Városháza

Ennek keretében felújítják a díszterem alatti hatalmas teret, az egykori Ratskellert is, ahol a tervek szerint kávézók, teraszok és vendéglátóhelyek kapnak helyet.

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Forrás: Budapest Városháza

A beruházás révén a terület nem csupán egyszerű közparkként, hanem a város új főtereként funkcionál majd a jövőben.

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