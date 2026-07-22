3550 milliárd forintból újul meg a magyar vasúthálózat a következő 10 évben: bejelentették a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet

Összesen 3550 milliárd forintos vasútfejlesztési programot hajt végre 2035-ig a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv nagyszabású beruházásait uniós támogatásokból, hitelekből, valamint koncessziós konstrukciókból finanszírozzák.

A szaktárca tájékoztatása szerint a fejlesztések pénzügyi hátterét több különböző pillér biztosítja. A legnagyobb tételt az 1100 milliárd forintos kohéziós források jelentik, amelyeket további 700 milliárd forintnyi helyreállítási forrás (RRF) egészít ki. Ezen felül 400 milliárd forintot az Európai Beruházási Bank (EBB) hiteléből fedeznek, és ugyanekkora összegű beruházást terveznek koncessziós keretek között megvalósítani.

A fejlesztési program nemcsak a közeljövőre fókuszál, hiszen

már most 950 milliárd forintnyi kötelezettségvállalás született, amely a 2028 és 2034 közötti új uniós költségvetési ciklus projektjeinek elindítását alapozza meg.

A minisztérium értékelése szerint a páratlan mértékű forrásbevonás és a tervek megvalósítása történelmi léptékű modernizációt jelent a hazai vasút számára.