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Hatalmas átalakítás előtt áll a patinás magyar egyetem: teljesen megújulnak a kollégiumok és az előadók
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Hatalmas átalakítás előtt áll a patinás magyar egyetem: teljesen megújulnak a kollégiumok és az előadók

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Átfogó fejlesztési program indult a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, amelynek célja a történelmi épületek energetikai és gépészeti korszerűsítése, valamint a közösségi terek modernizálása. A beruházások során a műemlékvédelmi elvárásokat összehangolják a jelenlegi oktatási és hallgatói igényekkel, miközben a költséghatékony üzemeltetést is szem előtt tartják - írta meg a Magyar Építők.
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Mikó Zoltán, az intézmény műszaki igazgatója elmondta, hogy az évszázados épületállomány megújítása négy fő kihívás köré csoportosul.

  1. Elsőként a műemléki környezet és a modern üzemeltetési elvárások összeegyeztetését említette, de jelentős feladatot jelent az elöregedett gépészeti és elektromos rendszerek növekvő karbantartási igénye is.
  2. Emellett kiemelt cél az energiahatékonyság javításán keresztüli költségcsökkentés, valamint az oktatási és hallgatói elvárások hozzáigazítása a műszaki és pénzügyi lehetőségekhez.

Több beruházás is halaszthatatlanná vált a közeljövőben:

  • az I épületben le kell cserélni az elavult, a környezetvédelmi előírásoknak már nem megfelelő hűtési-fűtési rendszert.
  • Szintén sürgető a Vásárhelyi Pál Kollégium korszerűsítése, ahol a munkálatok a külső szigeteléssel és a napelemes rendszerek telepítésével kezdődnek, majd néhány éven belül a teljes belső tér is megújulhat.
  • Hamarosan átalakítják az R épület hallgatói ügyfélszolgálati terét, emellett
  • több helyszínen, így az R, a T és a H épületen, valamint a Bercsényi Kollégiumon is elengedhetetlenné vált a teljes tetőfelújítás. 
  • A tervek között szerepel továbbá a Kf76-os és az ST épület földszinti előadóinak modernizálása és akadálymentesítése, 
  • az MG MM csarnok felújítása a hallgatói versenycsapatok számára, valamint
  • a napelemes rendszerek további bővítése.

A konkrét munkálatok mellett már zajlik egy hosszú távú fejlesztési program előkészítése is.

A jelenlegi, első szakaszban a későbbi tervezést megalapozó szakmai, oktatási és közösségi igényeket mérik fel. A BME2032 stratégiához kapcsolódóan újra kell gondolni az egyetemi tereket, hiszen a változó oktatási koncepciók határozzák majd meg, hogy a hagyományos, nagy előadókra vagy a kisebb, rugalmasabban használható termekre lesz-e nagyobb szükség a jövőben. Ezzel párhuzamosan a közösségi terek szerepét is a mai hallgatói és munkatársi elvárásokhoz kell igazítani, amelyek jelentősen eltérnek az évtizedekkel ezelőtti gyakorlattól.

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Címlapkép forrása: Fotó: Geberle Berci/BME

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