Így is lehet enyhíteni a lakáshiányt: komoly tőke áramlik az egyik északi állam lakáspiacára

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A Kinnerton Credit Managementtel közösen kidolgozott és strukturált finanszírozás két projektet támogat:

az egyik egy 104 sorházból álló fejlesztés az Aarhus közelében fekvő Hasselagerben, míg

az Aarhus közelében fekvő Hasselagerben, míg a másik egy 100 lakásos lakópark Nyborg mellett.

Daniel Younis, a Schroders Capital európai ingatlanhitel-befektetésekért felelős vezetője szerint az ügyletek tükrözik a cég azon törekvését, hogy rugalmas tőkemegoldásokat kínáljon megbízható partnereinek olyan lakóingatlan-piacokon, ahol kedvezőek a keresleti és kínálati viszonyok.

Younis hozzátette, hogy

a kínálati hiánnyal küzdő lakáspiacokon egyértelműen szükség van a magántőke bevonására a lakásépítések ösztönzéséhez.

A tapasztalt helyi fejlesztőkkel való együttműködés révén a társaság célja, hogy olyan fenntartható és a bérlők változó igényeinek megfelelő ingatlanokból biztosítson stabil jövedelmet, amelyek hosszú távon is értéket képviselnek.

Ulrik Emborg, a Kinnerton Credit Management társ-vezérigazgatója és partnere úgy fogalmazott, hogy a tranzakciók jól mutatják skandináv platformjuk erejét és a dán lakáspiacban rejlő komoly lehetőségeket.

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