Lakások ezrei szabadulhatnának fel Magyarországon, de a tárca nem enged a szigorból

Magyarországon a lakhatási válság egyre súlyosabb méreteket ölt. A fővárosban és a nagyobb településeken az ingatlanárak és a bérleti díjak mostanra drasztikus magasságokban járnak, és ez a középosztályt is súlyosan érinti. Ebben a szorult helyzetben sok szakmai fórum
a bérházak és társasházak földalatti szintjein üresen álló, jelenleg tárolóként funkcionáló helyiségekben lát rejtett tartalékot.
Sokáig nyomós érvek szóltak az alagsori lakások kialakítása ellen.
- A természetes fény hiánya,
- a penészedéshez vezető elégtelen szellőzés,
- a beázásveszély, valamint
- a talajból szivárgó, rákkeltő radongáz mind komoly egészségügyi és szerkezeti kockázatot jelentett.
Az elmúlt évtized technológiai fejlődése azonban paradigmaváltást hozott, hiszen a hővisszanyerős szellőztetők, az aktív talajgáz-elszívó rendszerek, a modern vízszigetelő anyagok és a természetes fényt imitáló, dinamikus LED-világítások mára képesek elhárítani ezeket a hagyományos akadályokat.
Bár a technológiai háttér már rendelkezésre áll, a hazai szabályozás továbbra is rugalmatlan.
- A magyar előírások például 2,7 méteres átlagos belmagasságot követelnek meg a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeknél, ami sok régi épületben eleve teljesíthetetlen, miközben más európai országokban ennél alacsonyabb belmagasságú terek is legális lakóingatlannak minősülhetnek.
- Szintén nehézséget okoz, hogy a jogszabályok közvetlen ablaknyílást és természetes szellőzést írnak elő, így nem ismerik el egyenrangú alternatívaként a sokszor tisztább levegőt biztosító gépi szellőztetést vagy a fejlett világítási rendszereket. E tényezők enyhítése lakások ezreit tehetné elérhetővé a piacon.
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium álláspontja szerint azonban
nincs szükség a szabályok enyhítésére.
A tárca úgy véli, hogy a jelenlegi keretek megfelelőek, így sem anyagi, sem eljárási téren nem terveznek változtatást. Érvelésük szerint a meglévő szabályozás egyszerű, az új lakások kialakítása pedig többletterhelést jelentene a helyi infrastruktúrára és a parkolási kapacitásokra. Emiatt a minisztérium országos felmérést sem készít a magántulajdonban lévő alagsorok hasznosítási lehetőségeiről, mivel álláspontjuk szerint ez csak az állami vagyonba tartozó ingatlanok esetében lenne indokolt.
Aki jelenleg alagsori lakás kialakításába kezdene, annak a helyi építési szabályzathoz kell alkalmazkodnia. Amennyiben a helyi önkormányzat – amelynek kifejezett tiltásra is joga van – engedélyezi az átalakítást, az új rendeltetés egy tizenöt napos településképi bejelentési eljárást és a műszaki feltételek igazolását követően jegyezhető be. Ha a helyi szabályozás ezt nem teszi lehetővé, településrendezési szerződéssel is lehet próbálkozni. Fontos tényező továbbá, hogy bár az olyan állami támogatások, mint az Otthon Start Program vagy a CSOK Plusz elvileg nem zárják ki az alagsori ingatlanokat,
a bankok kockázatosabbnak ítélik meg ezeket a fedezeteket, így gyakran magasabb önerőt vagy szigorúbb hitelfeltételeket szabnak meg.
Miközben a tengerentúli nagyvárosokban, például Torontóban vagy Vancouverben a szabályok lazításával, az úgynevezett másodlagos lakóegységek engedélyezésével és a parkolási előírások enyhítésével próbálják enyhíteni a lakhatási nyomást, addig Magyarországon megmaradnak a szigorú keretek. Hiába mutat túl a technológia a jelenlegi építési normákon, a minisztériumi elzárkózás miatt a szabályozás rugalmatlansága önmagában is a lakhatási válság egyik konzerváló tényezőjévé válik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Bejelentette Trump: ez a jövő vár Iránra – Mostantól Amerika kegyetlen bosszút áll
Friss katonai akciót jelentett be az elnök.
Ukrajnába utazott Trump botrányhős szövetségese: ukránpárti fordulat jön a MAGA-mozgalomban?
Korábban még nácikhoz hasonlította az ukránokat.
Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése
Csütörtökön kiderül, hogy jöhet-e további kamatemelés az eurózónában.
Csehország két új helyszínt jelentett be a kis atomreaktorok telepítésére
És még nyolc másik érkezhet.
Aggódnak a kínai vállalatvezetők: váratlan ellenőrzések kezdődtek a magyarországi autó- és akkumulátorgyárakban
Ezúttal a BYD épülő szegedi gyáránál jártak a hatóságok.
Lecsaptak "Magyar madarai": szétbombázták az orosz árnyékflottát, videón az offenzíva
Vadásszák az orosz hajókat az ukrán drónrajok.
Fontos bejelentést tett a japán jegybank, kiderült, hogy akarja erősíteni a 40 éves mélypontra eső devizát
Eközben a pénzügyminisztérium újabb piaci intervencióra készül.
Különös képlettel számolták ki: napokon belül meghátrálhat Donald Trump
Érik az újabb TACO?
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Európai klímaboom: egy német óriás felvenné a versenyt az ázsiai gyártókkal
Az európai klímapiac gyors bővülés előtt áll: 2030-ra több mint 100 millió készülék működhet az EU-ban, miközben az értékesítést jelenleg ázsiai gyártók uralják. Duha Bence azt vizsg
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehetnek, és lehalkíthatják a "kell még... The post A gyógy
Szeptember 30-án lejárhat a kamatstop: ezt tedd meg most, hogy ne érjen hidegzuhanyként az új törlesztő
Csaknem öt év után véget érhet az intézkedés, amely több mint 200 ezer lakáshiteles törlesztőrészletének emelkedését akadályozta meg. Az érintettek többsége csak akkor szembesülhet igaz
MARA Holdings - kereskedés
Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most
Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból
Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, hányan halnak meg túl korán úgy, hogy azt meg lehetett... The post Magyarországon még mindi
A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gyár nélküli chipcégek a technológiai háború nyertesei?
A CHIPS Act az amerikai chipgyártást akarta megerősíteni, a piac mégis a saját gyár nélkül működő Nvidiát, AMD-t és Qualcommot jutalmazta. The post A CHIPS Act paradoxona: hogyan lettek a gy
A Squid Game tőzsdézés után senki sem rinyálhat a pesti ingatlanárak miatt
Szegény dél-koreaiakat alaposan lehülyegyerekeztük a hétfői adásunkban. Mondjuk okkal, itt egy ízelítő adat hozzá: a koreai lakosság három százaléka kapott margin call-t (azaz kellett bevinn
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
Idén is terjeszkedik a magyar bankcsoport.
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból
Nem látszik a fény az alagút végén.
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.