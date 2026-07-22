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Lakások ezrei szabadulhatnának fel Magyarországon, de a tárca nem enged a szigorból
Ingatlan

Lakások ezrei szabadulhatnának fel Magyarországon, de a tárca nem enged a szigorból

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Bár a mélyülő lakhatási válság enyhítésére jelentős tartalékot kínálnának a kihasználatlan alagsori és pinceszinti helyiségek, a szigorú szabályozás gátat szab a hasznosításuknak. A modern épületgépészet mára képes orvosolni a korábbi műszaki és egészségügyi akadályokat, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium azonban egyértelművé tette, hogy nem tervezi az előírások lazítását - írta meg a Pénzcentrum. A lakhatás a Portfolio Property Investment Forum konferencián is elő fog kerülni, érdemes velünk tartani!
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Magyarországon a lakhatási válság egyre súlyosabb méreteket ölt. A fővárosban és a nagyobb településeken az ingatlanárak és a bérleti díjak mostanra drasztikus magasságokban járnak, és ez a középosztályt is súlyosan érinti. Ebben a szorult helyzetben sok szakmai fórum

a bérházak és társasházak földalatti szintjein üresen álló, jelenleg tárolóként funkcionáló helyiségekben lát rejtett tartalékot.

Sokáig nyomós érvek szóltak az alagsori lakások kialakítása ellen.

  • A természetes fény hiánya,
  • a penészedéshez vezető elégtelen szellőzés,
  • a beázásveszély, valamint
  • a talajból szivárgó, rákkeltő radongáz mind komoly egészségügyi és szerkezeti kockázatot jelentett.

Az elmúlt évtized technológiai fejlődése azonban paradigmaváltást hozott, hiszen a hővisszanyerős szellőztetők, az aktív talajgáz-elszívó rendszerek, a modern vízszigetelő anyagok és a természetes fényt imitáló, dinamikus LED-világítások mára képesek elhárítani ezeket a hagyományos akadályokat.

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Bár a technológiai háttér már rendelkezésre áll, a hazai szabályozás továbbra is rugalmatlan.

  1. A magyar előírások például 2,7 méteres átlagos belmagasságot követelnek meg a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeknél, ami sok régi épületben eleve teljesíthetetlen, miközben más európai országokban ennél alacsonyabb belmagasságú terek is legális lakóingatlannak minősülhetnek.
  2. Szintén nehézséget okoz, hogy a jogszabályok közvetlen ablaknyílást és természetes szellőzést írnak elő, így nem ismerik el egyenrangú alternatívaként a sokszor tisztább levegőt biztosító gépi szellőztetést vagy a fejlett világítási rendszereket. E tényezők enyhítése lakások ezreit tehetné elérhetővé a piacon.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium álláspontja szerint azonban

nincs szükség a szabályok enyhítésére.

A tárca úgy véli, hogy a jelenlegi keretek megfelelőek, így sem anyagi, sem eljárási téren nem terveznek változtatást. Érvelésük szerint a meglévő szabályozás egyszerű, az új lakások kialakítása pedig többletterhelést jelentene a helyi infrastruktúrára és a parkolási kapacitásokra. Emiatt a minisztérium országos felmérést sem készít a magántulajdonban lévő alagsorok hasznosítási lehetőségeiről, mivel álláspontjuk szerint ez csak az állami vagyonba tartozó ingatlanok esetében lenne indokolt.

Aki jelenleg alagsori lakás kialakításába kezdene, annak a helyi építési szabályzathoz kell alkalmazkodnia. Amennyiben a helyi önkormányzat – amelynek kifejezett tiltásra is joga van – engedélyezi az átalakítást, az új rendeltetés egy tizenöt napos településképi bejelentési eljárást és a műszaki feltételek igazolását követően jegyezhető be. Ha a helyi szabályozás ezt nem teszi lehetővé, településrendezési szerződéssel is lehet próbálkozni. Fontos tényező továbbá, hogy bár az olyan állami támogatások, mint az Otthon Start Program vagy a CSOK Plusz elvileg nem zárják ki az alagsori ingatlanokat,

a bankok kockázatosabbnak ítélik meg ezeket a fedezeteket, így gyakran magasabb önerőt vagy szigorúbb hitelfeltételeket szabnak meg.

Miközben a tengerentúli nagyvárosokban, például Torontóban vagy Vancouverben a szabályok lazításával, az úgynevezett másodlagos lakóegységek engedélyezésével és a parkolási előírások enyhítésével próbálják enyhíteni a lakhatási nyomást, addig Magyarországon megmaradnak a szigorú keretek. Hiába mutat túl a technológia a jelenlegi építési normákon, a minisztériumi elzárkózás miatt a szabályozás rugalmatlansága önmagában is a lakhatási válság egyik konzerváló tényezőjévé válik.

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