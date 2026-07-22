Nagy fordulat a magyar raktárpiacon: rengeteg új csarnok épült, mégis elkapkodják a szabad helyeket

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A BRF legfrissebb elemzése szerint a teljes országos állomány közel 6,5 millió négyzetméter, ebből Budapest és környéke 4,2 millió, a vidéki regionális piac mintegy 2,3 millió négyzetméterrel részesedik. A második negyedévben az országos piac jelentős mértékben, összesen 117 975 négyzetméternyi új területtel bővült.

Budapest vonzáskörzetében

mintegy 29 ezer négyzetmétert adtak át a fővárosi Faedra Business Parkban, valamint

valamint a fóti HelloParks FT3 projekt második ütemében.

A vidéki növekedés ennél is dinamikusabbnak bizonyult, hiszen észak-Alföldön három új csarnok épült fel, összesen több mint 89 ezer négyzetméteren.

Forrás: BRF

A kínálat folyamatos bővülése ellenére

a kihasználatlansági mutatók kedvezően alakultak.

A budapesti agglomerációban a ráta 14,8 százalékra mérséklődött, ami kismértékű javulást jelent az előző negyedévhez képest, így ebben a térségben összesen mintegy 618 ezer négyzetméter várt bérlőre. A vidéki állomány esetében a kihasználatlanság 10,5 százalékon állt, ami nagyjából 244 ezer négyzetméternyi szabad területet jelentett. Mindezek eredményeként az országos átlagos kihasználatlansági ráta 13,2 százalékot tett ki a vizsgált időszakban.

A bérbeadási piacot vizsgálva a fővárosban és környékén a teljes kereslet megközelítette a 176 ezer négyzetmétert, ami 13 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. A tranzakciók megoszlását tekintve a legnagyobb részt, 44 százalékot a szerződéshosszabbítások tették ki, amelyekeket az előbérleti megállapodások követtek 26 százalékkal, míg az új bérletek 18, a meglévő területek bővítései pedig 12 százalékot képviseltek. A szerződéshosszabbítások nélkül számolt nettó kereslet meghaladta a 97 ezer négyzetmétert, ezzel a teljes kereslet 55 százalékát tette ki.

Forrás: BRF

A negyedév során a BRF harminc bérleti szerződést regisztrált a budapesti piacon. Bár a tranzakciók száma megegyezett az egy évvel korábbival,

az átlagos ügyletméret 13 százalékkal, 5850 négyzetméterre mérséklődött.

A korábbi évek trendjeinek megfelelően a megállapodások többségét továbbra is a nagy alapterületű, úgynevezett "big-box" logisztikai parkokban kötötték meg.

A vizsgált időszak legjelentősebb fővárosi tranzakciója egy közel 46 ezer négyzetméteres előbérleti szerződés volt a CTPark Vecsés területén, míg a vidéki piacon a legnagyobb ügyletet egy több mint 17 ezer négyzetméteres új bérleti szerződés jelentette Kunszentmártonban. A bérlők általi tényleges területfoglalást tükröző nettó abszorpció mind a fővárosban, mind vidéken pozitív tartományban maradt,

országosan pedig megközelítette a 77 ezer négyzetmétert.

2026 második negyedéves ipari ingatlanpiaci adatok Logisztikai park Városi logisztika Összesen Ipari állomány (m2) 3 700 640 479 250 4 179 890 Új átadás (m2) 19 500 9 350 28 850 Kihasználatlanság (m2) 55 1490 66 130 617 620 Kihasználatlanság (%) 14,9% 13,8% 14,8% Új szerződés (m2) 22 220 8615 30 830 Hosszabbítás (m2) 78 110 0 78 110 Bővülés (m2) 20 820 0 20 820 Előbérlet/BTS (m2) 45 750 0 45 750 Teljes kereslet (m2) 166 895 8615 175 510 Forrás: BRF. Módszertani megjegyzés: a BRF által vizsgált ipari ingatlanok 1995 után, bérbeadás céljából épültek. Hasznos területük minimum 2000 m² a városi logisztika és 5000 m² logisztikai parkok esetében. A tulajdonos által használt területek nem tartoznak a vizsgált ipari ingatlanállományba.

A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF) tagjai: 108 Hungary Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, ESTON International, iO Partners és Robertson Hungary

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