Nagy fordulat a magyar raktárpiacon: rengeteg új csarnok épült, mégis elkapkodják a szabad helyeket

A BRF legfrissebb elemzése szerint a teljes országos állomány közel 6,5 millió négyzetméter, ebből Budapest és környéke 4,2 millió, a vidéki regionális piac mintegy 2,3 millió négyzetméterrel részesedik. A második negyedévben az országos piac jelentős mértékben, összesen 117 975 négyzetméternyi új területtel bővült.
Budapest vonzáskörzetében
- mintegy 29 ezer négyzetmétert adtak át a fővárosi Faedra Business Parkban, valamint
- a fóti HelloParks FT3 projekt második ütemében.
A vidéki növekedés ennél is dinamikusabbnak bizonyult, hiszen észak-Alföldön három új csarnok épült fel, összesen több mint 89 ezer négyzetméteren.
A kínálat folyamatos bővülése ellenére
a kihasználatlansági mutatók kedvezően alakultak.
A budapesti agglomerációban a ráta 14,8 százalékra mérséklődött, ami kismértékű javulást jelent az előző negyedévhez képest, így ebben a térségben összesen mintegy 618 ezer négyzetméter várt bérlőre. A vidéki állomány esetében a kihasználatlanság 10,5 százalékon állt, ami nagyjából 244 ezer négyzetméternyi szabad területet jelentett. Mindezek eredményeként az országos átlagos kihasználatlansági ráta 13,2 százalékot tett ki a vizsgált időszakban.
A bérbeadási piacot vizsgálva a fővárosban és környékén a teljes kereslet megközelítette a 176 ezer négyzetmétert, ami 13 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. A tranzakciók megoszlását tekintve a legnagyobb részt, 44 százalékot a szerződéshosszabbítások tették ki, amelyekeket az előbérleti megállapodások követtek 26 százalékkal, míg az új bérletek 18, a meglévő területek bővítései pedig 12 százalékot képviseltek. A szerződéshosszabbítások nélkül számolt nettó kereslet meghaladta a 97 ezer négyzetmétert, ezzel a teljes kereslet 55 százalékát tette ki.
A negyedév során a BRF harminc bérleti szerződést regisztrált a budapesti piacon. Bár a tranzakciók száma megegyezett az egy évvel korábbival,
az átlagos ügyletméret 13 százalékkal, 5850 négyzetméterre mérséklődött.
A korábbi évek trendjeinek megfelelően a megállapodások többségét továbbra is a nagy alapterületű, úgynevezett "big-box" logisztikai parkokban kötötték meg.
A vizsgált időszak legjelentősebb fővárosi tranzakciója egy közel 46 ezer négyzetméteres előbérleti szerződés volt a CTPark Vecsés területén, míg a vidéki piacon a legnagyobb ügyletet egy több mint 17 ezer négyzetméteres új bérleti szerződés jelentette Kunszentmártonban. A bérlők általi tényleges területfoglalást tükröző nettó abszorpció mind a fővárosban, mind vidéken pozitív tartományban maradt,
országosan pedig megközelítette a 77 ezer négyzetmétert.
|2026 második negyedéves ipari ingatlanpiaci adatok
|Logisztikai park
|Városi logisztika
|Összesen
|Ipari állomány (m2)
|3 700 640
|479 250
|4 179 890
|Új átadás (m2)
|19 500
|9 350
|28 850
|Kihasználatlanság (m2)
|55 1490
|66 130
|617 620
|Kihasználatlanság (%)
|14,9%
|13,8%
|14,8%
|Új szerződés (m2)
|22 220
|8615
|30 830
|Hosszabbítás (m2)
|78 110
|0
|78 110
|Bővülés (m2)
|20 820
|0
|20 820
|Előbérlet/BTS (m2)
|45 750
|0
|45 750
|Teljes kereslet (m2)
|166 895
|8615
|175 510
|
Forrás: BRF. Módszertani megjegyzés: a BRF által vizsgált ipari ingatlanok 1995 után, bérbeadás céljából épültek. Hasznos területük minimum 2000 m² a városi logisztika és 5000 m² logisztikai parkok esetében. A tulajdonos által használt területek nem tartoznak a vizsgált ipari ingatlanállományba.
A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF) tagjai: 108 Hungary Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, ESTON International, iO Partners és Robertson Hungary
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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