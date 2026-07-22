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Óriási összegek mozdultak meg itthon az ingatlanbefektetésben: a piac felét egyetlen vállalat uralja
Ingatlan

Óriási összegek mozdultak meg itthon az ingatlanbefektetésben: a piac felét egyetlen vállalat uralja

Portfolio
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Az idei év első felében a hazai ingatlanbefektetési piac teljes forgalma 462 millió eurót tett ki - közölte a CBRE Hungary LinkedIn-bejegyzésében. A tanácsadócég Investment Properties csapata pedig a tranzakciók mintegy 60 százalékában működött közre. Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója is előadónk lesz a Property Investment Forum konferenciánkon.
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A CBRE befektetési részlege az év első hat hónapjában

összesen 276 millió euró értékű ügyletet zárt le, amivel 48 százalékos részesedést ért el az ügynökségi piacon.

A vállalat értékelése szerint a jelenlegi éles piaci versenyben ez az eredmény a csapat aktív jelenlétét és meghatározó piaci súlyát tükrözi.

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