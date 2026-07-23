  • Megjelenítés
299 millió forintért árulják a balatonhenyei házat, amely korábban Magyar Péteré és Varga Judité volt
Ingatlan

299 millió forintért árulják a balatonhenyei házat, amely korábban Magyar Péteré és Varga Judité volt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Eladóvá vált Varga Judit volt igazságügyi miniszter és Magyar Péter miniszterelnök egykori közös balatonhenyei háza, az ingatlant 299 millió forintért hirdetik - írja a 24.hu.

Az ingatlan Varga Judit kizárólagos tulajdonát képezi, alapterülete 233 négyzetméter. A házaspár még 2013-ban vásárolta meg a telket, amelyre

2017-ben 10 millió forintos családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) vettek igénybe.

Bár a ház hivatalosan nem nyaralóként szerepel a nyilvántartásban, a támogatás feltételeként előírt, tíz éven át tartó életvitelszerű ott-lakási kötelezettség nem teljesült, ezért Varga Judit 2023-ban a teljes összeget visszafizette az államnak.

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat a Balásy-ügyben: mégis átveheti az állam a NER-milliárdos cégeit

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lefejezte Zelenszkij a hadsereget, elsötétült a Krím – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet
3550 milliárd forintból újul meg a magyar vasúthálózat a következő 10 évben: bejelentették a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility