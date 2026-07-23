Elindult a munka Európa legnagyobb fürdőjében – Fontos változást jelentettek be

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Mivel mindkét érintett lépcső műemléki védelem alatt áll, a kivitelezés kizárólag szakrestaurátor bevonásával történhet. A tágabb rekonstrukciós program első szakaszában a kültéri munkákkal párhuzamosan a női termálrészleg medencetereit is korszerűsítik. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei beruházásában megvalósuló munkálatokat a Belvárosi Építő Kft. szakemberei végzik.

Az Állatkerti körút felőli főlépcső helyreállítása során a fő cél a szerkezeti és építészeti elemek eredeti formájának megőrzése. A szakemberek megtisztítják és restaurálják a kőből készült lépcsőelemeket, burkolatokat és lábazatokat.

A menthetetlen darabokat az eredetivel teljesen megegyező formában gyártják újra,



emellett elvégzik a tartószerkezet megerősítését és állagmegóvását is.

Kiemelt feladat a régóta fennálló nedvességproblémák kezelése. Modern szigetelési és vízelvezetési megoldásokkal védik meg a szerkezetet a csapadéktól és a talajvíztől, amivel végleg megszüntetik a lépcső alatti pince beázását. A beruházás során akadálymentesítik a bejáratot, és az épület műemléki karakteréhez illeszkedő új korlátokat szerelnek fel.

A fürdő harmadik udvarában némileg eltérő beavatkozásra kerül sor, ahol a jelenlegi funkció megtartásával egy teljesen új vasbeton lépcsőszerkezet épül. A járófelületek és a mellvédfalak az eredeti környezethez mind formájukban, mind színükben igazodó műkő borítást kapnak, a homlokzati falakon pedig helyreállítják a korábbi vakolatot. A munkálatok gépészeti átalakításokkal is járnak, így a közlekedést eddig akadályozó berendezéseket a lépcső alatt újonnan kialakított, rejtett helyiségben helyezik el.

A jelenleg tizennyolc medencével működő komplexum Európa legnagyobb fürdőjének számít.

Története a tizenkilencedik század végén kezdődött, Zsigmondy Vilmos bányamérnök sikeres városligeti mélyfúrásaival. Maga az épületegyüttes Czigler Győző tervei alapján készült el, és 1913-ban nyitotta meg kapuit. A rendkívül népszerű fürdőt az 1920-as években jelentősen kibővítették, ekkor nyílt meg Pest első uszodája is, majd az 1960-as évek eleji téliesítésnek köszönhetően vált egész évben folyamatosan látogathatóvá.

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