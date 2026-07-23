  • Megjelenítés
Elindult a munka Európa legnagyobb fürdőjében – Fontos változást jelentettek be
Ingatlan

Elindult a munka Európa legnagyobb fürdőjében – Fontos változást jelentettek be

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megkezdődik a száztíz éves Széchenyi Gyógyfürdő Állatkerti körút felőli főlépcsőjének és az egyik belső udvari lépcsőjének felújítása, a műemlékvédelmi szempontok figyelembevételével. A rekonstrukció során az eredeti kőelemek restaurálása mellett kiemelt figyelmet fordítanak a tartószerkezet megerősítésére és a régóta fennálló beázások megszüntetésére is - írta meg a Magyar Építők. A felújítások és az épített örökség is témáink között szerepel majd a Property Investment Forum konferencián szeptemberben, jöjjön el ön is!
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

Mivel mindkét érintett lépcső műemléki védelem alatt áll, a kivitelezés kizárólag szakrestaurátor bevonásával történhet. A tágabb rekonstrukciós program első szakaszában a kültéri munkákkal párhuzamosan a női termálrészleg medencetereit is korszerűsítik. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei beruházásában megvalósuló munkálatokat a Belvárosi Építő Kft. szakemberei végzik. 

Az Állatkerti körút felőli főlépcső helyreállítása során a fő cél a szerkezeti és építészeti elemek eredeti formájának megőrzése. A szakemberek megtisztítják és restaurálják a kőből készült lépcsőelemeket, burkolatokat és lábazatokat.

A menthetetlen darabokat az eredetivel teljesen megegyező formában gyártják újra,

emellett elvégzik a tartószerkezet megerősítését és állagmegóvását is.

Még több Ingatlan

Különleges fejlesztés a magyar reptér közelében: szinte teljesen zöld energiával működik majd az új logisztikai központ

Így is lehet enyhíteni a lakáshiányt: komoly tőke áramlik az egyik északi állam lakáspiacára

Hatalmas átalakítás előtt áll a patinás magyar egyetem: teljesen megújulnak a kollégiumok és az előadók

Kiemelt feladat a régóta fennálló nedvességproblémák kezelése. Modern szigetelési és vízelvezetési megoldásokkal védik meg a szerkezetet a csapadéktól és a talajvíztől, amivel végleg megszüntetik a lépcső alatti pince beázását. A beruházás során akadálymentesítik a bejáratot, és az épület műemléki karakteréhez illeszkedő új korlátokat szerelnek fel.

A fürdő harmadik udvarában némileg eltérő beavatkozásra kerül sor, ahol a jelenlegi funkció megtartásával egy teljesen új vasbeton lépcsőszerkezet épül. A járófelületek és a mellvédfalak az eredeti környezethez mind formájukban, mind színükben igazodó műkő borítást kapnak, a homlokzati falakon pedig helyreállítják a korábbi vakolatot. A munkálatok gépészeti átalakításokkal is járnak, így a közlekedést eddig akadályozó berendezéseket a lépcső alatt újonnan kialakított, rejtett helyiségben helyezik el.

A jelenleg tizennyolc medencével működő komplexum Európa legnagyobb fürdőjének számít.

Története a tizenkilencedik század végén kezdődött, Zsigmondy Vilmos bányamérnök sikeres városligeti mélyfúrásaival. Maga az épületegyüttes Czigler Győző tervei alapján készült el, és 1913-ban nyitotta meg kapuit. A rendkívül népszerű fürdőt az 1920-as években jelentősen kibővítették, ekkor nyílt meg Pest első uszodája is, majd az 1960-as évek eleji téliesítésnek köszönhetően vált egész évben folyamatosan látogathatóvá.

Kapcsolódó cikkünk

Átalakuló Andrássy út, egész évben használható Duna-part – Így léphetne szintet Budapest a turizmusban

Merre tovább, budapesti turizmus? A főváros aranytartaléka válaszút előtt

Felújítják a Széchenyi Fürdőt, első körben 3 milliárdot költenek rá

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Lefejezte Zelenszkij a hadsereget, elsötétült a Krím – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet
3550 milliárd forintból újul meg a magyar vasúthálózat a következő 10 évben: bejelentették a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility