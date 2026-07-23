  • Megjelenítés
Különleges fejlesztés a magyar reptér közelében: szinte teljesen zöld energiával működik majd az új logisztikai központ
Ingatlan

Különleges fejlesztés a magyar reptér közelében: szinte teljesen zöld energiával működik majd az új logisztikai központ

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A CTP Magyarország és a Quick Service Logistics (QSL) hosszú távú bérleti megállapodást kötött egy több mint tízezer négyzetméteres, egyedi igényekre szabott elosztóközpont felépítéséről a vecsési CTParkban. A különleges hőmérsékleti igényeknek megfelelő, modern és energiahatékony raktárat a tervek szerint 2026 októberében adják majd át. Gondi Ferenc, a CTP Hungary ügyvezető igazgatója is előadónk lesz a Property Investment Forum konferencián, érdemes regisztrálni!
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A nemzetközi gyorsétteremláncok teljes körű logisztikai kiszolgálását végző QSL idén ünnepli magyarországi tevékenységének tizedik évfordulóját. A vállalat a CTP stabil partnere, jelenleg is a CTPark Budapest East területén üzemeltetnek egy 2024-ben kibővített raktárat, emellett a két cég nemzetközi szinten is szorosan együttműködik.

A QSL-lel való stratégiai partnerségünk tökéletes példája a CTP alapfilozófiájának: nem csupán négyzetmétereket adnk bérbe, hanem a teljes üzleti életciklusuk során együtt növekszünk az ügyfeleinkkel

– idézi a közlemény Gondi Ferencet, a CTP magyarországi ügyvezető igazgatóját.

Dr. Gondi Ferenc MBA
CTP Hungary, ügyvezető igazgató
Dr. Gondi Ferenc 2017-ben csatlakozott a CTP Magyarország csapatához jogi igazgatóként, az azt követő nyolc év során pedig folyamatosan bővülő üzleti felelősségi köröket kapott. Miközben a Corvinus és
Tovább

A most bejelentett vecsési létesítményben egy mintegy ötszáz négyzetméteres irodarészt, valamint egy több mint tízezer négyzetméteres, normál, hűtött és fagyasztott terekből álló raktárterületet alakítanak ki.

Még több Ingatlan

Öt év alatt több mint duplájára emelné árbevételét az Akko Invest

Elindult a munka Európa legnagyobb fürdőjében – Fontos változást jelentettek be

Így is lehet enyhíteni a lakáshiányt: komoly tőke áramlik az egyik északi állam lakáspiacára

Az épületet kifejezetten a QSL egyedi működési igényeihez igazítják,

különös figyelmet fordítva a fenntarthatóságra. A teljesen elektromos üzemű központ energiaellátását tetőre szerelt napelemek támogatják, a hűtött zónák optimális hőmérsékletét pedig egy energiatakarékos ammónia-szén-dioxid kaszkádrendszer biztosítja.

A fagyasztott terek védelmét és a hőhidak kialakulásának megelőzését hőszivattyúk, padlófűtés, valamint fűtött oszlopok szavatolják. A létesítmény energiahatékonyságát

  • intelligens épületfelügyeleti rendszer,
  • szabályozható DALI világításvezérlés, valamint
  • A+ kategóriás szigetelést biztosító, úgynevezett "box-in-box" kialakítás növeli.

A beruházással a fejlesztők a BREEAM "Excellent" minősítés elnyerését célozzák meg.

A CTPark Budapest Vecsés közvetlenül az M0-s M0-s autóút mentén, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől mindössze tizenkét kilométerre található.

Kapcsolódó cikkünk

Óriási összegek mozdultak meg itthon az ingatlanbefektetésben: a piac felét egyetlen vállalat uralja

Nagy fordulat a magyar raktárpiacon: rengeteg új csarnok épült, mégis elkapkodják a szabad helyeket

Új parkkal bővül a CTP portfóliója: Pécsen indul a legújabb fejlesztés

Megszólaltak a szektor fontos vezérei: hatalmas átalakulás előtt az ipari ingatlanpiac

Címlapkép forrása: CTP

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson volt, aztán meg vertem a fejem a falba, hogy miért nem adtam el, amikor nagyokat korrigált. Most

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Lefejezte Zelenszkij a hadsereget, elsötétült a Krím – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Tisza-kormány: lemondott a legfőbb ügyész, óriási vasútfejlesztési projektet jelentett be a kabinet
3550 milliárd forintból újul meg a magyar vasúthálózat a következő 10 évben: bejelentették a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility