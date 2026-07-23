Különleges fejlesztés a magyar reptér közelében: szinte teljesen zöld energiával működik majd az új logisztikai központ

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A nemzetközi gyorsétteremláncok teljes körű logisztikai kiszolgálását végző QSL idén ünnepli magyarországi tevékenységének tizedik évfordulóját. A vállalat a CTP stabil partnere, jelenleg is a CTPark Budapest East területén üzemeltetnek egy 2024-ben kibővített raktárat, emellett a két cég nemzetközi szinten is szorosan együttműködik.

A QSL-lel való stratégiai partnerségünk tökéletes példája a CTP alapfilozófiájának: nem csupán négyzetmétereket adnk bérbe, hanem a teljes üzleti életciklusuk során együtt növekszünk az ügyfeleinkkel

– idézi a közlemény Gondi Ferencet, a CTP magyarországi ügyvezető igazgatóját.

Dr. Gondi Ferenc MBA CTP Hungary, ügyvezető igazgató Dr. Gondi Ferenc 2017-ben csatlakozott a CTP Magyarország csapatához jogi igazgatóként, az azt követő nyolc év során pedig folyamatosan bővülő üzleti felelősségi köröket kapott. Miközben a Corvinus és … Tovább

A most bejelentett vecsési létesítményben egy mintegy ötszáz négyzetméteres irodarészt, valamint egy több mint tízezer négyzetméteres, normál, hűtött és fagyasztott terekből álló raktárterületet alakítanak ki.

Az épületet kifejezetten a QSL egyedi működési igényeihez igazítják,

különös figyelmet fordítva a fenntarthatóságra. A teljesen elektromos üzemű központ energiaellátását tetőre szerelt napelemek támogatják, a hűtött zónák optimális hőmérsékletét pedig egy energiatakarékos ammónia-szén-dioxid kaszkádrendszer biztosítja.

A fagyasztott terek védelmét és a hőhidak kialakulásának megelőzését hőszivattyúk, padlófűtés, valamint fűtött oszlopok szavatolják. A létesítmény energiahatékonyságát

intelligens épületfelügyeleti rendszer,

szabályozható DALI világításvezérlés, valamint

A+ kategóriás szigetelést biztosító, úgynevezett "box-in-box" kialakítás növeli.

A beruházással a fejlesztők a BREEAM "Excellent" minősítés elnyerését célozzák meg.

A CTPark Budapest Vecsés közvetlenül az M0-s M0-s autóút mentén, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtértől mindössze tizenkét kilométerre található.

Címlapkép forrása: CTP