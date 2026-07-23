Mérséklődő forgalom jöhet a lakásoknál, de az egyetemvárosokban erős az árnyomás

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Bár a hazai lakáspiac növekedési üteme országosan mérséklődhet, az egyetemvárosokban továbbra is erős kereslet és folyamatos drágulás jellemző. A felvételi ponthatárok kihirdetése után az albérletpiacon újabb, egy-öt százalékos bérletidíj-emelkedés várható, ami egyre nagyobb pénzügyi terhet ró a továbbtanuló fiatalokra és családjaikra. Mindeközben a lakásvásárlás is egyre nehezebben elérhető cél, különösen a fiatal generációk számára – várhatóan csökken idén a tranzakciószám a tavalyihoz képest – mondták el az MBH Bank Ingatlan 360 sajtóeseményén a bank és ingatlanpiaci leányvállalatainak szakemberei csütörtökön.

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

A magyarországi lakásárak 2015 óta közel négyszeresükre emelkedtek, miközben az Európai Unióban átlagosan 65 százalékos drágulás ment végbe, de ez idén várhatóan lassulni fog, de marad a magas bázis – mondta el Horti Flóra, az MBH Bank Elemzési Centrumának szenior ágazati elemzője. Előrejelzése szerint idén már visszafogottabb, országosan 8-13 százalék közötti árnövekedés várható, mivel a támogatások és a befektetői vásárlások árnövelő hatása fokozatosan mérséklődhet: a következő időszakban egy kiegyensúlyozottabb, hirtelen kilengésektől mentes lakáspiac alakulhat ki.

A jelzáloghitelezést még viszi a lendület: a lakásárakat meghaladó mértékű bővülés várható idén, a lakástámogatási programok hatására az új lakáshitel-kihelyezés elérheti az 1800 milliárd forintot, ami mintegy 50 ezer szerződést jelentene. Ez a teljes hazai bankszektorra vetítve éves szinten 25-28 százalékos növekedést eredményezhet a lakáshitel-kihelyezések volumenében.

A Z generáció többsége saját ingatlanra vágyik, de több mint felük elérhetetlennek tartja azt a drasztikusan megugró négyzetméterárak mellett – derült ki a Fundamenta megbízásából készített, kifejezetten a lakhatási kérdésekre fókuszáló felmérésből ebben a korosztályban. A közhiedelemmel ellentétben a Z generáció tagjai korántsem mondtak le a saját ingatlan megszerzéséről – mondta el Pásztor András, a Fundamenta Ingatlan vezetője.

Pásztor András Fundamenta Ingatlan, Fundamenta Értéklánc ügyvezető 2001-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (mai Corvinus) pénzügyi befektetéselemző szakon. Ugyanebben az évben kezdett dolgozni a Fundamenta elődcégénél, a Lakáskasszánál. Business a … Tovább

Felmérésük szerint a Z generáció tagjainak 77 százaléka szeretne saját lakást, ám 56 százalékuk nem lát erre reális esélyt. Rámutatott, hogy a fiatalabb és idősebb szegmensre bontott korosztály céljai az életkor előrehaladtával egyre konkrétabbá és reálisabbá válnak. A sokat emlegetett "mama hotel" jelenség mögött pedig a leggyakrabban nem a kényelem, hanem a tudatos pénzügyi tervezés áll.

A fiatalok nem céltalanok, hanem kényszerűségből racionálisak: a szülői házban maradás sokuk részéről egy tudatos pénzügyi döntés, amellyel a lakhatási költségeiket csökkentik, hogy a későbbi önálló életük megalapozásához szükséges tőkét felhalmozhassák

– tette hozzá.

Egyetemvárosok előnyben

A piac egyik legfontosabb hajtóerejét továbbra is az egyetemvárosok jelentik, ahol az elmúlt évtizedben rendkívüli áremelkedés ment végbe. Budapest belső kerületeiben ma már nem ritkák az 1,2-1,6 millió forint közötti négyzetméterárak, de a vidéki felsőoktatási központokban is jelentős drágulás tapasztalható:

Egyes belső területeken az átlagár az 1,3 millió forintot is átlépte, míg a Corvin-negyedben a fajlagos árak már az 1,6-1,7 millió forintos szintet közelítik.

a fajlagos árak már az 1,6-1,7 millió forintos szintet közelítik. A Magdolna-negyedben 404 százalékkal nőttek az árak tízéves időtávon,

404 százalékkal nőttek az árak tízéves időtávon, a Palotanegyedben 312 százalékos volt a drágulás,

312 százalékos volt a drágulás, belső-Erzsébetvárosban 248 százalékkal emelkedtek a négyzetméterárak,

A vidéki egyetemi központok rangsorát a fajlagos négyzetméterárak alapján Debrecen vezeti, ahol az átlagos négyzetméterár elérte a 946 ezer forintos átlagos négyzetméterárat, míg Győrben és Szegeden is meghaladta a 800 ezer forintot az átlagos négyzetméterár.

Győr: 850 ezer Ft/nm

850 ezer Ft/nm Szeged: 824 ezer Ft/nm

824 ezer Ft/nm Veszprém: 821 ezer Ft/nm

821 ezer Ft/nm Miskolc: 474 ezer Ft/nm

Miskolc nemcsak a legalacsonyabb lakásárai miatt számít kivételnek, hanem azért is, mert itt a legkedvezőbb a kollégiumi ellátottság (23 százalékos), ráadásul ezek az egyetemi campus területén helyezkednek el, így közvetlen és praktikus elérést biztosítanak a hallgatóknak

Lassabb növekedés az albérletárakban, de a ponthatárok átmeneti lendületet adnak

A bérleti piacon az adásvételekhez képest visszafogottabb dinamika érvényesült, részben azért, mert a CSOK Plusz program keresletet vont el az albérletpiactól a saját tulajdonú ingatlanok irányába. Az egyetemek környékén ugyanakkor továbbra is komoly költségekkel kell számolni: a bérleti díjak öt év alatt legalább másfélszeresükre nőttek, több helyen pedig megduplázódtak.

Budapesten a felsőoktatási intézmények közelében havi 200-300 ezer forint között mozognak az albérletárak, vidéken pedig Debrecen vezet 200 ezer forintos átlaggal, amelyet Szeged és Pécs követ nagyjából 150 ezer forintos havi bérleti díjjal.

A nagy egyetemvárosok tartós keresleti előnyt élveznek, mivel nemcsak oktatási, hanem fontos gazdasági központok is – mondta Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője. A szakember úgy látja, hogy a nyári főszezonban, a felvételi ponthatárok kihirdetése után az albérletpiacon

további egy-öt százalékos drágulás valószínűsíthető.

Soóki-Tóth Gábor Otthon Centrum, elemzési vezető Soóki-Tóth Gábor Csaba a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Nottingham Trent Egyetemen szerezte okleveles építészmérnöki és ingatlanszakértői (M.Sc. in Real Estate) diplomáját. Pályafutását a felsőoktat … Tovább

A családok számára ezért egyre nehezebb döntést jelent, hogy a bérlést vagy a lakásvásárlást válasszák. Molnár Zsolt, az MBH Jelzálogbank területvezetője kiemelte: piaci hitellel finanszírozott vásárlás esetén a megtérülési idő a bérléssel szemben akár a tíz évet is meghaladhatja. Államilag támogatott, kedvezményes hitelek igénybevételével, illetve a lakás egy részének bérbeadásával

ez az időtáv három-öt évre rövidülhet,

de a döntésnél minden esetben a családok hosszú távú tervei a meghatározók.

Élénkül az új lakások építése

Az új lakások piacán is élénkülés látszik. Hét év után először fordult elő, hogy az első negyedévben éves alapon növekedni tudott az átadott lakások száma, mégpedig 4,3 százalékkal. A fejlesztői aktivitást jelzi az építési engedélyek számának 6 százalékos emelkedése is. Budapesten tízéves csúcsot döntött az elindított új lakásfejlesztések és az előértékesített lakások száma, miközben az építési engedélyek lakásállományhoz viszonyított aránya a fővárosban és nyugat-Magyarországon a legmagasabb. A keleti országrészben ezzel szemben jelentősek a lemaradások, ott ez az arány mindössze 0,1-0,4 százalék között mozog.

Az előrejelzések szerint 2026-ban országosan és a fővárosban összesen mintegy 15 ezer új lakás átadásával lehet számolni, a későbbi időszakban pedig akár 20 ezerre is emelkedhet az éves volumen. A lakásépítések ütemét ugyanakkor továbbra is jelentősen befolyásolják a kivitelezési költségek. Bár 2025-re már a költségnövekedés stagnálása vagy mérséklődése várható, az ezt megelőző években az anyag- és munkaerőköltségek egyaránt több mint 25 százalékkal emelkedtek. Horti Flóra szerint az importkitettség miatt a hazai építőanyag-árak érzékenyen reagálnak a globális piaci változásokra és az árfolyam-ingadozásokra, miközben a szakemberhiány okozta bérnyomás tartósan magasan tartja a kivitelezési költségeket.

Horti Flóra MBH Bank, elemző Horti Flóra 2019 óta a Takarékbank, 2023 óta pedig a MBH Bank elemzője, ahol főbb feladatai az iparági elemzések készítése. Korábban két évet az MKB Bank stratégiai területén volt elemző, ezt megelőző … Tovább

A tranzakciók száma a 2021 óta tartó visszaesés után 2024-2025-ben ismét növekedésnek indult, a piacot azonban továbbra is a használt lakások adásvétele dominálja. 2025-ben a tranzakciók száma elérte a 136 ezret, ami 4 százalékos éves növekedést jelentett. A következő időszakra a szakértők racionálisabb, kiegyensúlyozottabb működést és körülbelül 118 ezer tranzakciót várnak.

Várady Eszter, az MBH Bank vezetője ezzel kapcsolatban a pénzügyi tudatosság szerepét hangsúlyozta. Mint mondta, a felsőoktatásba való bejutás ma már

nemcsak tanulmányi siker, hanem komoly pénzügyi mérföldkő is a családok életében.

A rendszeres megtakarítás, az önrész időben történő felhalmozása és a finanszírozási lehetőségek alapos ismerete kulcsfontosságú ahhoz, hogy a fiataloknak később megfelelő mozgástere legyen, amikor lakhatási döntést hoznak.

Az MBH Bank adatai alapján az első bankválasztást döntően a szülők határozzák meg: a fiatalok mintegy 70 százaléka ott nyit számlát, ahol a szülei is bankolnak. Bár sokan már az általános iskola elején saját számlát kapnak, és a mindennapokban előszeretettel használják a digitális megoldásokat, a mobilapplikációkat és a tokenizált fizetést, a készpénzhez való ragaszkodás még mindig erős a körükben, mivel az fizikailag is megfogható számukra.

A kutatások ugyanakkor rávilágítottak a hazai pénzügyi edukáció komoly hiányosságaira is. Sokan még a 30-as éveikhez közeledve sincsenek tisztában az alapvető fogalmakkal, például azzal, hogy mit jelent a THM.

Bár a Z generáció szinte minden napi ügyet digitálisan intéz, a lakásvásárlás és a hitelfelvétel mérföldkövénél határozottan igénylik a személyes, fióki tanácsadást, mivel érzékelik a döntés hosszú távú súlyát, a bonyolult pénzügyi termékek világában pedig nehezen igazodnak el egyedül

– tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ