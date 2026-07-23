Mindent letörölt a zsaroló hacker: teljesen eltűntek a földhivatali adatok Magyarország szomszédjában

A ByteToBreach néven ismert elkövető behatolt az ügynökség rendszerébe, ahonnan állampolgári adatokat és forráskódokat tulajdonított el, majd a zsarolóvírusos támadásoknál megszokott módon titkosította a fájlokat. Az ANCPI eleinte egyszerű technikai hibára hivatkozott, később azonban elismerte a rendszerfeltörés tényét.
Mivel a hivatal nem volt hajlandó fizetni, a zsaroló minden adatot letörölt a szerverekről,
így a belső dokumentumok, az alkalmazottak belépési adatai és a teljes földhivatali dokumentáció is megsemmisült.
Az adatvesztés következtében a romániai ingatlanpiac gyakorlatilag teljesen megbénult. A közjegyzők nem tudnak új ügyleteket bejegyezni, az állampolgárok pedig nem férnek hozzá a tulajdonjogukat igazoló okiratokhoz és a nyilvántartásokhoz. A hatóságok időközben működésre bírták a hivatal weboldalát, amelyen jelezték, hogy a teljes informatikai hálózatot az alapoktól kell újraépíteniük. Ez a feladat rendkívül időigényes, különösen annak fényében, hogy Romániában évente mintegy 150-170 ezer lakóingatlan cserél gazdát. A helyzetet némileg megkönnyíti, hogy az adatokról létezik egy offline biztonsági másolat, így a rendszer idővel teljesen visszaállítható.
A kritikusok szerint a katasztrófa elkerülhető lett volna, ha az ügynökség kiépíti a megfelelő informatikai védelmet. Bár az intézmény az elmúlt húsz évben mintegy 135 millió eurót költött digitalizációra, ebből mindössze 305 ezer eurót, azaz
a teljes keret alig 0,2 százalékát fordította kiberbiztonságra.
A román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) vizsgálata is megerősítette a támadás kivédhetőségét, és a szervezet jelezte, hogy korábban már többször is figyelmeztette az ANCPI-t a súlyos biztonsági hiányosságokra.
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