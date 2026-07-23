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Öt év alatt több mint duplájára emelné árbevételét az Akko Invest
Ingatlan

Öt év alatt több mint duplájára emelné árbevételét az Akko Invest

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Az Akko Invest igazgatótanácsa elfogadta az új stratégia fő irányait, amelyek az ingatlanszolgáltatási tevékenység bővítésére, a nyereségesség javítására és további akvizíciókra épülnek - derül ki a vállalat közleményéből.
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Öt éven belül 100 milliárd forint fölé növelné éves árbevételét az AKKO Invest, ami a 2025-ös szint több mint kétszeresét jelentené.

A vállalat tervei szerint az Akko az ingatlanok teljes életciklusát lefedő szolgáltatási portfóliót alakítana ki. A tevékenység a tervezéstől és a beruházások előkészítésétől a kivitelezésen és az üzemeltetésen át egészen az ingatlanok felújításáig terjedne.

A stratégia részeként a társaság többek között a generáltervezési, a BIM-alapú projekt-előkészítési, a mérnöki lebonyolítási, a generálkivitelezési, a műszaki ellenőri és az energetikai szolgáltatásait fejlesztené.

A növekedést részben belső fejlesztésekkel, részben célzott vállalatfelvásárlásokkal érnék el.

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A vállalat meghatározó tulajdonosa a Mevinvest Kft., amely a Wing Csoporthoz tartozó Wingholding Zrt. százszázalékos leányvállalata. A társaság növekedési terveiben szerepet kap a Wing ingatlanpiaci háttere, valamint az Akko leányvállalata, a NEO Property Services meglévő üzleti tevékenysége is.

A NEO generálkivitelezési üzletága a stratégia egyik kiemelt területe. A vállalat ezen a piacon további növekedéssel számol, részben a lakásépítési és a bérlakásépítési beruházások várható élénkülése miatt.

Gerő János vezérigazgató szerint a társaság a következő években nagyobb szerepet szán a digitalizációnak, az adatvezérelt működésnek, az energiahatékonyságnak, a robotikának és az automatizálásnak.

Ezek alkalmazásától elsősorban a működési hatékonyság javulását várják.

Az Akko emellett azt is reméli, hogy az új stratégia növeli a társaság részvényei iránti befektetői érdeklődést, és javítja a papírok tőzsdei likviditását.

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