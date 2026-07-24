Hurrá, felvettek! Hoppá, hol fogok lakni? - Nehéz döntés előtt a magyar családok a ponthatárok után

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A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elstartol az albérletszezon, néhány helyen egy kicsit nyugisabban, mint eddig. Az idei rajtot visszafogottabb kereslet és lassabb áremelkedés jellemzi – részben azért, mert az Otthon Start Program sok bérlőt a lakásvásárlás felé terelt. Eközben még mindig egyre több család mérlegeli, hogy a bérlés helyett inkább lakást vásárol, különösen ott, ahol a bérleti díjakhoz képest kedvezőbbek az ingatlanárak és jobb hozamok érhetők el. Mutatjuk a lehetőségeket.

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Csütörtök este kiderültek a felsőoktatási felvételi ponthatárok, ezzel pedig sok család számára a megkönnyebbülés után azonnal kopogtat a következő nagy feladat: lakást kell találni szeptemberre. Akinek nem jut kollégiumi férőhely – márpedig sok nagyvárosban korlátozottan elérhetőek a helyek – annak a bérleti piacon kell helytállnia, ahol a legjobb ajánlatok a főszezonban akár órák alatt eltűnhetnek.

Egyre több hallgató választja a közös bérlést is: egy háromszobás lakás havi költsége többfelé osztva sokszor kedvezőbb, mint egy önálló garzon fenntartása, különösen a rezsivel együtt.

Budapesten és Debrecenben egy átlagos egyetemista albérlet havi 180-250 ezer forintos kiadást is jelenthet, ami a magyar nettó mediánkereset akár felét is felemésztheti, míg Miskolcon mindeközben még 100-150 ezer forintért is találni lakást. A családok egy része nemcsak bérlésben, hanem akár lakásvásárlásban is gondolkodik, különösen ott, ahol a bérleti díjakhoz képest kedvezőbbek a lakásárak és a kiadással elérhető hozamok és ahol elő tudják teremteni az önerőt akár egy fix 3%-os kamattámogatott Otthon Start-hitelhez.

A KSH-ingatlan.com júniusi adatokkal frissült lakbérindexén jól látszik, hogy a korábbi évekhez képest idén lassult a lakbérek növekedése országosan, míg Budapesten még enyhén esik is a görbe, csökkentek az árak, ahogy az Otthon Start Program sok bérlőt a lakásvásárlás irányába terelt.

Az idei albérletszezon azonban nem a korábbi évek túlfűtött állapotából indul. Az ingatlan.com adatai szerint májusban 11, júniusban 5 százalékkal volt alacsonyabb a kiadó lakásokra irányuló telefonos keresések száma, mint egy évvel korábban, július első felében pedig 75 ezer ilyen érdeklődés érkezett a kiadó ingatlanokra. Ez éves összevetésben 4 százalékos visszaesést jelent, és

az elmúlt öt év legalacsonyabb július eleji értéke az albérletpiaci főszezon előtt.

A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése hagyományosan keresleti hullámot indít el, de az idei szezon visszafogottabb szintről rajtol: Budapesten ez már az árakban is látszik, vidéken viszont több nagy egyetemvárosban tovább drágultak az albérletek

– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A Duna House értékelése szerint a piac tempóváltása az árakban is megjelent. A tavalyi két számjegyű drágulási ütem után Budapesten éves alapon már csak 5 százalék körüli emelkedés látható a bérleti díjakban, országosan pedig 5,5 százalékos volt a drágulás. Árzuhanásról tehát nincs szó, de a korábbi gyors áremelkedés látványosan lelassult.

A mostani piaci fordulat egyik kulcsa, hogy a korábbi bérlők egy része saját tulajdont szerzett, miközben a nettó keresetek gyorsabban nőttek, mint a lakbérek; ettől a megfizethetőség javult, de a bérlőknek kedvező egyensúly továbbra is törékeny

– fogalmazott Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Budapesten stagnálnak a garzonok bérleti díjai, de a jó lokáció továbbra is drága

A fővárosban a legolcsóbb belépési pontot továbbra is a kiadó szobák jelentik. Az ingatlan.com július közepi adatai szerint a fővárosi kiadó szobák medián bérleti díja 110 ezer forint volt, vagyis nem változott egy év alatt. A legfeljebb 40 négyzetméteres lakások mediánja szintén változatlanul 200 ezer forint körül alakult.

A teljes budapesti társasházi albérletpiacon ugyanakkor enyhe mérséklődés látszik: a medián bérleti díj a tavaly júliusi 270 ezerről 260 ezer forintra csökkent. Ez különösen a nagyobb lakások piacán teheti vonzóbbá a közös bérlést, amikor két-három hallgató áll össze egy több szobás ingatlanra.

A kerületi különbségek továbbra is jelentősek. A garzonoknál az V. kerület a legdrágábbak közé tartozik 230 ezer forintos mediánnal, miközben a XIX. kerületben alig több mint 147 ezer forint a középérték. A Duna House adatai szerint a külső, metró-végállomásokhoz közeli kerületek jelenthetnek kedvezőbb alternatívát: a XIX. és XXI. kerületben 190 ezer, a X., XV., XVI., XVIII. és XX. kerületben 200-210 ezer forint körüli havi medián bérleti díjjal lehet számolni. A belvárosban ezzel szemben a II. és az V. kerületben 280 ezer forint körül alakul a medián.

A zenga.hu kisebb, 40 négyzetméternél kisebb lakásokra vonatkozó adatai is azt mutatják, hogy a fővároson belül hatalmas a szórás. A legdrágább kerületekben – például az V. és az I. kerületben – a kisebb kiadó lakások átlagos bérleti díja 250 ezer forint felett jár, míg a külsőbb pesti kerületekben ennél érdemben alacsonyabb árakkal találkozhatnak a bérlők.

Vidéken Debrecen és Győr a drágábbak között, Miskolc még egy olcsóbb alternatíva

A vidéki városokban a kép sokkal vegyesebb. Az ingatlan.com kínálati adatai vegyes képet mutatnak a megyeszékhelyeken az elmúlt egy évben. Míg a két legdrágább városban, Budapesten (270 ezerről 260 ezer forintra) és Debrecenben (250 ezerről 220 ezer forintra) mérséklődtek a kínálati árak 2025 júliusa és 2026 júliusa között, addig több vidéki nagyvárosban jelentős drágulás ment végbe. A legnagyobb mértékű drágulást Kecskeméten (+45 ezer Ft, 195 ezerre) és Szegeden (+40 ezer Ft, 200 ezerre) regisztrálták, de Pécsett és Tatabányán is 20 ezer forinttal nőtt az átlagos bérleti díj (180 ezer forintra). Ezzel szemben több városban – például Győrben, Szombathelyen, Egerben és Zalaegerszegen – stagnáltak az árak. A legalacsonyabb átlagos bérleti díjjal továbbra is Békéscsaba bír, ahol a 15 ezer forintos emelkedés ellenére is 115 ezer forintból kihozható egy havi bérlet.

A cég adatai szerint míg Budapesten a társasházi lakások átlagos havi bérleti díja elérte a 260 ezer forintot, a legfeljebb 40 négyzetméteres garzonokért 200 ezer, egy különálló szobáért pedig átlagosan 110 ezer forintot kérnek a tulajdonosok. Ezzel szemben

a vidéki nagyvárosok átlagában lényegesen kedvezőbb feltételekkel lehet otthonhoz jutni:

a vidéki lakásbérlet átlagosan 164 ezer, a garzon 129 ezer, a szoba pedig 65 ezer forintba kerül havonta. A vidéki piacon belül Debrecen emelkedik ki a legmagasabb, 220 ezer forintos átlagos lakásbérleti díjjal, míg a skála másik végén Békéscsaba található, ahol 110 ezer forintból is megoldható egy társasházi lakás bérlése.

Az OTP Ingatlanpont friss régiós körképe szerint Debrecenben a bérleti piacot már nem kizárólag az egyetemisták mozgatják: az ipari beruházások, a munkavállalók és a külföldi dolgozók folyamatos jelenléte egész évben stabil keresletet biztosít. Ez magasan tartja az árakat, különösen a jó állapotú, bútorozott lakásoknál.

Farsang Sándor, az OTP Ingatlanpont régióvezetője szerint északkelet-Magyarországon nem egységesek a folyamatok: bizonyos területeken árcsökkenés is előfordult, de Debrecenben a kereslet továbbra is erős.

Debrecenben ma már nemcsak a hallgatók keresnek albérletet, hanem az ipari beruházásokhoz kapcsolódó munkavállalók is, ezért a bérleti piac egész évben aktívabb, mint sok más vidéki egyetemvárosban

– mondta Farsang Sándor.

Debrecenben egy átlagos, két-háromszobás, bútorozott lakás jellemzően 180-250 ezer forintos havi bérleti díjért érhető el az OTP Ingatlanpont szerint. Az ingatlan.com garzonokra vonatkozó adatai alapján a város a legdrágább nagy egyetemvárosok közé tartozik: a legfeljebb 40 négyzetméteres lakások medián bérleti díja 170 ezer forint. A Duna House teljes bérleti piacra számolt mediánja szerint Debrecenben 210 ezer forint körüli középértékkel lehet számolni.

Miskolc ezzel szemben továbbra is a kedvezőbb árú egyetemvárosok közé tartozik: az OTP Ingatlanpont szerint a diákok által keresett lakásoknál 100-150 ezer forintos havi díjak reálisak, az ingatlan.com adatai alapján pedig a garzonok mediánja 110 ezer forint, míg egy kiadó szoba átlagosan 55 ezer forintba kerül havonta. Miskolcon az Otthon Centrum adatai szerint a kollégiumi férőhelyek magas aránya is segíti az egyetemistákat, ráadásuk azok főleg az egyetemi kampuszon, az oktatási épületek kényelmes közelségében találhatóak.

Győrben a bérleti díjak már jóval magasabbak: az OTP Ingatlanpont szerint jelenleg 180-220 ezer forintos áron lehet átlagosan lakást bérelni, a ponthatárok kihirdetése után pedig a kereslet 20-30 százalékos megugrása várható, főként a belvárosi és egyetemhez közeli lakásoknál. Debrecenhez hasonlóan Győrben is dübörög az ipar, nagy a kereslet a bérelhető ingatlanok iránt.

Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont észak-dunántúli régióvezetője szerint Győrben nemcsak a bérlés, hanem a vásárlás is gyakori családi stratégia.

Győrben sok szülő úgy gondolkodik, hogy a gyerek három-öt évig használja az egyetem alatt megvásárolt lakást, majd a diploma után döntenek arról, hogy eladják vagy inkább kiadják az ingatlant

– mondta Komádi Csaba.

Veszprémben szintén erős kereslet mutatkozik a jó minőségű, új építésű vagy felújított lakások iránt. A diákok jellemzően másfél-két szobás ingatlanokat keresnek, a legnépszerűbb lakások bérleti díja 130 ezer forinttól indul, de elhelyezkedéstől és állapottól függően 250 ezer forintig is emelkedhet. A nagyobb lakásoknál a 300-400 ezer forintos havi díj sem ritka.

Pécsett és Szegeden is átalakul a kereslet

A dél-dunántúli piacon Pécs továbbra is az egyetemhez közeli és a belvárosi lakásokra koncentráló kereslettel indul neki a szezonnak. Az OTP Ingatlanpont szerint júliusban, a ponthatárok kihirdetése idején az egyetemi városokban jellemzően 5-10 százalékos áremelkedés tapasztalható. Pécsett különösen fontos szempont a bútorozottság és a gépesítettség, emellett továbbra is gyakori, hogy több diák közösen bérel ki egy nagyobb lakást.

Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője szerint a közös bérlés nemcsak a diákok oldaláról racionális döntés, hanem a tulajdonosok is alkalmazkodtak ehhez.

Pécsen sok bérbeadó már eleve úgy rendezi be a lakását, hogy azt több hallgató közösen tudja használni: az egyetemközeli, bútorozott és gépesített ingatlanokra van a leginkább kereslet

– mondta Markó Ildikó.

Az ingatlan.com adatai szerint Pécs a nagyobb egyetemvárosok között még mindig kedvezőbb árúnak számít: a garzonok medián bérleti díja 140 ezer forint körül alakul.

Szegeden mindezekkel szemben továbbra is az egyetem a bérleti piac legfontosabb mozgatórugója. Az OTP Ingatlanpont szerint jelentős keresletcsökkenésről nem lehet beszélni, a valódi hullám pedig a ponthatárok kihirdetése után indul. A garzonok 140-180 ezer forintos induló bérleti díjjal jelennek meg, a másfél-két szobás lakások 170-230 ezer forintért kelnek el, a nagyobb vagy prémium ingatlanoknál pedig a 300 ezer forint körüli díjak sem ritkák.

Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-alföldi régióvezetője szerint Szegeden a családok egyre tudatosabban mérlegelik, hogy a magas bérleti díjak mellett nem lenne-e érdemesebb saját lakást vásárolni.

Szegeden is látványos változás, hogy az albérlet mellett egyre több család mérlegeli a saját lakás vásárlását, főleg azoknál a diákoknál, akik hosszabb távon is a városban képzelik el a jövőjüket

– mondta Piros Szilvia.

A szakértő szerint a keresésben is erősödik a tudatosság: már nem kizárólag a bérleti díj számít, hanem a rezsiköltség, a komfortérzet, a lakás állapota és felszereltsége is. A stabil internetkapcsolat, a korszerű bútorzat és az átlátható szerződés ma már sok diák számára alapelvárás.

Akár a mediánkereset felét is elviheti az albérlet

A zenga.hu elemzése arra világít rá, hogy az albérlet a családi költségvetés egyik legnagyobb tételévé válhat. Egy budapesti vagy debreceni egyetemre felvett hallgató esetében ma már teljesen reális, hogy egy átlagos bérlemény havi 180-250 ezer forintba kerül.

Ha ezt a szülők fizetik, az a magyar nettó mediánkereset 41-57 százalékát is felemésztheti.

A többi vidéki egyetemvárosban a kisebb lakások bérleti díja jellemzően 120-180 ezer forint között mozog, ami még mindig a mediánjövedelem 28-41 százalékának felel meg. Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője szerint a bérlés és vásárlás közötti döntésnél nemcsak a havi kiadást, hanem a teljes időtávot és a család pénzügyi mozgásterét is mérlegelni kell.

Aki biztosan több évig ugyanabban a városban tanul, és rendelkezik megfelelő önerővel, annak érdemes lehet a vásárlást is számításba vennie, mert egy saját lakás a lakhatás mellett hosszabb távú befektetésként is működhet

– mondta Futó Péter.

A zenga.hu számításai szerint Budapest legtöbb kerületében egy kisebb lakás kiadásával jelenleg 3,8-5 százalék közötti elméleti bruttó éves hozam érhető el, míg a vidéki egyetemvárosokban ez jellemzően 4,5-6 százalék között alakul. Ez azt jelenti, hogy befektetési szempontból több vidéki egyetemváros kedvezőbb lehetőséget kínálhat, mint a főváros.

A hozamok alapján Miskolc, Székesfehérvár és Pécs kedvezőbb vásárlási célpontnak tűnhet, mivel a bérleti díjakhoz képest kevésbé magasak a lakásárak. Budapesten belül például a VIII. vagy a XVIII. kerület kínálhat jobb megtérülést, míg a drágább fővárosi kerületekben – például a XI., XII. vagy II. kerületben – rövidebb távon inkább a bérlés lehet racionálisabb döntés.

A zenga.hu grafikonjai szerint a kisebb eladó lakások átlagos hirdetési ára Budapesten az I., II. és V. kerületben a legmagasabb, több esetben 70 millió forint körüli vagy azt meghaladó szinten. Ezzel szemben a vidéki városok közül Miskolcon, Kecskeméten vagy Nyíregyházán jóval alacsonyabb átlagárak láthatók. A hozamszintek ennek megfelelően ott magasabbak, ahol a vételárak mérsékeltebbek, de az albérleti kereslet még stabil.

Az MBH Bank csütörtöki sajtótájékoztatóján az alábbi diagramon muttata be az egyetemi helyszínek árváltozását az elmúlt években:

A vidéki egyetemi központok rangsorát a fajlagos négyzetméterárak alapján Debrecen vezeti, ahol az átlagár elérte a 946 ezer forintot, míg Győrben és Szegeden is meghaladta a 800 ezer forintot.

Győr: 850 ezer Ft/nm

850 ezer Ft/nm Szeged: 824 ezer Ft/nm

824 ezer Ft/nm Veszprém: 821 ezer Ft/nm

821 ezer Ft/nm Miskolc: 474 ezer Ft/nm

Mikor jobb a bérlés, és mikor a vásárlás?

A bérlés legnagyobb előnye továbbra is a rugalmasság. Ha a diák szakot vált, Erasmusra megy, másik városba költözik vagy még bizonytalan abban, hol képzeli el a jövőjét, egy albérletből sokkal egyszerűbb továbblépni. Emellett nincs szükség több tízmillió forintos önerőre – csak a bérleti díj mértékétől függő többhavi kaucióra – és a nagyobb karbantartási terhek jellemzően a tulajdonost terhelik.

A bérlés hátránya ugyanakkor, hogy a havi kiadás nem épít vagyont, a lakhatás kevésbé kiszámítható, és a tulajdonos a szerződés lejártával, vagy a szerződés értelmében akár évente az infláció mértékével, emelheti a bérleti díjat vagy dönthet úgy, hogy nem adja ki tovább az ingatlant.

A vásárlás ezzel szemben hosszabb távú biztonságot adhat, különösen akkor, ha a diák több évig ugyanabban a városban marad, vagy a lakás később is hasznosítható: kiadható más hallgatóknak, eladható, vagy a fiatal első saját otthonaként szolgálhat. Ugyanakkor a vásárlás jelentős önerőt, hitelfelvételt és hosszú távú elköteleződést igényel, a felújítási és fenntartási költségek pedig a tulajdonost terhelik – legyen az a család, vagy a később pályakezdő fiatal.

A Duna House szerint

több egyetemvárosban már előfordulhat, hogy egy adott lakás havi hiteltörlesztője alacsonyabb vagy összevethető a bérleti díjjal.

Egy 25 évre felvett, 50 millió forintos Otthon Start hitel havi törlesztőrészlete nagyjából 230-240 ezer forint, miközben a budapesti átlagos albérletár 250-270 ezer forint körül mozog.

Aki most keres, még jobb helyzetben lehet

A szakértők egyetértenek abban, hogy a következő hetekben felgyorsul a piac, de az idei szezon nem feltétlenül hoz akkora rohamot, mint a korábbi években. A Duna House szerint a legnagyobb nyomás augusztus közepétől szeptember elejéig nehezedhet a piacra, ezért aki olcsóbb vagy jobb minőségű bérleményt keres, annak érdemes közvetlenül a ponthatárok kihirdetése után lépnie.

A tulajdonosoknak is alkalmazkodniuk kell a változó igényekhez. A diákok számára ma már nem elég, ha egy lakás közel van az egyetemhez: fontos a gépesítettség, a bútorozottság, a stabil internet, az alacsony rezsi és az átlátható szerződés. A hirdetéseknél a világos fotók, a pontos leírás és a reális ár jelenthetnek előnyt.

A bérlőknek a gyorsaság mellett óvatosnak is kell lenniük: a szakértők szerint érdemes

ellenőrzött hirdetési felületeken keresni,

hirdetési keresni, kerülni a fizetős, hamis címlistákat,

a fizetős, alaposan átolvasni a szerződést,

tisztázni a közüzemi elszámolást, és

és felkészülni az egy-két havi bérleti díjnak megfelelő kaucióra.

A mérőórák állását átadáskor érdemes lefotózni és írásban is rögzíteni.

Az albérletpiac tehát egyszerre lett valamivel nyugodtabb és továbbra is drága. A kereslet visszafogottabb, az áremelkedés lassabb, de a jó lokációjú, jó állapotú lakások iránti verseny nem tűnt el. A családoknak és a tanulóknak ezért most minden korábbinál tudatosabban kell dönteniük:

rövid távú rugalmasságot keresnek a bérléssel, vagy hosszabb távú biztonságot és befektetési lehetőséget a vásárlással.

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