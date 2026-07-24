Lakhatás: már nem az építés, a működtetés a kulcskérdés

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

Intro − (00:00)

Nyomás alatt az üzemanyagárak − (01:32)

Lakhatás: nem az építés, a működtetés a kulcskérdés − (13:31)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

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