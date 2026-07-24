  • Megjelenítés
Lakhatás: már nem az építés, a működtetés a kulcskérdés
Ingatlan

Lakhatás: már nem az építés, a működtetés a kulcskérdés

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Évről évre kiemelt figyelmet kap, hogy hány új lakás épül Magyarországon, miközben a legtöbb ember már régen felépült otthonokban él, erről beszélgettünk a csütörtöki Checklistben (13:31-től). A meglévő lakásállomány fenntartása és korszerűsítése sokkal több család életét befolyásolja, mint az új beruházások, hívta fel a figyelmet Varga Zoltán közgazdász-urbanista az adásban.

A műsor első felében arról volt szó, hogy ismét elindult felfelé a benzin és a dízel ára, miközben több kedvezőtlen piaci folyamat is egyszerre erősíti egymást. Három irányból kerültek nyomás alá az üzemanyagárak. De vajon melyik tényező hat ezek közül a legerősebben, és tartóssá válhat-e a mostani áremelkedés? A témáról a Portfolio energetikai elemzőjét, Mohos Kristófot kérdeztük.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:  

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Nyomás alatt az üzemanyagárak − (01:32)
  • Lakhatás: nem az építés, a működtetés a kulcskérdés − (13:31)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Bankmonitor

Mi történik a hitellel, ha meghalok?

András és felesége, Anita három éve vásárolt lakást Debrecen egyik zöldövezeti részén. A 32 millió forintos jelzáloghitelt 20 évre vették fel, a havi törlesztő 200 ezer forint körül moz

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: fontos bejelentéseket tett Magyar Péter, újabb visszaélési ügyekben indul eljárás
Komoly mínuszok Amerikában a szárnyaló olajár miatt
Hurrá, felvettek! Hoppá, hol fogok lakni? - Nehéz döntés előtt a magyar családok a ponthatárok után
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility