  • Megjelenítés
Majdnem egyéves csúcson jelzálogkamatok Amerikában
Ingatlan

Majdnem egyéves csúcson jelzálogkamatok Amerikában

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A jelzáloghitel-kamatok csaknem egyéves csúcsra emelkedtek az Egyesült Államokban, miután a közel-keleti feszültségek fokozódása és a növekvő olajárak felerősítették az inflációs aggodalmakat - írta meg a Wall Street Journal.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A Freddie Mac adatai szerint a 30 éves fix kamatozású lakáshitelek átlagos kamatszintje ezen a héten 6,58 százalékra emelkedett az előző heti 6,55 százalékról, ami az idei év eddigi legmagasabb értéke.

A jelzáloghitel-kamatok szorosan követik a tízéves amerikai állampapír hozamát, amely

csütörtökön az olajár-emelkedés hatására 18 hónapos csúcsra ugrott.

Miután a jemeni húszi lázadók magukra vállalták a Vörös-tengeren végrehajtott, két szaúdi tartályhajó elleni támadást, az olajkínálat tovább szűkült, az olaj ára pedig átlépte a hordónkénti 100 dolláros határt.

Még több Ingatlan

MNB: Három éve először estek a lakásárak Magyarországon - Mutatjuk a legfrissebb számokat

Lakhatás: már nem az építés, a működtetés a kulcskérdés

Hurrá, felvettek! Hoppá, hol fogok lakni? - Nehéz döntés előtt a magyar családok a ponthatárok után

Mark Fleming, a First American vezető közgazdásza szerint az elmúlt napok kötvénypiaci mozgásai alapján a jelzáloghitelek kamata a következő hetekben akár a 7 százalékot is megközelítheti. Bár a kamatszintek idén februárban rövid időre 6 százalék alá süllyedtek, ami reményt adott az ingatlanpiaci forgalom élénkülésére, az iráni konfliktus kirobbanása felfelé hajtotta és azóta is ingadozó pályán tartja azokat.

A kamatemelkedés a lehető legrosszabbkor érkezett, hiszen a piac abban bízott, hogy a tavaszi szezon – amely hagyományosan az év legforgalmasabb időszaka – végre fellendülést hoz a befagyott ingatlanpiacon, ám ez a várakozás jórészt hiábavalónak bizonyult. Az amerikai Országos Ingatlanközvetítői Szövetség (NAR) adatai alapján a használt lakások értékesítése júniusban 2,4 százalékkal esett vissza az előző hónaphoz képest, így évesített alapon 4,09 millióra csökkent, ami messze elmarad a várakozásoktól.

Az ingatlanpiac immár négy éve stagnál, miután a 2022-es kamatemelés véget vetett a koronavírus-járvány idején tapasztalt vásárlási láznak.

Sok lakástulajdonos inkább a jelenlegi otthonában marad, hogy ne veszítse el a korábban rögzített, alacsony kamatozású hitelét.

Ez a magatartás jelentősen szűkíti a kínálatot, ami felhajtja az árakat. A használt lakások országos mediánára júniusban új rekordmagasságba, 440 600 dollárra emelkedett, ami 1,8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A közgazdászok ugyanakkor rámutatnak, hogy

  • az áremelkedés üteme már lassul, miközben
  • a jövedelmek továbbra is emelkednek.

Fleming szerint a vásárlók ma már kevésbé érzékenyek a kamatingadozásokra, ugyanis

sokan belefáradtak abba, hogy a korábbi kedvező kamatuk megőrzése miatt évekig halogassák a költözést,

és végül úgy döntenek, hogy a 6,5 vagy 7 százalékos kamatszint ellenére is lépnek.

Kapcsolódó cikkünk

Kitiltják a nagytőkét a családi házak piacáról Amerikában, mi baj történhet?

Papíron jól mutat az Egyesült Államok új lakásreformja, de egy súlyos hiányosság romba döntheti az egészet

Szigorú lépést tesz az amerikai törvényhozás, teljesen átírják a lakásszerzés szabályait

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Már leállt a gázolaj-értékesítés több magyar benzinkúton – Bajba kerültek a független kutak
Most jött a bejelentés: megtámadták Szentpétervárt, súlyos csapás történt
MNB: Három éve először estek a lakásárak Magyarországon - Mutatjuk a legfrissebb számokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility