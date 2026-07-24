Majdnem egyéves csúcson jelzálogkamatok Amerikában

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A Freddie Mac adatai szerint a 30 éves fix kamatozású lakáshitelek átlagos kamatszintje ezen a héten 6,58 százalékra emelkedett az előző heti 6,55 százalékról, ami az idei év eddigi legmagasabb értéke.

A jelzáloghitel-kamatok szorosan követik a tízéves amerikai állampapír hozamát, amely

csütörtökön az olajár-emelkedés hatására 18 hónapos csúcsra ugrott.

Miután a jemeni húszi lázadók magukra vállalták a Vörös-tengeren végrehajtott, két szaúdi tartályhajó elleni támadást, az olajkínálat tovább szűkült, az olaj ára pedig átlépte a hordónkénti 100 dolláros határt.

Mark Fleming, a First American vezető közgazdásza szerint az elmúlt napok kötvénypiaci mozgásai alapján a jelzáloghitelek kamata a következő hetekben akár a 7 százalékot is megközelítheti. Bár a kamatszintek idén februárban rövid időre 6 százalék alá süllyedtek, ami reményt adott az ingatlanpiaci forgalom élénkülésére, az iráni konfliktus kirobbanása felfelé hajtotta és azóta is ingadozó pályán tartja azokat.

A kamatemelkedés a lehető legrosszabbkor érkezett, hiszen a piac abban bízott, hogy a tavaszi szezon – amely hagyományosan az év legforgalmasabb időszaka – végre fellendülést hoz a befagyott ingatlanpiacon, ám ez a várakozás jórészt hiábavalónak bizonyult. Az amerikai Országos Ingatlanközvetítői Szövetség (NAR) adatai alapján a használt lakások értékesítése júniusban 2,4 százalékkal esett vissza az előző hónaphoz képest, így évesített alapon 4,09 millióra csökkent, ami messze elmarad a várakozásoktól.

Az ingatlanpiac immár négy éve stagnál, miután a 2022-es kamatemelés véget vetett a koronavírus-járvány idején tapasztalt vásárlási láznak.

Sok lakástulajdonos inkább a jelenlegi otthonában marad, hogy ne veszítse el a korábban rögzített, alacsony kamatozású hitelét.

Ez a magatartás jelentősen szűkíti a kínálatot, ami felhajtja az árakat. A használt lakások országos mediánára júniusban új rekordmagasságba, 440 600 dollárra emelkedett, ami 1,8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A közgazdászok ugyanakkor rámutatnak, hogy

az áremelkedés üteme már lassul, miközben

a jövedelmek továbbra is emelkednek.

Fleming szerint a vásárlók ma már kevésbé érzékenyek a kamatingadozásokra, ugyanis

sokan belefáradtak abba, hogy a korábbi kedvező kamatuk megőrzése miatt évekig halogassák a költözést,

és végül úgy döntenek, hogy a 6,5 vagy 7 százalékos kamatszint ellenére is lépnek.

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