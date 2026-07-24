MNB: Három éve először estek a lakásárak Magyarországon - Mutatjuk a legfrissebb számokat

Hivatalosan is kifulladt az Otthon Start hatása a magyar lakáspiacon: mint ahogy arra a jegybank szakértői is utaltak korábban, a korábbi túlfűtöttség enyhülésnek indult, a megfizethetetlenül magasra ugrott lakásárakra alacsonyabb már a kereslet. Az ingatlanközvetítő hálózatok is egyre alacsonyabb érdeklődést tapasztaltak a rendszereikben, illetve az eladási idők is nőttek országos szinten. Mindenütt csökkentek tehát a lakásárak a második negyedévben az előző negyedévhez képest: az aggregált MNB lakásárindex alapján az idei első negyedév 3 százalékos növekedése után 2026 második negyedévében negyedéves alapon 1,1 százalékos esés volt látható, ami több mint három éve nem látott jelenség. Az esés jól jöhet a frissen kiderült ponthatárok tudatában éppen a csemetéjüknek lakást kereső családoknak is.
az éves áremelkedés mértéke pedig ezzel az első negyedévi 17,8 százalékról 12,3 százalékra lassult a második negyedévben.
Hasonló a trend a településeken is
Budapesten 2026 második negyedévében 0,6 százalékkal mérséklődtek a nominális lakásárak az első negyedéves 1,9 százalékos emelkedés után, ezzel az éves növekedési ütem
AZ ELSŐ NEGYEDÉVES 15,9 SZÁZALÉKRÓL CSUPÁN 8,3 SZÁZALÉKRA LASSULT A MÁSODIK NEGYEDÉVRE.
Ilyen alacsony utoljára 2024 első negyedévében volt a növekedés.
A vidéki városokban 0,6 százalékkal csökkentek a lakásárak 2026 második negyedévében az első negyedéves 4,3 százalékos emelkedés után, így az éves lakásár-dinamika 15,6 százalékra mérséklődött az előző időszakban megfigyelt, országos szinten legmagasabb 20,3 százalékról. Ezeken a településtípusokon utoljára 2025 első negyedévében volt látható ilyen alacsony mértékű éves növekedés.
A községekben pedig 2,8 százalékos árcsökkenés volt megfigyelhető a második negyedévben az év eleji 1,2 százalékos növekedés után, így az éves lakásár-növekedés itt is lassult, 9,3 százalékra mérséklődött a korábbi 14,4 százalékról -
így a növekedés mértéke visszalassult a 2023 harmadik negyedéves szintre.
Reálértelemben még így is jelentős éves növekedést érezhetnek a vásárlók: egy év alatt 10,3 százalékkal emelkedtek a reállakásárak országos átlagban - jó hír, hogy ez szintén lassuló trendet mutat, utoljára 2024 harmadik negyedévében volt ilyen alacsony a növekedési ütem.
Több vidéki régió városaiban is csökkentek a lakásárak 2026 második negyedévében, éves szinten jelentős eltérések alakultak ki az egyes régiók lakásár-dinamikái között.
|Éves lakásárváltozás az egyes régiók városaiban
|Növekedés mértéke (%)
|Dél-Alföld
|12,8
|Dél-Dunántúl
|20,6
|Észak-Alföld
|11,1
|Észak-Magyarország
|8,3
|Közép-Dunántúl
|14,0
|Pest
|18,3
|Nyugat-Dunántúl
|9,8
|Forrás: MNB
Míg Észak-Magyarországon egy év alatt 10,2 százalékkal nőttek a lakásárak, Dél-Dunántúlon 22,8 százalékos éves áremelkedés volt megfigyelhető a városokban. Érdekesség, hogy Pest megye városaiban az ország egészével ellentétes folyamat mutatkozott, itt az első negyedévben mért 16,3%-os éves drágulás után a második negyedévben évi 20,5%-ra gyorsult a lakásárak emelkedési üteme.
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