MNB: Három éve először estek a lakásárak Magyarországon - Mutatjuk a legfrissebb számokat

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Hivatalosan is kifulladt az Otthon Start hatása a magyar lakáspiacon: mint ahogy arra a jegybank szakértői is utaltak korábban, a korábbi túlfűtöttség enyhülésnek indult, a megfizethetetlenül magasra ugrott lakásárakra alacsonyabb már a kereslet. Az ingatlanközvetítő hálózatok is egyre alacsonyabb érdeklődést tapasztaltak a rendszereikben, illetve az eladási idők is nőttek országos szinten. Mindenütt csökkentek tehát a lakásárak a második negyedévben az előző negyedévhez képest: az aggregált MNB lakásárindex alapján az idei első negyedév 3 százalékos növekedése után 2026 második negyedévében negyedéves alapon 1,1 százalékos esés volt látható, ami több mint három éve nem látott jelenség. Az esés jól jöhet a frissen kiderült ponthatárok tudatában éppen a csemetéjüknek lakást kereső családoknak is.

az éves áremelkedés mértéke pedig ezzel az első negyedévi 17,8 százalékról 12,3 százalékra lassult a második negyedévben.

Hasonló a trend a településeken is

Budapesten 2026 második negyedévében 0,6 százalékkal mérséklődtek a nominális lakásárak az első negyedéves 1,9 százalékos emelkedés után, ezzel az éves növekedési ütem

AZ ELSŐ NEGYEDÉVES 15,9 SZÁZALÉKRÓL CSUPÁN 8,3 SZÁZALÉKRA LASSULT A MÁSODIK NEGYEDÉVRE.

Ilyen alacsony utoljára 2024 első negyedévében volt a növekedés.

A vidéki városokban 0,6 százalékkal csökkentek a lakásárak 2026 második negyedévében az első negyedéves 4,3 százalékos emelkedés után, így az éves lakásár-dinamika 15,6 százalékra mérséklődött az előző időszakban megfigyelt, országos szinten legmagasabb 20,3 százalékról. Ezeken a településtípusokon utoljára 2025 első negyedévében volt látható ilyen alacsony mértékű éves növekedés.

A községekben pedig 2,8 százalékos árcsökkenés volt megfigyelhető a második negyedévben az év eleji 1,2 százalékos növekedés után, így az éves lakásár-növekedés itt is lassult, 9,3 százalékra mérséklődött a korábbi 14,4 százalékról -

így a növekedés mértéke visszalassult a 2023 harmadik negyedéves szintre.

Reálértelemben még így is jelentős éves növekedést érezhetnek a vásárlók: egy év alatt 10,3 százalékkal emelkedtek a reállakásárak országos átlagban - jó hír, hogy ez szintén lassuló trendet mutat, utoljára 2024 harmadik negyedévében volt ilyen alacsony a növekedési ütem.

Több vidéki régió városaiban is csökkentek a lakásárak 2026 második negyedévében, éves szinten jelentős eltérések alakultak ki az egyes régiók lakásár-dinamikái között.

Éves lakásárváltozás az egyes régiók városaiban Növekedés mértéke (%) Dél-Alföld 12,8 Dél-Dunántúl 20,6 Észak-Alföld 11,1 Észak-Magyarország 8,3 Közép-Dunántúl 14,0 Pest 18,3 Nyugat-Dunántúl 9,8 Forrás: MNB

Míg Észak-Magyarországon egy év alatt 10,2 százalékkal nőttek a lakásárak, Dél-Dunántúlon 22,8 százalékos éves áremelkedés volt megfigyelhető a városokban. Érdekesség, hogy Pest megye városaiban az ország egészével ellentétes folyamat mutatkozott, itt az első negyedévben mért 16,3%-os éves drágulás után a második negyedévben évi 20,5%-ra gyorsult a lakásárak emelkedési üteme.

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