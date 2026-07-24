Működésben egy fontos trend: teljesen átalakul egy irodaépület az egyik legnépszerűbb fővárosi utcában

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A Ráday utca városi szövetébe illeszkedik az OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap új beruházása: a Hajnal Építész Iroda tervei alapján és a Market Építő kivitelezésében valósul meg az átalakítási projekt. A megújuló épületben a lakások egy részéhez erkély, néhányhoz pedig saját használatú kert kapcsolódik, a pinceszinteken és az emeleteken tárolókat, a földszinten pedig irodákat és üzlethelyiségeket alakítanak ki.

A fenntarthatóságot hőszivattyús rendszer, napelemek, padlófűtés, valamint gázkazánnal támogatott fan-coil hűtő-fűtő berendezések garantálják. A lakásokat prémium nyílászárókkal és MABISZ-minősítésű biztonsági ajtókkal szerelik fel.

Forrás: Építész Fórum, molnarpeter.hu

A fejlesztés alapja a meglévő irodaház műszakilag átgondolt újrahasznosítása. Az eredeti pillérvázas tartószerkezetet, a vasbeton lépcsőházi magot és a födémeket megőrzik, a lakások alaprajzait pedig ehhez a meglévő vázhoz igazítva alakítják ki.

A sűrűn beépített belvárosi környezet komoly logisztikai kihívást jelent az építkezés során. A Market Építő Zrt. ezért a lean metodológiát alkalmazza, hogy a különböző munkafolyamatok térben és időben pontosan összehangolhatók legyenek, mint amilyen

az utólagos erkélylemezek beépítése, valamint

a homlokzatépítéssel párhuzamosan zajló két új szint ráépítése, amelyhez egyedi emelőgépes megoldásokat is alkalmaznak.

Forrás: Építész Fórum, molnarpeter.hu

A munkálatok során figyelnek a környéken lakókra és a szomszédos intézményekre, hogy minimalizálják a zaj- és porterhelést. Az épületet védőhálóval és zajvédő állványzattal vették körül, és a közeli bölcsőde nyugalma érdekében a munkavégzés ebédidőben mindennap két órára leáll, az írásbeli érettségik idejére pedig egy hétre felfüggesztették a bontási munkálatokat.

A jelenleg a szerkezetépítésnél, valamint a falazási és gépészeti előkészületeknél tartó kivitelezés a tervek szerint 2027 júniusában fejeződik be.

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