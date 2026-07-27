Itt az új rekord: 290 millió eurós refinanszírozáshoz jutott a Westend

A Gránit Pólus Csoport sikeresen lezárta a Westend épületkomplexum 290 millió euró összegű refinanszírozását. A finanszírozást az Erste Group Bank AG, az Erste Bank Hungary Zrt., az UniCredit Bank és a K&H Bank alkotta bankkonzorcium biztosítja. A konzorcium vezetője az Erste.
A megállapodás keretében a bankkonzorcium a Westendhez kapcsolódó korábbi finanszírozást új, hosszú távú hitelkonstrukcióval váltja fel.
A 290 millió euró összegű ügylet az egyetlen ingatlanhoz kapcsolódó hazai finanszírozásokat tekintve rekordot jelent. A hitel fedezetét a Westend épületegyüttes adja.
A Westend kereskedelmi központ évente közel húszmillió látogatót fogad, 50 ezer négyzetmétert meghaladó kereskedelmi területtel, több mint 400 üzlettel, 3 irodatoronyban 16 ezer négyzetméter irodaterülettel, valamint egy 230 szobás szállodával rendelkezik.
A refinanszírozás egyik legfontosabb sajátossága, hogy a tranzakció zöld hitelként valósult meg. Ennek feltételeit a Westend elmúlt években végrehajtott, mintegy 10 millió euró értékű fenntarthatósági és energiahatékonysági fejlesztései teremtették meg: többek között javították az épületegyüttes energiahatékonyságát, közel 80 százalékra növelték a megújuló energiaforrások arányát, természetalapú megoldásokat vezettek be, továbbá mesterséges intelligencián alapuló épületüzemeltetési rendszereket és számos műszaki korszerűsítést valósítottak meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Tényleg jön az euró 2031-ben? − A közös pénz KKV-kra gyakorolt hatásai is középpontban a Portfolio őszi vállalkozói fórumán
Rengeteg aspektusra kell majd figyelni.
Szuverenitásteszt előtt az EU – Trump friss fenyegetése töréspontig feszítheti az egy éve billegő alkut
Ursula von der Leyen kezében lesz a döntés, hogy kiadja-e a parancsot a visszatűzre.
A globális trendeket meglovagolva fejleszt az amerikai energiacég Magyarországon
Hatalmas a kereslet a gázerőművek iránt.
Kiszivárgott a terv: pusztító háborúra készült Donald Trump, de egy váratlan probléma közbeszólt
Ez lehet a de-eszkaláció valódi oka.
Vitézy Dávid elkaszálta Mészáros Lőrinc és Szíjj László több száz milliárdos túlárazását
Nem volt más lehetőség.
Így reagált a magyar tőzsde az iráni fegyvernyugvásra
Különösen az OTP kezdte jól a napot.
250 milliárd dolláros finanszírozási garanciáról tárgyal az Nvidia és a ChatGPT atyja
A megállapodás évekre garantálná a keresletet az Nvidia chipjei iránt.
Nagy pofont kapott az ismert vakcinagyártó
Újabb sikertelen eredményről számoltak be.
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt. A népesség növekvő és fiatal, az ország... The post Erős gazda
Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál
A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a benzinkutakon. Az ellátási zavarok az európai gázárakat, a műtrágyagyártást és... The pos
Korunk egyik legkárosabb hülyesége: a lakástulajdonlás
(A bejegyzés szerzője szerint.) Húsz évvel ezelőtt rájöttem arra, amit - például nálunk - mindmáig nem ért az emberek többsége.  Arra, hogy az észak-európai népek... The post Korunk e
Millókat spórolhat 2026-ban a lakásvásárláson
Ma talán minden eddiginél nehezebb dolga van egy lakásvásárlónak az ingatlanpiac és a kamatkörnyezet folyamatos változása miatt. Az ingatlanárak továbbra is magasak, habár az infláció mérs
Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me
Sokba kerül neked az önbizalomhiány
A mai téma ugyan inkább a pszichológia témakörébe tartozik, de nagyon komoly hatása van a pénzügyeinkre is. Az önbizalom egy kétélű fegyver. A túl sok és a túl kevés is bajba sodorhatja az
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.