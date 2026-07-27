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Itt az új rekord: 290 millió eurós refinanszírozáshoz jutott a Westend
Ingatlan

Itt az új rekord: 290 millió eurós refinanszírozáshoz jutott a Westend

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A Gránit Pólus Csoport 290 millió euró összegű zöld hitelmegállapodással újította meg a Westend épületkomplexum finanszírozását – közölte a társaság. Ez Magyarországon az elmúlt 5 év legnagyobb volumenű ingatlan-refinanszírozási ügylete, és az egyetlen ingatlanhoz kapcsolódó hazai tranzakciók között is rekordnak számít.

A Gránit Pólus Csoport sikeresen lezárta a Westend épületkomplexum 290 millió euró összegű refinanszírozását. A finanszírozást az Erste Group Bank AG, az Erste Bank Hungary Zrt., az UniCredit Bank és a K&H Bank alkotta bankkonzorcium biztosítja. A konzorcium vezetője az Erste.

A megállapodás keretében a bankkonzorcium a Westendhez kapcsolódó korábbi finanszírozást új, hosszú távú hitelkonstrukcióval váltja fel.

A 290 millió euró összegű ügylet az egyetlen ingatlanhoz kapcsolódó hazai finanszírozásokat tekintve rekordot jelent. A hitel fedezetét a Westend épületegyüttes adja.

A Westend kereskedelmi központ évente közel húszmillió látogatót fogad, 50 ezer négyzetmétert meghaladó kereskedelmi területtel, több mint 400 üzlettel, 3 irodatoronyban 16 ezer négyzetméter irodaterülettel, valamint egy 230 szobás szállodával rendelkezik.

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A refinanszírozás egyik legfontosabb sajátossága, hogy a tranzakció zöld hitelként valósult meg. Ennek feltételeit a Westend elmúlt években végrehajtott, mintegy 10 millió euró értékű fenntarthatósági és energiahatékonysági fejlesztései teremtették meg: többek között javították az épületegyüttes energiahatékonyságát, közel 80 százalékra növelték a megújuló energiaforrások arányát, természetalapú megoldásokat vezettek be, továbbá mesterséges intelligencián alapuló épületüzemeltetési rendszereket és számos műszaki korszerűsítést valósítottak meg.

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