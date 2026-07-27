  • Megjelenítés
Logisztikai központ épül Budapesten, 5 milliárdnyi hitelt adott rá az OTP
Ingatlan

Logisztikai központ épül Budapesten, 5 milliárdnyi hitelt adott rá az OTP

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Újabb jelentős finanszírozási megállapodást zárt a Faedra Group az OTP Bankkal: a pénzintézet közel 5 milliárd forintos finanszírozást biztosít a vállalatcsoport legújabb Build-to-Own (BTO) logisztikai fejlesztéséhez - közölte a cég.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A projekt keretében egy több mint 15 000 négyzetméteres, egyedi igényekre szabott

Logisztikai központ valósul meg Budapest XXII. kerületében.

A fejlesztés egy meg nem nevezett vezető hazai élelmiszeripari vállalat számára készül, és a legmodernebb logisztikai, energetikai és technológiai megoldásokat alkalmazza majd, beleértve a speciális hűtött és mélyhűtött tárolási infrastruktúrát, valamint a fenntartható üzemeltetést támogató energetikai rendszereket - tették hozzá.

A mostani tranzakció különösen fontos mérföldkő a Faedra Group számára, hiszen rövid időn belül ez már a második sikeres finanszírozási együttműködés az OTP Bankkal. Az első közös projekt a MyRA Park M3 kiskereskedelmi fejlesztés volt, amelynek finanszírozási megállapodását idén tavasszal jelentette be a vállalat.

Még több Ingatlan

Működésben egy fontos trend: teljesen átalakul egy irodaépület az egyik legnépszerűbb fővárosi utcában

Majdnem egyéves csúcson jelzálogkamatok Amerikában

MNB: Három éve először estek a lakásárak Magyarországon - Mutatjuk a legfrissebb számokat

Prácser Melinda, az OTP Bank Ingatlanfinanszírozási Főosztályának vezetője szerint a bank finanszírozási döntését a projekt erős fundamentumai, stratégiai elhelyezkedése, valamint a hosszú távú stabilitást biztosító tulajdonosi felhasználói háttér alapozta meg. A bank további közös projektekben folytatná az eredményes partnerséget.

Boronkay Bence, a Faedra Group alapító-ügyvezetője elmondta: a projekt előkészítése már megkezdődött, az átadás 2027 második negyedévében várható. A beruházás tovább erősíti a Faedra Group pozícióját a személyre szabott ipari és logisztikai ingatlanfejlesztések piacán.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: sorra jönnek a bejelentések, három településen volt időközi választás
Itt a lista: külföldről mondták meg, mit kellene tennie a Tisza-kormánynak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility