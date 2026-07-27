Logisztikai központ épül Budapesten, 5 milliárdnyi hitelt adott rá az OTP

Újabb jelentős finanszírozási megállapodást zárt a Faedra Group az OTP Bankkal: a pénzintézet közel 5 milliárd forintos finanszírozást biztosít a vállalatcsoport legújabb Build-to-Own (BTO) logisztikai fejlesztéséhez - közölte a cég.

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

A projekt keretében egy több mint 15 000 négyzetméteres, egyedi igényekre szabott

Logisztikai központ valósul meg Budapest XXII. kerületében.

A fejlesztés egy meg nem nevezett vezető hazai élelmiszeripari vállalat számára készül, és a legmodernebb logisztikai, energetikai és technológiai megoldásokat alkalmazza majd, beleértve a speciális hűtött és mélyhűtött tárolási infrastruktúrát, valamint a fenntartható üzemeltetést támogató energetikai rendszereket - tették hozzá.

A mostani tranzakció különösen fontos mérföldkő a Faedra Group számára, hiszen rövid időn belül ez már a második sikeres finanszírozási együttműködés az OTP Bankkal. Az első közös projekt a MyRA Park M3 kiskereskedelmi fejlesztés volt, amelynek finanszírozási megállapodását idén tavasszal jelentette be a vállalat.

Prácser Melinda, az OTP Bank Ingatlanfinanszírozási Főosztályának vezetője szerint a bank finanszírozási döntését a projekt erős fundamentumai, stratégiai elhelyezkedése, valamint a hosszú távú stabilitást biztosító tulajdonosi felhasználói háttér alapozta meg. A bank további közös projektekben folytatná az eredményes partnerséget.

Boronkay Bence, a Faedra Group alapító-ügyvezetője elmondta: a projekt előkészítése már megkezdődött, az átadás 2027 második negyedévében várható. A beruházás tovább erősíti a Faedra Group pozícióját a személyre szabott ipari és logisztikai ingatlanfejlesztések piacán.

Címlapkép forrása: Portfolio