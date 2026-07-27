Már nem látogatható a Hajógyári: életbe léptek a Sziget Fesztivál miatti lezárások

2026. július 27-én, hétfőn már teljes lezárás van érvényben a Hajógyári-szigeten a Sziget Fesztivál előkészületei miatt. A terület július 26-án, vasárnap este 20 órától augusztus 22-én, szombat reggel 8 óráig nem látogatható, kivételt csak a Hajógyár területén zajló programok jelentenek. A fesztivál építése idén a megszokottnál később, július 20-án kezdődött.

A lezárások a közlekedést is érintik: a K-hidat július 20-tól lezárták az autóforgalom elől, a szigetre behajtani kizárólag a H-hídon keresztül lehet, a Sziget Zrt. által kiadott építő-bontó behajtási engedéllyel. Sportolási vagy kutyasétáltatási céllal jelenleg nem lehet behajtani a szigetre. A rakparti forgalomkorlátozás augusztus 6-án 20 órától augusztus 16-án éjfélig tart majd - írja az obuda.hu.

A Hajógyári-szigeten a programok augusztus 8-tól augusztus 16. hajnalig zajlanak:

augusztus 8-án DJ OTI és barátai lépnek fel, augusztus 9-én rendezik meg a Bródy Dalok Napját, augusztus 10-én pedig a nulladik nappal indul a Sziget Fesztivál.

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A sziget augusztus 22-én reggeltől részlegesen nyílik meg, teljes korlátozásmentes látogatásra pedig szeptember 1-jétől lesz lehetőség, bár kisebb utómunkák és takarítás ekkor még előfordulhatnak.

Ősszel pedig megkezdődik az óbudai K-híd teljes körű rekonstrukciója. A munkálatok várhatóan 2027 végére fejeződnek be teljesen. A beruházás során az építmény úgy kap korszerűbb, biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrzi jellegzetes arculatát, ráadásul a kivitelezést a Hajógyári-szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat.

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