Sebtében még 120 milliárdnyi ingatlant vásárolt a Fidesz-kormány a választások előtt

A gigantikus, áfával együtt a 757 milliárd forintot is megközelítő ingatlanvásárlási program három nagy fővárosi beruházást foglal magában. Az ügyleteket lebonyolító Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél (MNV) különösen az év végi időszakokban, például a 2025-ös karácsonyt megelőzően volt nagy a sietség, amikor a 444.hu szerint
Lakner Zsuzsa vezérigazgató egyetlen nap alatt több mint 544 milliárd forint értékű szerződésmódosítást írt alá.
Az ingatlanvásárlások hivatalos célja az volt, hogy állami cégeket és minisztériumokat költöztessenek az épületekbe, a tranzakciók piaci logikája és gazdasági racionalitása azonban kezdettől fogva megkérdőjelezhető volt.
A Tiborcz Istvánhoz köthető zuglói Dürer Park irodaházainak megvásárlásáról még a 2022-es választások előtt született döntés. Érdekesség, hogy a vevő kezdetben nem az MNV, hanem a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium volt, a vásárlást pedig titkosított kormányhatározatokra alapozták. A projekt később került át az állami vagyonkezelőhöz. Az eredeti előszerződéseket az évek során többször módosították, így az átadási határidők folyamatosan csúsztak, miközben a vételár mintegy 12 százalékkal, nettó 88,5 milliárd forintra emelkedett. Az állam ráadásul a késedelmek ellenére az eladónak kedvezőbb fizetési ütemezést fogadott el - írja a cikk.
Hasonló forgatókönyv érvényesült a Balázs Attila érdekeltségébe tartozó Zugló Városközpont projekt esetében is. A tíz ingatlanból álló komplexumra eredetileg nettó 244 milliárd forintos előszerződést kötöttek. Bár a beruházó később elállt egy vitatott termálkút megvalósításától, és a tervek is módosultak, a vételár nem csökkent, hanem nettó 254,8 milliárd forintra nőtt. Az állam itt is rendkívül rugalmasnak mutatkozott, hiszen egy 2025 végi módosításban rögzítették, hogy mindössze kilenc napon belül 90 milliárd forintot utalnak át a vállalkozó cégének - derült ki a cikkből.
A harmadik nagy csomag a volt miniszterelnök kötélbarátjaként ismert Garancsi Istvánhoz köthető Kopaszi-gáti BudaPart-fejlesztés, ahol az állam nettó 252,6 milliárd forintért vásárolt irodaházakat. Az MNV már a 2023-as előszerződés aláírásakor hatalmas, nettó 51 milliárd forintos előleget fizetett ki, amit a következő években újabb tízmilliárdos utalások követtek. Bár bizonyos elemek, például több száz parkolóhely, időközben kikerültek a műszaki tartalomból, a vételár érdemben nem csökkent. A projekt véglegesítése szorosan egybeesett a politikai eseményekkel,
az áprilisi választás előtti szűk két hónapban ugyanis három végleges szerződést is aláírtak 118,5 milliárd forint értékben.
Az utolsó megállapodást mindössze tizenegy nappal a voksolás előtt kötötték meg, Garancsi István pedig egy nappal a választás előtt teljesen kiszállt a projektcégből - írja a 444.hu.
A gigantikus állami bevásárlások jogi hátterét biztosító ügyvédi kör összetétele szintén figyelemre méltó. Kezdetben, amíg a Külügyminisztérium volt a vevő, a kormánypárti kötődésű Sárhegyi és Társa Ügyvédi Iroda bábáskodott az ügyletek felett. Az MNV színre lépésével Pete Judit és Takács Éva ügyvédek vették át a szerződések ellenjegyzését. Érdekesség, hogy ők ahhoz a bejáratott, állami megbízásokon edződött jogászi csapathoz tartoznak, amelynek korábban meghatározó tagja volt Nagy Szilárd, az MNV-t is felügyelő Nagy Márton exminiszter testvére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
easyJet-felvásárlás: nem kér a modern strómanokból az EU
A Concorde elemzési üzletágvezetőjének cikke.
Csúnya baklövés Zelenszkij részéről: saját sírját áshatta meg ezzel az egyetlen döntéssel
Szövetségesből erős riválist faragott, aki könnyen a székére törhet.
Bejelentés jött Iránból: egyszerűen nem igaz, hogy megtörtént a várva várt fordulat
Egyértelmű a cáfolat.
Felszálltak a repülők: soha nem látott ekkora evakuációs műveletet Európa
Pusztító erdőtüzek vannak Franciaországban és Spanyolországban.
Megrepedt a pilótafülke szélvédője, azonnal átirányították a repülőgépet
Dubrovnikba indult.
Tűzszünetről pusmognak az ukrán fronton – Megtörte a csendet a Kreml, ez lehet a terv
Reagált Moszkva Trump és Zelenszkij találkozója előtt.
Rejtélyes fegyveres csoport bukkant fel Iránban: azt mondják, már a legrosszabbra készülnek
Úgy néz ki, igaz a hír.
Figyelem: ha vett ilyen terméket a Pennyben, azonnal dobja ki!
Határérték feletti ciánhidrogén-tartalom miatt.
Három változás a személyi kölcsönöknél, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül
Két bank csökkentette a személyi hiteleinek a kamatát. Egy harmadik pedig megemelte a maximális futamidőt, így hosszabb futamidővel, alacsonyabb havi törlesztőrészlet mellett lehet hitelt igény
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt. A népesség növekvő és fiatal, az ország... The post Erős gazda
Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál
A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a benzinkutakon. Az ellátási zavarok az európai gázárakat, a műtrágyagyártást és... The pos
Korunk egyik legkárosabb hülyesége: a lakástulajdonlás
(A bejegyzés szerzője szerint.) Húsz évvel ezelőtt rájöttem arra, amit - például nálunk - mindmáig nem ért az emberek többsége.  Arra, hogy az észak-európai népek... The post Korunk e
Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me
Sokba kerül neked az önbizalomhiány
A mai téma ugyan inkább a pszichológia témakörébe tartozik, de nagyon komoly hatása van a pénzügyeinkre is. Az önbizalom egy kétélű fegyver. A túl sok és a túl kevés is bajba sodorhatja az
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.