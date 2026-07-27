Sebtében még 120 milliárdnyi ingatlant vásárolt a Fidesz-kormány a választások előtt

A gigantikus, áfával együtt a 757 milliárd forintot is megközelítő ingatlanvásárlási program három nagy fővárosi beruházást foglal magában. Az ügyleteket lebonyolító Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél (MNV) különösen az év végi időszakokban, például a 2025-ös karácsonyt megelőzően volt nagy a sietség, amikor a 444.hu szerint

Lakner Zsuzsa vezérigazgató egyetlen nap alatt több mint 544 milliárd forint értékű szerződésmódosítást írt alá.

Az ingatlanvásárlások hivatalos célja az volt, hogy állami cégeket és minisztériumokat költöztessenek az épületekbe, a tranzakciók piaci logikája és gazdasági racionalitása azonban kezdettől fogva megkérdőjelezhető volt.

A Tiborcz Istvánhoz köthető zuglói Dürer Park irodaházainak megvásárlásáról még a 2022-es választások előtt született döntés. Érdekesség, hogy a vevő kezdetben nem az MNV, hanem a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium volt, a vásárlást pedig titkosított kormányhatározatokra alapozták. A projekt később került át az állami vagyonkezelőhöz. Az eredeti előszerződéseket az évek során többször módosították, így az átadási határidők folyamatosan csúsztak, miközben a vételár mintegy 12 százalékkal, nettó 88,5 milliárd forintra emelkedett. Az állam ráadásul a késedelmek ellenére az eladónak kedvezőbb fizetési ütemezést fogadott el - írja a cikk.

Hasonló forgatókönyv érvényesült a Balázs Attila érdekeltségébe tartozó Zugló Városközpont projekt esetében is. A tíz ingatlanból álló komplexumra eredetileg nettó 244 milliárd forintos előszerződést kötöttek. Bár a beruházó később elállt egy vitatott termálkút megvalósításától, és a tervek is módosultak, a vételár nem csökkent, hanem nettó 254,8 milliárd forintra nőtt. Az állam itt is rendkívül rugalmasnak mutatkozott, hiszen egy 2025 végi módosításban rögzítették, hogy mindössze kilenc napon belül 90 milliárd forintot utalnak át a vállalkozó cégének - derült ki a cikkből.

A harmadik nagy csomag a volt miniszterelnök kötélbarátjaként ismert Garancsi Istvánhoz köthető Kopaszi-gáti BudaPart-fejlesztés, ahol az állam nettó 252,6 milliárd forintért vásárolt irodaházakat. Az MNV már a 2023-as előszerződés aláírásakor hatalmas, nettó 51 milliárd forintos előleget fizetett ki, amit a következő években újabb tízmilliárdos utalások követtek. Bár bizonyos elemek, például több száz parkolóhely, időközben kikerültek a műszaki tartalomból, a vételár érdemben nem csökkent. A projekt véglegesítése szorosan egybeesett a politikai eseményekkel,

az áprilisi választás előtti szűk két hónapban ugyanis három végleges szerződést is aláírtak 118,5 milliárd forint értékben.

Az utolsó megállapodást mindössze tizenegy nappal a voksolás előtt kötötték meg, Garancsi István pedig egy nappal a választás előtt teljesen kiszállt a projektcégből - írja a 444.hu.

A gigantikus állami bevásárlások jogi hátterét biztosító ügyvédi kör összetétele szintén figyelemre méltó. Kezdetben, amíg a Külügyminisztérium volt a vevő, a kormánypárti kötődésű Sárhegyi és Társa Ügyvédi Iroda bábáskodott az ügyletek felett. Az MNV színre lépésével Pete Judit és Takács Éva ügyvédek vették át a szerződések ellenjegyzését. Érdekesség, hogy ők ahhoz a bejáratott, állami megbízásokon edződött jogászi csapathoz tartoznak, amelynek korábban meghatározó tagja volt Nagy Szilárd, az MNV-t is felügyelő Nagy Márton exminiszter testvére.

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