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Ingatlanpiac: visszaesett a nyaralók iránti kereslet a Velencei-tónál
Ingatlan

Ingatlanpiac: visszaesett a nyaralók iránti kereslet a Velencei-tónál

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A Velencei-tó vízszintjével és ökológiai állapotával kapcsolatos bizonytalanság egyelőre nem okozott általános áresést a környék ingatlanpiacán, a kereslet szerkezete azonban jelentősen megváltozott az ingatlan.com friss elemzése szerint: a nyaralók iránti érdeklődés például több mint 26 százalékkal esett vissza egy év alatt.

A Velencei-tó öt vizsgált településén közel 7 százalékkal csökkent az eladó lakó- és üdülőingatlanok iránti kereslet 2026-ban az előző év azonos időszakához képest.

A nyaralók iránti érdeklődés több mint 26 százalékkal esett vissza, miközben a házak kereslete lényegében stagnált.

Pákozdon 52 százalékkal, Velencén több mint 11 százalékkal csökkent az összesített kereslet, Gárdonyban viszont 4 százalékos, Sukorón pedig közel 31 százalékos növekedés történt. Utóbbiban szerepet játszik, hogy a település négyzetméterárainak a középértéke 833 ezer forint, míg Gárdonyban 935 ezer, Velencén 988 ezer forint.

A kínálat szintén átalakult. Az öt vizsgált településen 2021 júliusában összesen 662 eladó ház, lakás és nyaraló szerepelt a kínálatban. Ez a szám 2025 júliusára 954-re nőtt, 2026 márciusára 773-ra, júliusra pedig 764-re csökkent. A teljes kínálat tehát egy év alatt közel 20 százalékkal szűkült, de még mindig több mint 15 százalékkal meghaladja a 2021 nyarán mért szintet.

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Az aszályhelyzet és ökológiai változások ellenére az ingatlanárak egyelőre ellenállónak bizonyultak: 2026 júliusában az eladó házak négyzetméterárainak középértéke 905 ezer, a nyaralóké 899 ezer forint volt a vizsgált településeken.

A tó környéke egyre kevésbé nyaralóövezetként, sokkal inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs térségeinek találkozási pontjaként működik.

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