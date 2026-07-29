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Huszonöt új helyszínt vett fel a világörökségek listájára az UNESCO
Ingatlan

Huszonöt új helyszínt vett fel a világörökségek listájára az UNESCO

MTI
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Huszonöt új helyszínt vett fel a világörökségek listájára az UNESCO Világörökségi Bizottsága 48. ülésszakán, amely szerdán ért véget a dél-koreai Puszanban - számolt be róla a nemzetközi szervezet a honlapján.

A közlemény szerint minden új világörökségi helyszín pályázatának elfogadásáról konszenzussal döntött a bizottság a július 19. és 29. között megrendezett évi rendes ülésszakán.

A 25 újonnan felvett helyszín között 19 kulturális, öt természeti és egy vegyes világörökségi helyszín van.

Közülük három helyszínt sürgősségi eljárással fogadtak el: a Boma-Badingilo Nemzeti Park vidékét Dél-Szudánban, az Amel-hegyi várakat Libanonban és a ciszjordániai Szebasztia régészeti lelőhelyét.

A világörökségi bizottság hat helyszínt a veszélyeztetett világörökségi helyszínek közé is felvett, ezzel elismerve mind a helyszínek kiemelkedő értékét, mind pedig védelmük szükségességét.

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Kiemelték, hogy három afrikai ország - a Comore-szigetek, Sao Tomé és Príncipe, valamint Dél-Szudán - először került fel a listára, ami egyúttal azt is tükrözi, hogy a szervezet törekszik a lista kiegyensúlyozottabbá és reprezentatívabbá tételére.

Az ülésszak fontos döntései közé tartozott, hogy az 1944-es normandiai partraszállás helyszínét is a világörökség részévé nyilvánították az emlékhelyek kategóriájában. Ebben a 2023-ban létrehozott kategóriában azok a helyszínek szerepelnek, amelyekről egy fontos eseménnyel kapcsolatban emlékeznek meg az országok és közösségeik.

A 48. ülésszakon elfogadott helyszínekkel együtt az UNESCO Világörökségi Listán

már 173 ország 1 273 helyszíne szerepel.

A tagországok közül már csupán 23 nincs fent a listán valamilyen világörökségi helyszínnel.

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