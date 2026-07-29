Kiadod a lakásodat? - Közzétette a legégetőbb tudnivalókat a NAV

Fontos, hogy a bérlőknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot és a "bérleti díj" megnevezést - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a következő hetekben sok egyetemre és főiskolára felvételt nyert hallgató keres lakhatást, ezért nemcsak nekik, hanem a lakásukat kiadók számára is érdemes áttekinteni a legfontosabb szabályokat.

A lakáskiadáshoz a magánszemélyeknek nem kell feltétlenül adószámot kiváltani,

hacsak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Ha a bérbeadó nem turisztikai céllal adja ki ingatlanját, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes - írták.

A bérbeadás teljes bevételéből a jövedelem kétféle módon állapítható meg, az egyik lehetőség a tételes költségelszámolás, amikor a bevételt csökkentik az igazolható költségek (közüzemi számlák, felújítási költségek) és az értékcsökkenés.

Nem kell bevételként figyelembe venni a rezsiköltségeket (például víz-, gáz-, csatornadíj), ha azt a bérbeadó az igénybevétellel arányosan fizetteti meg a bérlővel (átalánydíj fizetése esetén ez nem lehetséges). Lehetőség van arra is, hogy a bérbeadó az ingatlan bérbeadásából származó bevételéből levonja az általa más településen bérelt lakás bérleti díját, ha azt több mint 90 napig bérli.

A másik lehetőség, hogy a teljes bevételből 10 százalék költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó; a jövedelem után negyedévenként adóelőleget kell fizetni, és az éves szja-bevallásban ingatlan-bérbeadásból származó jövedelemként kell feltüntetni,

az adó mértéke 15 százalék

- áll a közleményben.

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