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Mikor lészen nékem jó Budában garázsom? − Meredek árak a parkolóhelyek piacán
Ingatlan

Mikor lészen nékem jó Budában garázsom? − Meredek árak a parkolóhelyek piacán

Portfolio
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A Portfolio Checklist tegnapi adásában többek között a parkolóhelyek piacát vettük górcső alá. Mennyire kell a zsebünk mélyére nyúlni, hol szálltak el leginkább az árak és érdemes-e még befektetésként gondolni egy garázsra? A részletekről Futó Péterrel, a Zenga elemzési vezetőjével beszélgettünk − a megszólalás 13:51-nél indul −, a legaktuálisabb ingatlanpiaci trendekről pedig a szeptember 22-i Property Investment Forumon lesz szó, amelyre már kaphatók jegyek.

A műsor első részében a bevezetés előtt álló vagyonadóról volt szó. A több százmilliárd forintos bevétellel kecsegtető adónem körül sok még a bizonytalanság, mi pedig megnéztük, hogy mit lehet tudni az előzetes tervekről és a megvalósíthatóság esetleges korlátairól. Csiki Gergelyt, a Portfolio lapigazgatóját kérdeztük a témában.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Kirajzolódóban a vagyonadó − (02:51)
  • Mikor lészen nékem jó Budában garázsom? − (13:51)

Címlapkép forrása: Nancy Lane (Nancy Lane/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images

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