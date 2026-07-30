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Véget ér a lakásárrobbanás Magyarországon? Bemondták a szakértők, mekkora drágulás jön most
Ingatlan

Véget ér a lakásárrobbanás Magyarországon? Bemondták a szakértők, mekkora drágulás jön most

Portfolio
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Több mint három év után először csökkentek a hazai lakásárak az idei második negyedévben, az éves drágulás viszont továbbra is kitart, habár az üteme már nem tekinthető "Európa-bajnoknak". A szakértők szerint a piac fékezésével a korábban megszokott meredek áremelkedés a jövőben 10 százalék körüli tempóra szelídülhet.

Az idei második negyedévben országszerte csökkentek a lakásárak, amire több mit három éve nem volt példa – idézi fel az OTP Ingatlanpont az MNB legfrissebb lakáspiaci adataira alapozva. A szakemberek szerint az Otthon Start Program első rohama után láthatóan megtorpant a kereslet, de az egész évet tekintve így is további lakásár-emelkedés várható. 

A negyedéves alapon mért árcsökkenés egyelőre nem feltétlenül jelent egy tartós lejtmenetet vagy új trendet, de mindenképpen figyelemre méltó jelzés a piacon, hiszen több mint három éve nem láttunk hasonlót. A korábbi magas bázis és az árak felső határának elérése most gátat szabhat a további drágulásnak

– hangsúlyozta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Az OTP Ingatlanpont rámutatott: nemzetközi összehasonlításban továbbra is kiemelkedő a magyar lakásárak emelkedése.

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Éves alapon 11,2%-kal emelkedtek az árak az idei év első három hónapjában,

aminél magasabb az Európai Unióban csak Portugáliában, Bulgáriában, Szlovákiában, Spanyolországban és Litvániában volt a drágulás üteme. Vagyis a magyar lakásár-emelkedés már nem volt Európa-bajnok, mint a korábbi években, de még mindig a kontinens élmezőnyében volt, az 5,1%-os uniós átlagnak pedig nagyjából a duplája. Elnézve a jegybank második negyedéves számait, valószínűleg ez a tendencia folytatódhatott, vagyis az áremelkedés szelídülése egyre lejjebb csúszik az európai rangsorban – írják.

Szép lassan fékeződik a magyar lakásárak emelkedése, de éves összehasonlításban továbbra is drágulásról beszélhetünk. Ez várhatóan az év második felében is folytatódik majd, összességében a korábbi évek 20% körüli áremelkedése után 2026-ban 10% körül lehet az áremelkedés, ami európai összevetésben még mindig kifejezetten magasnak számít” – tette hozzá Valkó Dávid.

Arról, hogy a mostani fékező ingatlanpiacon mely városokban és budapesti kerületekben tudnak maximális hozamot elérni a lakáskiadásban utazó befektetők, itt írtunk részletes elemzést.

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