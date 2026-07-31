Több mint 100 millió eurós ingatlanpiaci tranzakciót zárt az Appeninn

A tranzakció zárásával az Appeninn tulajdonába került mintegy 53 ezer négyzetméteres, évi 10 millió eurót meghaladó bruttó bérleti díjbevételt generáló ingatlanportfólió
hét retail parkból és négy bevásárlóközpontból áll.
A retail parkok Brodnicában, Ciechanówban, Grójecben, Krakkóban, Myślenicében, Olsztynban és Nowy Targban, a bevásárlóközpontok Malborkban, Sieradzban, Skierniewicében és Żyrardówban találhatók.
A megvásárolt ingatlanok elsősorban a helyi lakosság mindennapi vásárlási igényeit szolgálják ki. Bérlőik között szerepel a Biedronka, a Rossmann, az Empik, a JYSK, a Castorama, az Action, az Apart és az Ochnik.
A 100 millió eurót meghaladó akvizíciót az Appeninn saját forrásból, illetve az osztrák Erste Group Bank AG hitelfinanszírozásából valósította meg. A felek a pontos vételárat nem hozták nyilvánosságra.
Az Appeninn célzott régiós akvizícióinak a sorát a varsói Wiśniowy Business Park 2023-as megvásárlása nyitotta meg, ezt követte 2026 februárjában a Goodyear tarnówi logisztikai központjának megszerzése. A Dekada-portfólióval az Appeninn lengyelországi befektetései
három stratégiai ingatlanszegmensre terjednek ki, együttes piaci értékük meghaladja a 170 millió eurót.
A 2022-ben megkezdett stratégiai átalakulás fontos mérföldköveként az Appeninn 2024. július 1-jétől szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) működik. Ehhez a működési formához többek között a tőkeáttételre, az ingatlanértékelésre és az osztalékjavaslatra vonatkozó jogszabályi előírások kapcsolódnak, ami a tőzsdei előírásokon túlmutatóan növeli a társaság átláthatóságát, illetve teszi követhetővé a működését.
Az Appeninn-csoport bérbeadásból származó árbevétele a 2022-es 8 millió euróról 2025-re 23 millióra, saját tőkéje 83 millió euróról 128 millió euróra emelkedett. A Scope Ratings 2026 áprilisában ismét megerősítette az Appeninn B+/Stable hitelminősítését, és elemzésében kiemelte az elmúlt évek pozitív tendenciáit - emlékeztettek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Energiahiány: takarékossági intézkedések jönnek a reptéren is
Különösen a 17:00 és 22:00 óra közötti időszakban veszik vissza a fogyasztást.
Hat borászat Európában, ahol a bor és a művészet találkozik
Ahol a művészet nem pusztán dekoráció, hanem a birtok identitásának a része.
A legtapasztaltabb bankárok se láttak ilyet: soha nem vettünk még fel ennyit hitelt
Dübörög az Otthon Start is, nyoma sincs a lendületvesztésnek.
A Duna apad, Paks leáll: biztosan jó ötlet most új atomerőművet építeni?
A pénteki Checklistben az újabb hőkupola és hosszútávú következmények.
Felbolydult Európa: egy nap alatt 60 ezer ember tört be illegálisan EU-s területre
Megszólaltak a ceutai incidensről a kontinens vezetői.
Még az űrből is látszik, mekkora a baj Paksnál
Friss képek érkeztek.
Hitellázban és az ország: a személyi kölcsönök már a régi lakáshitelcsúcsot is túlszárnyalták
Volt idő, amikor a havi 154 milliárd forintos lakáshitel-forgalom szinte megismételhetetlen rekordnak számított Magyarországon. Mostanra odáig jutottunk, hogy 2026 júniusában már önmagában sze
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Kamerák és mobiladatok mutathatják meg, mekkora a valós forgalomszennyezés
Az, aki egy péntek délután autózott már a Balaton felé, tudja milyen az, ha sokan vannak az utakon. De vajon mennyi szennyezést termel valójában ez a forgalom? Az M
Mennyit foglalkozz a pénzügyeiddel?
Jelen blog írójaként, tanácsadóként az átlagosnál többet foglalkozom a személyes pénzügyekkel. Ezért soraimat olvasva azt gondolhatnád, hogy szerintem mindenkinek sokat kéne vele foglalkozni
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Generációk a munkahelyen - Bereczki Enikő, generációkutató & Pataki Hajnalka, People Partner
Performaszpihenés, nyári önképzés, avagy új generációs trendek a nyaraláson
Megjelent a teljesítményalapú szabadidő és a performanszpihenés jelensége: nemcsak átélni szeretnénk az élményeket, hanem azt is fontosnak érezzük, hogy megmutassuk őket. [...]
Új trend a Z-generáció, de az idősebbek nyaralási szokásaiban is
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A Duna apad, Paks leáll: biztosan jó ötlet most új atomerőművet építeni?
A pénteki Checklistben az újabb hőkupola és hosszútávú következmények.
A magyar nyelv az MIT-s tudósokat is elgondolkoztatja – beszélgetés E. Kiss Katalinnal
Folytatódik a Bolyai-díjas tudósokat bemutató podcastsorozatunk.
Meglepetést hozott a GDP-adat: véget ért a stagnálás, de a lendület még hiányzik
Tartós lehet a növekedés, a fellendülésre azonban még várni kell.