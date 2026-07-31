Több mint 100 millió eurós ingatlanpiaci tranzakciót zárt az Appeninn

Az Appeninn Nyrt. bejelentette, hogy pénteken lezárta a lengyel Dekada S.A. 11 városban működő, összesen mintegy 53 ezer négyzetméter bérbeadható területtel rendelkező kiskereskedelmi portfóliójának megvásárlását. A hét retail parkot és négy bevásárlóközpontot magában foglaló tranzakció lengyel ingatlanpiaci léptékben is jelentős, hiszen 100 millió euró feletti értékű.

A tranzakció zárásával az Appeninn tulajdonába került mintegy 53 ezer négyzetméteres, évi 10 millió eurót meghaladó bruttó bérleti díjbevételt generáló ingatlanportfólió

hét retail parkból és négy bevásárlóközpontból áll.

A retail parkok Brodnicában, Ciechanówban, Grójecben, Krakkóban, Myślenicében, Olsztynban és Nowy Targban, a bevásárlóközpontok Malborkban, Sieradzban, Skierniewicében és Żyrardówban találhatók.

A megvásárolt ingatlanok elsősorban a helyi lakosság mindennapi vásárlási igényeit szolgálják ki. Bérlőik között szerepel a Biedronka, a Rossmann, az Empik, a JYSK, a Castorama, az Action, az Apart és az Ochnik.

A 100 millió eurót meghaladó akvizíciót az Appeninn saját forrásból, illetve az osztrák Erste Group Bank AG hitelfinanszírozásából valósította meg. A felek a pontos vételárat nem hozták nyilvánosságra.

Az Appeninn célzott régiós akvizícióinak a sorát a varsói Wiśniowy Business Park 2023-as megvásárlása nyitotta meg, ezt követte 2026 februárjában a Goodyear tarnówi logisztikai központjának megszerzése. A Dekada-portfólióval az Appeninn lengyelországi befektetései

három stratégiai ingatlanszegmensre terjednek ki, együttes piaci értékük meghaladja a 170 millió eurót.

A 2022-ben megkezdett stratégiai átalakulás fontos mérföldköveként az Appeninn 2024. július 1-jétől szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) működik. Ehhez a működési formához többek között a tőkeáttételre, az ingatlanértékelésre és az osztalékjavaslatra vonatkozó jogszabályi előírások kapcsolódnak, ami a tőzsdei előírásokon túlmutatóan növeli a társaság átláthatóságát, illetve teszi követhetővé a működését.

Az Appeninn-csoport bérbeadásból származó árbevétele a 2022-es 8 millió euróról 2025-re 23 millióra, saját tőkéje 83 millió euróról 128 millió euróra emelkedett. A Scope Ratings 2026 áprilisában ismét megerősítette az Appeninn B+/Stable hitelminősítését, és elemzésében kiemelte az elmúlt évek pozitív tendenciáit - emlékeztettek.

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