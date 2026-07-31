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Új boltot nyit Budán a Decathlon
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Új boltot nyit Budán a Decathlon

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A Decathlon közel tíz év után ismét új áruházat nyit Magyarországon. A piacvezető sportszerkereskedő 2500 négyzetméteres üzlete 2026 novemberében nyílik meg a Bécsi Pointban, a korábban Bécsi úti Tescóként ismert, mára megújult és új néven működő óbudai bevásárlóparkban – közölte az Adventum.

A Decathlon érkezése egy közel három éve zajló fejlesztési folyamatnak az újabb állomása; a Bécsi Point bevásárlópark fejlesztése során a Tesco hipermarket alapterületének átszervezésével új üzlethelyiségek jöttek létre. Az elmúlt hónapokban ezekbe több új bérlő is érkezett: megnyitotta üzletét a Rossmann, a Sinsay és egy 200 négyzetméteres BENU Gyógyszertár, amely önkiszolgáló részlegével a környék legnagyobb ilyen gyógyszertára. A Tesco és a korábban is itt működő JYSK mellett

hamarosan a Decathlon is a Bécsi Point kínálatát erősíti.

A fejlesztés a bevásárlópark műszaki megújulására is kiterjedt. Korszerűsítették a fűtési rendszert, a parkoló világítását, valamint az energiahatékony működést támogató beruházások hozzájárulnak a fenntartható üzemeltetéshez.

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