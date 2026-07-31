Új városnegyed épül a fővárosban: több száz lakást húz fel a WING

Lezárta az Olympia projekt megvásárlását a WING: az Atenortól megvett, mintegy 74 ezer négyzetméteres területen egy működő irodaházból, egy szerkezetkész épületből és további fejlesztési telkekből álló, kiemelt közlekedési adottságú ingatlanegyüttes került a portfóliójába. A WING a terület vegyes funkciójú újrapozicionálását készíti elő: a jelenlegi koncepció szerint a meglévő iroda mellett több mint 500 lakás, valamint kiskereskedelmi és szolgáltató funkciók is helyet kaphatnak a fejlesztésben.

A Hungária körút, a Százados út és a Stróbl Alajos utca által határolt ingatlanegyüttes megvásárlásával a WING egyszerre bővíti budapesti irodaportfólióját egy modern, „A” kategóriás minőségű irodaházzal, valamint lehetőséget teremt egy nagyobb léptékű, több ütemben megvalósuló városfejlesztésre.

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A WING azt tervezi, hogy a szerkezetkész épület átalakításával az első lakófejlesztési ütemben több mint 200 otthont hoz létre, az ezt követő fázisokkal pedig a teljes lakásszám meghaladhatja az 500-at. A koncepció elsősorban kisebb alapterületű, a fiatalok városi lakhatását és az első önálló otthon megteremtését támogató ingatlanokkal számol.

A várhatóan jövőre induló első lakóingatlan-fejlesztési ütem otthonai már 2028-ban elkészülhetnek.

A fejlesztési koncepció egyik legfontosabb eleme a különböző funkciók összehangolása. A WING célja, hogy a ma még részben alulhasznosított területen aktívabb, több szolgáltatást és zöldfelületet kínáló városi környezet jöjjön létre.

A jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező épület korszerű, „A” kategóriás irodaterületeket kínál, nagy, akár 2500 négyzetméteres szintekkel. A fejlesztéshez kapcsolódó vállalások részeként megújulnak a környező járdaszakaszok, új zöldfelületek és közösségi funkciók jönnek létre. Utóbbi kiemelten fontos a környéken lakóknak, akik a Százados-negyed távlati fejlesztési koncepciójának társadalmi egyeztetésénél visszatérően hiányolták a közösségi helyeket. Noha a projekt végleges funkcionális összetételének és ütemezésének kialakítása még tart,

a WING vállalja, hogy egy legalább 300 négyzetméteres helyiséget ingyen átad az önkormányzatnak,

ahol az önkormányzat későbbi döntése alapján bölcsőde, közösségi tér vagy orvosi rendelő működhet.

A tranzakció során a WING jogi tanácsadója az Oppenheim Ügyvédi Iroda volt, az Atenort az iO Partners és a CMS Hungary képviselte. Az ingatlanegyüttes részét képező, meglévő irodaház akvizíciójához kapcsolódó finanszírozást a K&H Bank biztosítja.

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Címlapkép forrása: WING