Hány évnyi fizetésedet viszi el a saját lakás? – Mutatjuk a nagy magyar valóságot

Hiába nőttek szinte mindenhol két számjegyű ütemben a fizetések az utóbbi egy évben, a lakáspiacon ez nem eredményezett egyértelmű előrelépést. A Portfolio exkluzív adatai alapján az olcsóbb megyeszékhelyeken úgy kilőttek az ingatlanárak, hogy sok helyen még nehezebb lett lakáshoz jutni. A bérlők viszont jobb helyzetbe kerültek, mivel a legtöbb városban és budapesti kerületben a fizetések gyorsabban nőttek a lakbéreknél. Mutatjuk, hol hány évnyi fizetés kell ma egy saját lakás megvásárlásához, és a fizetés mekkora részét viszi el a lakbér.

Senkinek nem kell bemutatni a hazai lakásárak utóbbi évtizedben végbement, Európa-rekorder száguldását – de ez még nem a teljes kép; az is fontos, hogy időközben hogyan változtak a fizetések.

A Portfolio megszerezte azokat az adatokat, amelyek feketén-fehéren megmutatják a mai magyar valóságot.

A számok alapján bebizonyosodott: sok magyar városban kifejezetten rosszabbodott a lakások elérhetősége, míg a bérlők jobb helyzetbe kerültek, ugyanis a fizetésük kisebb részét kell lakbérre fordítaniuk. Mutatjuk, milyen állapotokra számíthatnak most a lakásvásárlók és az albérletet keresők.