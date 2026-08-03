Hamarosan kiderül, mi lesz a milliárdos zuglói megaberuházás helyén

Az államtitkár azt írta, hogy a Balázs Attila érdekeltségébe tartozó Bayer Construct által kivitelezett megaberuházás
nem szolgálja sem a helyi lakosok, sem az állami alkalmazottak, sem pedig a magyar adófizetők érdekeit.
Noha a szerződés felmondása és az ingatlanok átvételének megtagadása miatt várhatóan komoly jogi viták indulnak, a politikus hangsúlyozta, hogy a közpénzek védelme minden más szempontot felülír.
Bizonyára hosszú pereskedés veszi kezdetét, de képviselőként és kormánytagként egyetlen dolog vezérel, mégpedig az, hogy határozottan és minden körülmények között ki kell állni az itt élők és a magyar adófizetők érdekeiért
– fogalmazott az államtitkár.
Velkey György László hozzátette, hogy
a közeljövőben részletesebb tájékoztatást adnak a vitatott beruházási területet érintő, a helyi közösség számára valóban szükséges és hasznos alternatív fejlesztési elképzelésekről.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
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