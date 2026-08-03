Készül valami a fővárosban: értékesítettek egy értékes telket, nagy építkezés jöhet

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Az ingatlantanácsadók az eladói oldal képviselőjeként vettek részt a tranzakcióban, amelyet úgynevezett co-exkluzív megbízás keretében, a Cushman & Wakefield szakembereivel, Mike Edwardsszal és Geoffrey Hargreave-vel közösen bonyolítottak le.

Lónyay utca 26, Budapest. Forrás: Google Maps

Az ügylet sikeres lezárásában a CBRE részéről Tim O'Sullivan és Benkő Krisztina vett részt.

A vevő kilétét és a tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra. A telek mérete és belvárosi elhelyezkedése alapján a területen várhatóan ingatlanfejlesztés valósul majd meg.