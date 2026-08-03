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Ingatlan

Készül valami a fővárosban: értékesítettek egy értékes telket, nagy építkezés jöhet

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A CBRE Hungary és a Cushman & Wakefield tanácsadóként működött közre a Zeitgeist Asset Management megbízásából egy 3500 négyzetméteres, VIII. kerületi, Lónyay utca 26. szám alatti budapesti telek értékesítésében - írta a CBRE Hungary LinkedIn-posztjában. A téma CBRE-s szakértői előadóink lesznek a Portfolio Property Forum konferencián, érdemes velünk tartani!
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Információ és jelentkezés

Az ingatlantanácsadók az eladói oldal képviselőjeként vettek részt a tranzakcióban, amelyet úgynevezett co-exkluzív megbízás keretében, a Cushman & Wakefield szakembereivel, Mike Edwardsszal és Geoffrey Hargreave-vel közösen bonyolítottak le.

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Lónyay utca 26, Budapest. Forrás: Google Maps

Az ügylet sikeres lezárásában a CBRE részéről Tim O'Sullivan és Benkő Krisztina vett részt.

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A vevő kilétét és a tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra. A telek mérete és belvárosi elhelyezkedése alapján a területen várhatóan ingatlanfejlesztés valósul majd meg.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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