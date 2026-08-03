Közel egymillió magyar házat érint a probléma: megvan a terv a méregdrága fűtésű otthonok megmentésére

A hazai családi házak mintegy egyharmadát, nagyjából 900 ezer ingatlant kitevő Kádár-kockák fenntartása a mai energiaárak mellett komoly anyagi terhet ró a tulajdonosokra. Ezek az épületek átlagosan "FF" energetikai besorolásúak, vagyis legalább kétszer annyi energiát fogyasztanak, mint egy korszerű otthon, emiatt Magyarországon az európai átlaghoz képest másfélszer több energiát fordítunk fűtésre.
A szakértők egyetértenek abban, hogy a helyzetre nem a régi házak lebontása, hanem a meglévő épületállomány okos korszerűsítése jelenti a megoldást.
Egy átfogó energetikai felújítással – a megfelelő szigeteléssel, a modern nyílászárók és fűtési rendszerek beépítésével – az épületek energiaszükséglete a töredékére csökkenthető.
Emellett a Kádár-kockák tetőszerkezete kiválóan alkalmas a beépítésre, így új falak felhúzása nélkül, költséghatékonyan növelhető az élettér. A korábbi nemzetközi mintaprojektek már bebizonyították, hogy a hasznos alapterület harmadával történő bővítése mellett is akár 80 százalékkal visszaszorítható a teljes energiafogyasztás.
Ezt a koncepciót ülteti át a magyarországi viszonyokra a Velux Cégcsoport által indított kezdeményezés. A martonvásári mintaház felújítása során egy könnyen megismételhető, világos forgatókönyvet dolgoznak ki a háztulajdonosok számára.
Mivel ezek az épületek annak idején típustervek alapján épültek, a korszerűsítésük lépései is jól tipizálhatók.
A projekt távlati célja
- egy olyan skálázható, országos program előkészítése, amely
- a jövőben minimális önerővel és kamattámogatott hitel segítségével teheti lehetővé több százezer magyar család számára otthonuk fenntartható megújítását.
A kezdeményezés mögött álló széles körű összefogás – amelyben az építőipar, az energetika, a lakberendezés és a bankszektor hazai, valamint nemzetközi szereplői is részt vesznek – mutatja, hogy a lakásállomány zöldítése csak a különböző szakterületek összehangolt munkájával valósítható meg.
Címlapkép forrása: Velux
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