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Közel egymillió magyar házat érint a probléma: megvan a terv a méregdrága fűtésű otthonok megmentésére
Ingatlan

Közel egymillió magyar házat érint a probléma: megvan a terv a méregdrága fűtésű otthonok megmentésére

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Több tucat építőipari és pénzügyi vállalat partneri összefogásával felújítási mintaprojekt indult Magyarországon a rossz energiahatékonyságú, de széles körben elterjedt Kádár-kockák korszerűsítésére. A kezdeményezés célja egy olyan gyakorlati útmutató létrehozása, amellyel ezek az elavult épületek bontás nélkül alakíthatók át modern, egészséges és akár 90 százalékkal alacsonyabb fenntartási költségű családi otthonokká – írják közleményükben a cégek. Az épületátalakítások és az energiatakarékosság is kiemelt témáink lesznek a Portfolio Property Investment Forum konferencián, érdemes mielőbb lecsapni a helyekre!
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A hazai családi házak mintegy egyharmadát, nagyjából 900 ezer ingatlant kitevő Kádár-kockák fenntartása a mai energiaárak mellett komoly anyagi terhet ró a tulajdonosokra. Ezek az épületek átlagosan "FF" energetikai besorolásúak, vagyis legalább kétszer annyi energiát fogyasztanak, mint egy korszerű otthon, emiatt Magyarországon az európai átlaghoz képest másfélszer több energiát fordítunk fűtésre.

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A martonvásári mintaház látványterve. Forrás: Velux

A szakértők egyetértenek abban, hogy a helyzetre nem a régi házak lebontása, hanem a meglévő épületállomány okos korszerűsítése jelenti a megoldást.

Egy átfogó energetikai felújítással – a megfelelő szigeteléssel, a modern nyílászárók és fűtési rendszerek beépítésével – az épületek energiaszükséglete a töredékére csökkenthető.

Emellett a Kádár-kockák tetőszerkezete kiválóan alkalmas a beépítésre, így új falak felhúzása nélkül, költséghatékonyan növelhető az élettér. A korábbi nemzetközi mintaprojektek már bebizonyították, hogy a hasznos alapterület harmadával történő bővítése mellett is akár 80 százalékkal visszaszorítható a teljes energiafogyasztás.

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Ezt a koncepciót ülteti át a magyarországi viszonyokra a Velux Cégcsoport által indított kezdeményezés. A martonvásári mintaház felújítása során egy könnyen megismételhető, világos forgatókönyvet dolgoznak ki a háztulajdonosok számára.

Mivel ezek az épületek annak idején típustervek alapján épültek, a korszerűsítésük lépései is jól tipizálhatók.

A projekt távlati célja

  • egy olyan skálázható, országos program előkészítése, amely
  • a jövőben minimális önerővel és kamattámogatott hitel segítségével teheti lehetővé több százezer magyar család számára otthonuk fenntartható megújítását.

A kezdeményezés mögött álló széles körű összefogás – amelyben az építőipar, az energetika, a lakberendezés és a bankszektor hazai, valamint nemzetközi szereplői is részt vesznek – mutatja, hogy a lakásállomány zöldítése csak a különböző szakterületek összehangolt munkájával valósítható meg.

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Címlapkép forrása: Velux

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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