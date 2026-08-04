  • Megjelenítés
Azt hittük, csak télen fontos, pedig most is ez menthet meg a hatalmas energiaszámláktól
Ingatlan

Azt hittük, csak télen fontos, pedig most is ez menthet meg a hatalmas energiaszámláktól

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A hazai épületek energetikai korszerűsítése és megfelelő hőszigetelése nemcsak a téli fűtési költségeket csökkenti, hanem a nyári hűtési energiaigényt is mérsékelheti, akár a felére. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének közleménye szerint a jól szigetelt ingatlanok a kánikula idején tehermentesítik az országos villamosenergia-rendszert, miközben elősegítik a napenergia hatékonyabb hasznosítását is. A téma mindenképp szóba kerül majd a Portfolio Property Investment Forum konferencián, érdemes lesz ott lenni.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

Sokáig elsősorban a téli gázfogyasztás csökkentése miatt fókuszáltunk a hőszigetelésre, azonban az egyre hosszabb és intenzívebb hőhullámok rávilágítottak, hogy

a korszerű épületburok nyáron is létfontosságú.

Amikor a külső hőmérséklet tartósan 35-40 Celsius-fok körül alakul, a szigetelés lelassítja a meleg bejutását, így hosszabb ideig megőrzi a kellemes belső klímát. A széles körű energetikai felújításokkal

télen akár egymilliárd köbméter földgáz is megtakarítható lenne, nyáron pedig drasztikusan csökkenthető lenne a klímaberendezések használata.

Még több Ingatlan

Váratlan fordulat az ingatlanoknál: 2021 óta nem látott menetelésbe kezdett Magyarország

Túl a betonon és a reaktorokon - A láthatatlan energiatartalék, ami megmentheti a városainkat

Hamarosan kiderül, mi lesz a milliárdos zuglói megaberuházás helyén

A kánikulában egyszerre működő légkondicionálók hatalmas terhet rónak a villamosenergia-hálózatra. Ha az országban található mintegy másfél-kétmillió klimatizált háztartás egyidejűleg hűti az otthonát, az együttes áramigény elérheti a Paksi Atomerőmű teljesítményét is.

Megfelelő szigeteléssel, külső árnyékolással és átgondolt szellőztetéssel a hűtési igény a felére esne vissza.

Ezzel a legmelegebb órákban a paksi erőmű kapacitásának közel felével egyenértékű csúcsterheléstől lehetne megóvni a hálózatot.

A jó hőszigetelés ráadásul lehetővé teszi a hűtés okos időzítését. A napközbeni, bőséges napenergia-termelés idején az épületek gazdaságosan előhűthetők. Egy szigeteletlen ház hamar újra felmelegszik, ezért este, amikor amúgy is a legmagasabb a hálózati terhelés, ismét csúcsra kell járatni a klímát. Ezzel szemben egy korszerűsített ingatlan estig megtartja a hűvöst, így a fogyasztás átcsoportosítható a nappali, napenergiában gazdag időszakra. Emellett a felújított otthonok kisebb teljesítményű és olcsóbban üzemeltethető berendezésekkel is komfortosan tarthatók.

Ennek ösztönzésére

az ÉVOSZ egy önkéntesen választható, okosmérőkre épülő, idősávos áramtarifa bevezetésének vizsgálatát javasolja.

Egy ilyen rendszer a nappali órákban kedvezőbb árat biztosítana, ami arra ösztönözné a lakosságot, hogy akkor hűtsék le otthonaikat, amikor a legtöbb napenergia áll rendelkezésre. Ez egyszerre csökkenthetné a háztartások kiadásait, az esti rendszerterhelést és a villamosenergia-import iránti igényt.

A klímaváltozás miatt a nyári túlmelegedés elleni védekezés már nem csupán kényelmi kérdés, hanem a gazdaságos üzemeltetés és a klímaalkalmazkodás alapja. A jól kialakított hőszigetelés ma már nem évszakfüggő luxus, hanem az egész éves energiabiztonság záloga, hiszen télen bent tartja a meleget, nyáron pedig kint a hőséget.

Kapcsolódó cikkünk

Túl a betonon és a reaktorokon - A láthatatlan energiatartalék, ami megmentheti a városainkat

Közel egymillió magyar házat érint a probléma: megvan a terv a méregdrága fűtésű otthonok megmentésére

Visszafordíthatatlan folyamat indult el a globális energiarendszerben? Dominánssá válhat az áram

Hiába gyenge az építőipar, erős negyedévet zárt a Masterplast

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: súlyos a helyzet, sok az áldozat
Tényleg a JÉGER-rendszer miatt száradnak ki a magyar földek? Megszólaltak a meteorológusok
Közel egymillió magyar házat érint a probléma: megvan a terv a méregdrága fűtésű otthonok megmentésére
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility