Azt hittük, csak télen fontos, pedig most is ez menthet meg a hatalmas energiaszámláktól

Sokáig elsősorban a téli gázfogyasztás csökkentése miatt fókuszáltunk a hőszigetelésre, azonban az egyre hosszabb és intenzívebb hőhullámok rávilágítottak, hogy
a korszerű épületburok nyáron is létfontosságú.
Amikor a külső hőmérséklet tartósan 35-40 Celsius-fok körül alakul, a szigetelés lelassítja a meleg bejutását, így hosszabb ideig megőrzi a kellemes belső klímát. A széles körű energetikai felújításokkal
télen akár egymilliárd köbméter földgáz is megtakarítható lenne, nyáron pedig drasztikusan csökkenthető lenne a klímaberendezések használata.
A kánikulában egyszerre működő légkondicionálók hatalmas terhet rónak a villamosenergia-hálózatra. Ha az országban található mintegy másfél-kétmillió klimatizált háztartás egyidejűleg hűti az otthonát, az együttes áramigény elérheti a Paksi Atomerőmű teljesítményét is.
Megfelelő szigeteléssel, külső árnyékolással és átgondolt szellőztetéssel a hűtési igény a felére esne vissza.
Ezzel a legmelegebb órákban a paksi erőmű kapacitásának közel felével egyenértékű csúcsterheléstől lehetne megóvni a hálózatot.
A jó hőszigetelés ráadásul lehetővé teszi a hűtés okos időzítését. A napközbeni, bőséges napenergia-termelés idején az épületek gazdaságosan előhűthetők. Egy szigeteletlen ház hamar újra felmelegszik, ezért este, amikor amúgy is a legmagasabb a hálózati terhelés, ismét csúcsra kell járatni a klímát. Ezzel szemben egy korszerűsített ingatlan estig megtartja a hűvöst, így a fogyasztás átcsoportosítható a nappali, napenergiában gazdag időszakra. Emellett a felújított otthonok kisebb teljesítményű és olcsóbban üzemeltethető berendezésekkel is komfortosan tarthatók.
Ennek ösztönzésére
az ÉVOSZ egy önkéntesen választható, okosmérőkre épülő, idősávos áramtarifa bevezetésének vizsgálatát javasolja.
Egy ilyen rendszer a nappali órákban kedvezőbb árat biztosítana, ami arra ösztönözné a lakosságot, hogy akkor hűtsék le otthonaikat, amikor a legtöbb napenergia áll rendelkezésre. Ez egyszerre csökkenthetné a háztartások kiadásait, az esti rendszerterhelést és a villamosenergia-import iránti igényt.
A klímaváltozás miatt a nyári túlmelegedés elleni védekezés már nem csupán kényelmi kérdés, hanem a gazdaságos üzemeltetés és a klímaalkalmazkodás alapja. A jól kialakított hőszigetelés ma már nem évszakfüggő luxus, hanem az egész éves energiabiztonság záloga, hiszen télen bent tartja a meleget, nyáron pedig kint a hőséget.
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