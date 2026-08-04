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Döntött a hazai nagybank: ezek a magyar lakóközösségek kapnak milliókat a veszélyes hibák kijavítására
Ingatlan

Döntött a hazai nagybank: ezek a magyar lakóközösségek kapnak milliókat a veszélyes hibák kijavítására

Portfolio
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Húsz lakóközösség nyert az OTP Bank Társasházi Pályázatán, akik így összesen 50 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósíthatnak meg felújításokat. A 2026-os programnak köszönhetően országszerte mintegy 1200 lakás válik biztonságosabbá és energiahatékonyabbá. A társasházak energiahatékonysága és az ilyen jellegű projektek finanszírozása is fontos témánk a Portfolio Property Investment Forum konferenciáján, tartsanak velünk!

Az idén tizennyolcadik alkalommal meghirdetett pályázatra több mint hétszáz jelentkezés érkezett az ország minden tájáról. A 2026-os kiírás legfőbb újdonsága az volt, hogy

a korábbi rangsorolás helyett az érintett lakások száma alapján fix összegű támogatást vezettek be.

A "Fenntarthatóbb jövő" és a "Biztonságos otthonok" kategóriákban külön értékelték a 39 lakás alatti, valamint a 40 lakás feletti társasházakat.

Kategóriánként öt-öt nyertest hirdettek, a nagyobb épületek három-három, a kisebbek pedig két-két millió forintot kaptak.

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A szakmai zsűri a megvalósíthatóság mellett a közösségi érdekeket és a lakók aktív részvételét is kiemelten értékelte.

A fenntarthatósági kategóriában az energiahatékonyság növelése volt a fő szempont. A nyertes beruházások között szerepel egy régi budapesti panelház elavult világításának LED-es korszerűsítése, amellyel a közös terek áramfogyasztását a töredékére csökkentik. Egy másik lakóközösség a tetőszellőző-motorok cseréjével számolja fel a penészedést és a zajt, míg a kisebb épületeknél a lépcsőházi nyílászárók és a fővezetékek cseréje bizonyult a legnépszerűbb fejlesztésnek.

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Információ és jelentkezés

A biztonsági kategóriában elsősorban az élet- és vagyonvédelmet szolgáló munkálatokat támogatták. Egy pécsi társasháznál például a tetőszerkezetet az idei, 2026-os tavaszi vihar rongálta meg olyan súlyosan, hogy azonnali beavatkozásra volt szükség, míg egy budapesti, közel százéves téglaépület szintén sürgős tetőjavításra nyert forrást. Egy szentesi társasházban a forgalmas járda feletti, balesetveszélyes üvegpaneleket cserélik ki, ahol a bontási munkákban a lakók önkéntesként is részt vesznek.

A nagyobb épületek esetében egy tízemeletes ház hő- és füstelvezető rendszerének modernizálása kapott támogatást, amely közel négyszáz lakó egyetlen menekülési útvonalának biztonságát garantálja.

A pénzbeli hozzájáruláson túl minden nyertes egy százezer forintos Ikea ajándékkártyát is kapott. A bank emellett idén is

10 millió forinttal támogatta a Habitat for Humanity Magyarország programját,

amelynek keretében egy rossz állapotú szociális bérlakást újítanak fel rászoruló családok számára.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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