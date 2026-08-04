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Hatalmas mentőakció indul: megvédik a kiszáradástól Magyarország legveszélyeztetettebb tájait
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Hatalmas mentőakció indul: megvédik a kiszáradástól Magyarország legveszélyeztetettebb tájait

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Országszerte megkezdődik a leginkább veszélyeztetett területek vízmegtartó és vízgazdálkodási rendszereinek tervezése. A Viziterv Environ NKft. által kiírt, 88 millió forint értékű beruházás keretében a Szigetköz, az Észak-Nyírség, a Hajdúhátság, a Homokhátság, valamint a Keleti-főcsatorna térségében valósulnak meg megfigyelési, irányítástechnikai és energiaellátási fejlesztések.
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A tizenegy részfeladatból álló közbeszerzés elnyerésével hazai vállalkozások – a Turbo Tech Hungary Kft., az ELCOM Kft. és a Controlsoft-Automatika Kft. – készíthetik el az országos jelentőségű kivitelezési terveket, amelyek

célja a kiszáradással fenyegetett tájegységek vízháztartásának javítása.

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Forrás: Dernovics Tamás, Nagy Mihály / magyarepitok.hu

A Hajdúhátság megmentését célzó Civaqua program aktuális ütemében a vízpótló és szétosztó rendszerek átfogó vízrajzi és vízminőségi megfigyelőhálózatát tervezik meg a szakemberek. Kiemelt feladat az új és a már meglévő elemek működésének összehangolása, valamint egy komplex villamosenergia-ellátási és irányítástechnikai rendszer kidolgozása. Az Észak-Nyírségben a vízgazdálkodás fejlesztése érdekében szintén a vízrajzi megfigyelőhálózat bővítésére helyezik a hangsúlyt, így távjelző- és vízhozammérő állomásokat, illetve autonóm módon működő, szigetszerű irányítási hálózatokat terveznek.

A Szigetközben az Insula Magna nemzetközi mintaprojekthez kapcsolódva végeznek vízrendezési előkészületeket, ahol többek között távjelző állomások és kútmérési rendszerek kiviteli tervei készülnek el. Eközben a Közép-Homokhátság, valamint a Szikrai- és Alpári-Holt-Tisza ökológiai állapotának javítása érdekében Tiszaalpár térségében az energiaellátás megtervezése veszi kezdetét. A hagyományos hálózati csatlakozások kiépítése mellett

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Forrás: Dernovics Tamás, Nagy Mihály / magyarepitok.hu

A fejlesztések érintik a Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak legfelső, mederrekonstrukció előtt álló szakaszát is. Ehhez kapcsolódóan több helyszínen terveznek új vízhozammérő és távjelző állomásokat. A vízügyi létesítmények működését a jövőben egy korszerű, távvezérléssel és távfelügyelettel ellátott automatizált rendszer biztosítja majd. Ezenfelül kidolgozzák a csatorna zsilipjeinek mozgatásához és a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen erősáramú elektromos hálózat terveit is.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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