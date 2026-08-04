Itt vannak a zuglói irodaház százmilliárdos szerződésbontásának részletei: az MNV szerint jogszerű az állam lépése

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A Tisza-kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli az állam által már kifizetett, több mint 300 milliárd forintos összeget, miután a kormány álláspontja szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit, az MNV pedig egyéb kifogásokat is talált: egyebek mellett

az ingatlanokat továbbra is terhelte a Zuglói Önkormányzat elővásárlási joga,

bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna.

Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak.

Az MNV szerint a zárási feltételek közel fele nem teljesült, így

a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől.

Az eredeti kormányhatározat legfeljebb 244 milliárd forintos vételárról szólt, de a végleges vételár több mint 254 milliárd forint plusz áfa lett. Eközben az előző kormányzat a dokumentumok szerint már mintegy 315 milliárd forintot ki is fizetett a projekt során.

A szerződéstől való elállás célja az, hogy

az állam ezeket a kifizetéseket visszaszerezze,

érvényesítse a megállapodásban szereplő biztosítékokat,

és – amennyiben ennek jogi feltételei fennállnak – kötbért és kártérítést is követeljen.

Az elállás következményeiről – amennyiben az a beruházó nemteljesítése miatt következik be – úgy rendelkezik a szerződés, hogy az állam:

visszakapja a már kifizetett vételárrészleteket;

visszakapja a foglaló kétszeresét;

jogosult a nettó vételármaximum 10%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre;

ezenfelül további kártérítési igényeket is érvényesíthet.

Ezeket bankgarancia és a Bayer Construct készfizető kezessége is biztosítja.

A bankgaranciát az állami Magyar Fejlesztési Bank nyújtotta, ami büntetőjogi felelősséget is felvet,

ezért ilyen irányú vizsgálat is indult.

A kormány kötelessége, hogy visszaszerezze a magyar emberek pénzét. Ezért eláll az előszerződéstől, a végleges adásvételi szerződést nem köti meg, a már kifizetett vételárrészleteket visszaköveteli

-írja a közlemény.

Velkey György László hétfőn elmondta, hogy a közeljövőben részletesebb tájékoztatást adnak a vitatott beruházási területet érintő, a helyi közösség számára valóban szükséges és hasznos alternatív fejlesztési elképzelésekről.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt