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Megjött a zöld jelzés: épülhet a Biggeorge milliárdos nagyságrendű új hídja az Óbudai-szigetre
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Megjött a zöld jelzés: épülhet a Biggeorge milliárdos nagyságrendű új hídja az Óbudai-szigetre

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Mérföldkőhöz érkezett Óbuda egyik legjelentősebb közösségi célú fejlesztése: Budapest főépítésze jóváhagyta a Speciálterv gyalogoshíd-koncepcióját Buda és az Óbudai-sziget között. A szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal egyeztetett dokumentációt akár heteken belül benyújthatják engedélyeztetésre. A 138 méter hosszú, 3,5 méter széles hidat a Biggeorge Property teljes egészében magánforrásból valósítja meg.
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A Biggeorge Property által fejlesztett Waterfront City központi teréről induló, akadálymentes – lifttel és kerékpár tolósínekkel felszerelt – gyalogoshíd a HÉV, a rakpart és a Duna-ág felett átívelve teremt közvetlen kapcsolatot az Óbudai-szigettel. Az esti órákban közvilágítással és díszvilágítással ellátott átkelő az Árpád-híd, a K-híd és a H-híd után a sziget negyedik, de a legelső, gyalogosok számára tervezett hídja lesz.

A beruházó több mint hét éve, a Waterfront City projekt indításakor kezdeményezte az átkelő megépítését, amely a korábbi közigazgatási akadályok elhárulása után, a Fővárosi Közgyűlés 2025 tavaszi döntésével kapott zöld utat, így a híd megvalósítását a Waterfront Park megvalósításához kapcsolódó közérdekű beruházói kötelezettségvállalásokat tartalmazó 2025 őszi településrendezési szerződés már formális beruházói kötelezettségvállalásként rögzíti.

A milliárdos nagyságrendű közcélú beruházás 100%-ban magánforrásból valósul meg, és a Waterfront projektek lakóival együtt a szomszédos lakótelepek lakójának biztosít pár perces sétatávolságra lévő kapcsolatot a szigettel. A híd építése Budapest egyik legjelentősebb rozsdaövezeti rehabilitációjának részeként valósulhat meg.

A Budapesthez hasonló méretű világvárosok – Bécstől Koppenhágáig – felismerték, hogy a fenntartható jövő kulcsa a meglévő, kihasználatlan városi területek újjáélesztése – idézi a közlemény Bozsovics Zsoltot, a Biggeorge Property igazgatósági tagját, a Biggeorge Homes vezérigazgatóját. Az olyan rozsdaövezeti beruházások, mint a Waterfront City és a Waterfront Park urbanisztikai jelentősége szerinte abban rejlik, hogy a meglévő városi infrastruktúrára építve, azt komplex módon megújítva hoznak létre kompakt városnegyedeket, felszámolva az egykori ipari környezet maradványait.

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Ezek az újonnan, főként lakások megvalósítására kijelölt negyedek segítenek elkerülni, hogy az agglomerációba történő kiköltözés miatt a város szétterüljön, a városi infrastruktúra szolgáltatások hatékonysága csökkenjen és az ingázó autósforgalom a városon belül tovább nőjön

– tette hozzá Bozsovics Zsolt.

Kép_2_Biggeorge_A_Waterfront_City_projekt_látványterve_az_új_híddal (1)
A Waterfront City projekt látványterve az új híddal. Forrás: Biggeorge

A Biggeorge Property ezeket a célokat is szem előtt tartva mindkét projekt esetében jelentős, a hazai piaci átlagot (legfeljebb 0,8-1 millió Ft/lakás) többszörösen meghaladó közérdekű beruházásokra vállalt kötelezettséget, és a minden közcélt is szolgáló tételt pontosított értékkel figyelembe vevő várható költség a cég friss kalkulációja szerint még ennél is jóval magasabb lesz:

a Waterfront City esetén 3 millió Ft, a Waterfront Park esetén 7 millió Ft lakásonként.

A fejlesztői hozzájárulások révén valósult meg a Waterfront City építése során többek között

  • négy új közlekedési csomópont,
  • kerülnek felújításra a környező parkolók és utak, és
  • épül meg ütemezetten az Óbudai Promenád, melyhez a megvalósítás költségein túl a fejlesztő jelentős nagyságú terület ingyenes használatát is biztosítja.
  • Emellett a Biggeorge Property újította fel a szomszédos, közel 10 000 négyzetméteres Kaszap István parkot is.

A Waterfront Park településrendezési szerződése alapján a gyaloghíd mellett szintén jelentős közlekedési fejlesztés – azon belül komoly gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedési infrastruktúra – jön létre, 70 éves közműhálózat újul meg, továbbá többszázas nagyságrendben létesülnek, illetve újulnak meg a területen olyan közparkolók, amelyek a korábban épült lakóépületek megnövekedett parkolási igényeit is hivatottak szolgálni. A projektben folytatódik a Promenád ütemezett megvalósítása és elkészül a Szentendrei utat és a Filatorigát HÉV megállót összekötő utca is, melyekhez a területet ingyenesen biztosítja a fejlesztő.

A Waterfront Parkban 130 önkormányzati bérlakás is épül,

amelyet a Fővárosi Önkormányzat kedvezményes díjon bérel majd a fejlesztőtől, Óbuda Önkormányzata pedig a szociális infrastruktúra fejlesztésére és bérlakás építésére kap 1,2 milliárd Ft-ot a cégtől.

A Waterfront City öthektáros telkén korábban a Buszesz italgyártó lebetonozott ipartelepe működött, mindössze 14%-os zöldfelületi borítottsággal. Ezt az arányt a beruházó 50,2%-ra (25 114 négyzetméterre) növeli – amivel 30%-kal haladja meg a hatóságilag előírt beszámítható zöldfelület mértéket. A Waterfront Park esetén ennél is magasabb lesz a zöldfelületi borítottság: itt egy 10 000 négyzetmétert meghaladó, bárki által használható belső park fog létrejönni az épületek között. Mindkét projektben a zöldtetős épületek között autómentes, parkosított gyalogos környezet jön létre, a gépjárműforgalmat a felszín alá terelik. A Waterfront City fejlesztés során a területen összesen 351, a Waterfront Parkban 310 fát ültetnek el.

Címlapkép forrása: Biggeorge: Az új gyalogoshíd látványterve

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