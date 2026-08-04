Megjött a zöld jelzés: épülhet a Biggeorge milliárdos nagyságrendű új hídja az Óbudai-szigetre

Mérföldkőhöz érkezett Óbuda egyik legjelentősebb közösségi célú fejlesztése: Budapest főépítésze jóváhagyta a Speciálterv gyalogoshíd-koncepcióját Buda és az Óbudai-sziget között. A szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal egyeztetett dokumentációt akár heteken belül benyújthatják engedélyeztetésre. A 138 méter hosszú, 3,5 méter széles hidat a Biggeorge Property teljes egészében magánforrásból valósítja meg.

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A Biggeorge Property által fejlesztett Waterfront City központi teréről induló, akadálymentes – lifttel és kerékpár tolósínekkel felszerelt – gyalogoshíd a HÉV, a rakpart és a Duna-ág felett átívelve teremt közvetlen kapcsolatot az Óbudai-szigettel. Az esti órákban közvilágítással és díszvilágítással ellátott átkelő az Árpád-híd, a K-híd és a H-híd után a sziget negyedik, de a legelső, gyalogosok számára tervezett hídja lesz.

A beruházó több mint hét éve, a Waterfront City projekt indításakor kezdeményezte az átkelő megépítését, amely a korábbi közigazgatási akadályok elhárulása után, a Fővárosi Közgyűlés 2025 tavaszi döntésével kapott zöld utat, így a híd megvalósítását a Waterfront Park megvalósításához kapcsolódó közérdekű beruházói kötelezettségvállalásokat tartalmazó 2025 őszi településrendezési szerződés már formális beruházói kötelezettségvállalásként rögzíti.

A milliárdos nagyságrendű közcélú beruházás 100%-ban magánforrásból valósul meg, és a Waterfront projektek lakóival együtt a szomszédos lakótelepek lakójának biztosít pár perces sétatávolságra lévő kapcsolatot a szigettel. A híd építése Budapest egyik legjelentősebb rozsdaövezeti rehabilitációjának részeként valósulhat meg.

A Budapesthez hasonló méretű világvárosok – Bécstől Koppenhágáig – felismerték, hogy a fenntartható jövő kulcsa a meglévő, kihasználatlan városi területek újjáélesztése – idézi a közlemény Bozsovics Zsoltot, a Biggeorge Property igazgatósági tagját, a Biggeorge Homes vezérigazgatóját. Az olyan rozsdaövezeti beruházások, mint a Waterfront City és a Waterfront Park urbanisztikai jelentősége szerinte abban rejlik, hogy a meglévő városi infrastruktúrára építve, azt komplex módon megújítva hoznak létre kompakt városnegyedeket, felszámolva az egykori ipari környezet maradványait.

Ezek az újonnan, főként lakások megvalósítására kijelölt negyedek segítenek elkerülni, hogy az agglomerációba történő kiköltözés miatt a város szétterüljön, a városi infrastruktúra szolgáltatások hatékonysága csökkenjen és az ingázó autósforgalom a városon belül tovább nőjön

– tette hozzá Bozsovics Zsolt.

A Waterfront City projekt látványterve az új híddal. Forrás: Biggeorge

A Biggeorge Property ezeket a célokat is szem előtt tartva mindkét projekt esetében jelentős, a hazai piaci átlagot (legfeljebb 0,8-1 millió Ft/lakás) többszörösen meghaladó közérdekű beruházásokra vállalt kötelezettséget, és a minden közcélt is szolgáló tételt pontosított értékkel figyelembe vevő várható költség a cég friss kalkulációja szerint még ennél is jóval magasabb lesz:

a Waterfront City esetén 3 millió Ft, a Waterfront Park esetén 7 millió Ft lakásonként.

A fejlesztői hozzájárulások révén valósult meg a Waterfront City építése során többek között

négy új közlekedési csomópont,

kerülnek felújításra a környező parkolók és utak, és

és és épül meg ütemezetten az Óbudai Promenád, melyhez a megvalósítás költségein túl a fejlesztő jelentős nagyságú terület ingyenes használatát is biztosítja.

melyhez a megvalósítás költségein túl a fejlesztő jelentős nagyságú terület is biztosítja. Emellett a Biggeorge Property újította fel a szomszédos, közel 10 000 négyzetméteres Kaszap István parkot is.

A Waterfront Park településrendezési szerződése alapján a gyaloghíd mellett szintén jelentős közlekedési fejlesztés – azon belül komoly gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedési infrastruktúra – jön létre, 70 éves közműhálózat újul meg, továbbá többszázas nagyságrendben létesülnek, illetve újulnak meg a területen olyan közparkolók, amelyek a korábban épült lakóépületek megnövekedett parkolási igényeit is hivatottak szolgálni. A projektben folytatódik a Promenád ütemezett megvalósítása és elkészül a Szentendrei utat és a Filatorigát HÉV megállót összekötő utca is, melyekhez a területet ingyenesen biztosítja a fejlesztő.

A Waterfront Parkban 130 önkormányzati bérlakás is épül,

amelyet a Fővárosi Önkormányzat kedvezményes díjon bérel majd a fejlesztőtől, Óbuda Önkormányzata pedig a szociális infrastruktúra fejlesztésére és bérlakás építésére kap 1,2 milliárd Ft-ot a cégtől.

A Waterfront City öthektáros telkén korábban a Buszesz italgyártó lebetonozott ipartelepe működött, mindössze 14%-os zöldfelületi borítottsággal. Ezt az arányt a beruházó 50,2%-ra (25 114 négyzetméterre) növeli – amivel 30%-kal haladja meg a hatóságilag előírt beszámítható zöldfelület mértéket. A Waterfront Park esetén ennél is magasabb lesz a zöldfelületi borítottság: itt egy 10 000 négyzetmétert meghaladó, bárki által használható belső park fog létrejönni az épületek között. Mindkét projektben a zöldtetős épületek között autómentes, parkosított gyalogos környezet jön létre, a gépjárműforgalmat a felszín alá terelik. A Waterfront City fejlesztés során a területen összesen 351, a Waterfront Parkban 310 fát ültetnek el.

Címlapkép forrása: Biggeorge: Az új gyalogoshíd látványterve